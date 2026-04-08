Chồng tát vợ đang mang thai, có bị xử lý không?

Ngày 8-4, Công an tỉnh Lâm Đồng đang làm rõ vụ thai phụ bị chồng dùng vũ lực trong khuôn viên Bệnh viện đa khoa II Lâm Đồng.

Theo đó, chiều 6-4, anh T. (25 tuổi) đưa vợ đến Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng để khám thai và chờ sinh. Chị L. (20 tuổi, vợ anh T.) sau đó đã tự ý rời khỏi khoa sản, không chấp hành việc thăm khám theo chỉ định của bác sĩ. Điều này khiến hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn.

Thai phụ bị tát đến choáng váng.

Lúc nóng giận, anh T. đã tát mạnh chị L. một cái và yêu cầu vợ quay lại thực hiện theo chỉ định của bác sĩ. Sau đó, chị L. quay lại khoa sản. Đến 17 giờ, chị L. được bác sĩ khoa sản tiến hành mổ và sinh đôi 2 bé gái.

Làm việc với cơ quan chức năng, T. thừa nhận hành vi tát vợ là sai trái trong lúc nóng giận; chị L. cũng tự nhận bản thân có một phần lỗi trong sự việc.

Xem xét ở 3 góc độ

Luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, cho hay vụ việc là minh chứng cho thấy bạo lực gia đình vẫn là vấn đề nhức nhối, tạo tác động xấu đến cộng đồng và ảnh hưởng tiêu cực về nhận thức về hôn nhân, gia đình.

Theo Điều 5 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, pháp luật nghiêm cấm mọi hành vi bạo lực trong gia đình. Vì vậy, hành vi tát vợ đang mang thai của người chồng là một hành vi bạo lực gia đình.

Ở góc độ dân sự, người chồng phải bồi thường cho vợ bởi đã xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác theo Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015.

Về góc độ hành chính, việc đánh đập hoặc xâm hại sức khỏe thành viên gia đình nhưng chưa đủ mức truy cứu hình sự sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng, nhằm răn đe và bảo vệ nạn nhân, theo Điều 37 Nghị định 282/2025/NĐ‑CP.

Còn ở góc độ hình sự, tùy vào hành vi và hậu quả thực tế, người chồng có thể bị xem xét xử lý về tội "Cố ý gây thương tích" hoặc "Gây rối trật tự công cộng"

Vụ việc là lời cảnh tỉnh rằng "nóng giận trong phút chốc" không bao giờ là lý do biện minh cho bạo lực và trong quan hệ vợ chồng. Tôn trọng, chia sẻ và bảo vệ lẫn nhau là nguyên tắc cơ bản để duy trì hôn nhân hạnh phúc và tránh những sự việc đáng tiếc.