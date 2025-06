Chồng Tây khoe thành quả muối dưa cải, đem đi xào thịt heo đãi vợ Việt: Trình đến mức đã mua hẳn 1 thứ về học

Những content về ẩm thực không mới, song có nhiều món không phải cũng làm thành công… Ví dụ như dưa cải muối (dưa cải muối) - một món ăn dân dã đậm chất Việt Nam. Song, đến cả những người lành nghề đều phải "nơm nớp" lo lắng, bởi chỉ cần một vài biến số nho nhỏ, như hôm đấy đóng nắp, tay rửa không được sạch, thì cả lọ dưa muối sẽ "lãnh hậu quả" ngay.

Thế nên, ngay khi clip một anh Tây muối thành công hũ cải chua đẹp mắt, ngon lành thì ai nấy đều phải “trầm trồ”. Theo đó, clip được chính vợ của người đàn ông này đăng tải lên TikTok. Cô cho biết người chồng nước ngoài của mình rất yêu thích đồ ăn Việt Nam và dưa cải muối chua là một trong số đó.

Clip người đàn ông nước ngoài muối dưa cải viral.

Trong clip là cảnh chồng của người phụ nữ này thành thạo việc cắt, ướp gia vị để muối, sau đó còn lấy thành phẩm cải chua xào với thịt heo quay.

Lại là một món ăn đậm chất Việt Nam nữa. Chính cô vợ cũng phải ngỡ ngàng với tài năng nấu ăn của chồng mình: “When your white husband is more Viet Nam than you” (tạm dịch: Khi người chồng da trắng của bạn còn Việt Nam hơn bạn)

Bên dưới clip này, đông đảo cư dân mạng Việt Nam đã vào bình luận, khen ngợi tài nấu nước của anh chàng người nước ngoài này.

Anh chàng người Mỹ này gây bất ngờ với tài nấu đồ ăn Việt.

Và đây là thành phẩm thịt heo quay nấu với dưa chua ăn cùng cơm trắng.

Để đến trình độ muối dưa chua một lần mà thành công luôn thế này chứng tỏ anh chàng này không chỉ có năng khiếu nấu ăn mà chắc hẳn đã nghiên cứu công thức rất kỹ càng. Không ít người tự nhận cảm thấy “tự ái” khi là người Việt nhưng cứ muối dưa chua là hỏng, thậm chí còn không nấu ăn ngon bằng anh chàng người nước ngoài này.

Những bình luận của cư dân mạng : “Khúc anh ấy múc nước dưa ra để nấu cùng tui biết nhiều chị gái Việt đã thua ông Tây này”, “Trình là gì thì xin thưa là đây nè, đã trình muối được dưa chua còn nấu cả dưa chua xào thịt heo thì tôi tự thấy anh này còn Việt Nam hơn cả mình”, “Anh này kiếp trước là người Việt Nam chắc luôn”, " Ôi, tôi 40 tuổi rồi còn chưa biết muối dưa chua mà anh này sao giỏi vậy”, “Nhìn anh này muối dưa rồi nấu ăn mà tui tự ái luôn á”, “Ông còn giống người Việt Nam hơn cả người Việt Nam luôn đó. Tôi còn không biết muối dưa”, “Nói thật đi, anh này người Việt đúng không”,...

Sean có niềm đam mê đặc biệt với ẩm thực Việt Nam.

Được biết, cô vợ là người Việt Nam còn anh chồng là người Mỹ tên Sean. Hiện cả hai đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Cô vợ mới đăng video chia sẻ về chuyện chồng nấu đồ ăn Việt Nam khoảng gần 1 tuần, với 2 clip (clip trước là đổ bánh xèo miền Tây - pv) thì liền viral trên TikTok.

Không chỉ dừng ở việc thưởng thức hay tìm hiểu các quán ăn, người đàn ông này còn thực sự vào bếp, nấu đồ ăn Việt Nam. Rất nghiêm túc với đam mê này và muốn chuyên nghiệp nhất có thể, người đàn ông này còn học theo các công thức nấu ăn của Chef Luke Nguyễn - đầu bếp nổi tiếng gốc Việt. Thậm chí, còn mua cả sách dạy nấu món Việt Nam để học.

Trước đó, Sean nấu bánh xèo miền Tây.

Sau khi nhận được nhiều phản hồi tích cực từ clip dưa cải muối thì người phụ nữ đã đăng bài cảm ơn lên Instagram cá nhân. Cô cho biết chồng mình đã có nhiều dịp về Việt Nam, được thưởng thức món ăn, trải nghiệm văn hóa ở quê vợ nên rất yêu thích.

“Chúng tôi đã quá choáng ngợp khi đọc bình luận. Anh ấy yêu ẩm thực Việt, và tôi muốn chia sẻ với các bạn một chút về nguồn gốc của tình yêu đó. Tôi sẽ đăng tải nhiều video hơn”, cô chia sẻ. Cô còn cho biết chồng mình còn thích nghe nhạc Việt Nam.

Hiện tại, hành trình nấu đồ ăn này được cô vợ người Việt Nam ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội vẫn đang thu hút sự quan tâm từ cư dân mạng.