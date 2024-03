Chồng Tây và con gái ra Hà Nội ủng hộ Thu Phượng làm show sau 10 năm biến cố

Mới đây, ca sĩ Thu Phượng đã có một minishow thành công tại Hà Nội với chủ đề "Trở về Hà Nội". Đây là đêm nhạc tiếp nối thành công của đêm nhạc "Ngày trở lại" diễn ra tại TP.HCM hồi cuối năm 2023. Chuỗi chương trình này đánh dấu kỷ niệm chặng đường 10 năm Thu Phượng Nam tiến, xây dựng cuộc sống mới sau biến cố hôn nhân và 20 năm ca hát.

Thu Phượng tại đêm nhạc của mình.

Tùng Dương và Khánh Linh trong đêm nhạc của Thu Phượng.

Mini show gồm 17 tiết mục, được chia thành ba phần nhằm tái hiện hành trình âm nhạc nhiều thăng trầm của Thu Phượng. Trong đó, sự xuất hiện của các khách mời như Tùng Dương, Khánh Linh đại diện cho tuổi trẻ - khi Thu Phượng còn là cô sinh viên nhạc viện.



Tùng Dương cho biết, hiếm khi anh nhận lời làm khách mời trong show cá nhân nhưng Thu Phượng là ngoại lệ" "Tôi gắn bó với Phượng, chứng kiến bạn trải qua những giai đoạn hạnh phúc lẫn khó khăn.

Hôm nay, ngắm bạn trên sân khấu đầy mạnh mẽ, tự tin, tôi rất mừng. Vậy là sau những biến cố lẫn bộn bề của cuộc sống, Phượng đã trở lại âm nhạc', nam ca sĩ nói.

Cặp bạn thân cùng song ca Ngày chưa giông bão. Sau đó, Tùng Dương nán lại trên sân khấu để kể những kỷ niệm tuổi học trò với Thu Phượng. Anh cũng thể hiện bài Mẹ tôi để dành riêng cho khán giả trong đêm nhạc của cô.

Thu Phượng hát cùng Khánh Linh, Tùng Dương và vợ chồng ca sĩ Trần Vũ, Thu Trang.

Về phía nữ ca sĩ Khánh Linh, cô rất xúc động, mắt đỏ hoe khi nghe Thu Phượng hát. Cô cho biết, cơ duyên đặc biệt đã kết nối họ là trên ghế giảng đường của trường Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam).

Ra trường, nhóm bạn có những lối đi riêng nhưng Khánh Linh không quên tháng ngày cùng Thu Phượng, Tùng Dương lang tháng đến quán cà phê trên đường Cổ Ngư, hát tại phòng trà sinh viên. Sau khi chia sẻ những kỷ niệm khó quên, Khánh Linh khoe giọng hát qua ca khúc Hà Nội 12 mùa hoa. Trước đó, cô hát cùng Thu Phượng ca khúc Anh cứ đi đi.

Hình ảnh cháy hết mình trong đêm nhạc của Thu Phượng.

Phần hai của đêm nhạc, Thu Phượng giới thiệu với khán giả Hà Nội những người bạn khác của mình như vợ chồng ca sĩ Trần Vũ - Thu Trang. Thu Phượng kể, 10 năm trước, cô lần đầu gặp Trần Vũ lúc ấy là sinh viên, đeo cặp kính cận ôm cây đàn hát. Sau này, cô động viên Trần Vũ thi Sao Mai và ủng hộ anh trên con đường nghệ thuật. Từ đó họ là tri kỷ của Thu Phượng khi cô vào TP.HCM lập nghiệp.

Tại đêm nhạc, Thu Phượng còn có màn biểu diễn cùng tất cả các khách mời trong liên khúc Một đêm say - Stand by me. Nữ ca sĩ cho biết, cô đã được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong đêm nhạc diễn ra tại quê hương bên cạnh những người bạn, người thân yêu của mình như mẹ, con gái và chồng.

Đặc biệt là sự xuất hiện của mẹ ruột với nữ ca sĩ, nó giống như món quà vô giá: "Mẹ quá xúc động nên không thể trực tiếp bày tỏ với tôi, mà mượn tin nhắn. Bà nói rất tự hào về con gái, rơi nước mắt khi nghe tôi kể về một đoạn đường đời đầy chông gai nhưng đã vượt qua được", Thu Phượng nói.

Thu Phượng và mẹ.

Nữ ca sĩ bên chồng Tây và con gái.

Thu Phượng sinh năm 1983, tốt nghiệp Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, từng tham gia nhiều cuộc thi lớn như Sao Mai, Sao Mai điểm hẹn... Có chất giọng nội lực, ngoại hình sáng sân khấu, Thu Phượng từng được kỳ vọng phát triển hơn nữa nhưng cô chọn lập gia đình và sinh con, sau đó chuyển hướng công việc khi Nam tiến vì đổ vỡ hôn nhân.

Trong những năm không ca hát, Thu Phượng làm nhiều công việc như trang điểm, bán hàng, dạy thanh nhạc, phun xăm thẩm mỹ... Cô cho biết được bạn bè đặt biệt danh "nghệ sĩ đa nghề nhất showbiz" vì sẵn sàng nắm bắt cơ hội, chăm chỉ và yêu lao động.