Chồng tằn tiện từng đồng, vợ tiêu tiền không cần nghĩ, vậy mà họ sống với nhau êm đềm nhờ một nguyên tắc ai nghe cũng bất ngờ

Tôi quen Uyên và Cường từ hồi cả hai còn chưa cưới. Ngay từ những ngày đầu gặp gỡ, tôi đã thấy họ là một cặp khá… lạ. Không phải kiểu lạ vì hay cãi vã hay drama gì, mà lạ ở chỗ tính cách của họ gần như trái ngược hoàn toàn, nhất là trong chuyện tiền bạc.

Cặp đôi trái ngược

Cường là kiểu đàn ông mà nhiều người vẫn hay gọi vui là “tằn tiện”. Anh giữ từng hóa đơn, ghi chép chi tiêu cẩn thận, đi đâu cũng so giá, mua gì cũng cân nhắc rất lâu. Tôi từng thấy anh đứng hơn 15 phút chỉ để chọn một chiếc áo giảm giá, mà cuối cùng vẫn quyết định không mua vì “chưa thực sự cần thiết”.

Ngược lại, Uyên thì hoàn toàn khác, cô tiêu tiền theo cảm xúc. Có tháng vừa nhận lương xong là đi shopping một vòng, túi lớn túi nhỏ xách về. Váy áo, mỹ phẩm, giày dép… có những thứ còn chưa kịp dùng đã thấy cô mua thêm cái mới, thậm chí còn mua thêm quần áo hoặc dao cạo râu tặng chồng. Uyên không phải kiểu tiêu xài để khoe mẽ, mà đơn giản là cô thích cảm giác được mua sắm.

Hồi họ mới cưới, tôi từng nghĩ với hai kiểu người như vậy, chuyện cãi nhau vì tiền chắc chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng lạ ở chỗ, suốt mấy năm nay, tôi chưa từng thấy họ mâu thuẫn lớn vì chuyện đó.

Có lần ngồi cà phê, tôi hỏi đùa Uyên: “Chồng mày tiết kiệm thế, mày tiêu kiểu này không bị nói à?”.

Uyên cười rất thoải mái: “Tiền ai người nấy tiêu. Ảnh không đụng vào tiền của tao, tao cũng không đụng vào tiền của ảnh”.

Nghe tưởng đơn giản, nhưng nhìn cách họ sống cùng nhau mới thấy không phải ai cũng làm được.

Cường có một khoản tiết kiệm riêng. Anh kiên nhẫn tích cóp từng chút một. Có lần tôi thấy anh đi đôi giày cũ đã sờn gót, hỏi sao không thay, anh bảo “vẫn dùng được”. Mãi sau này, khi đã để dành đủ, anh mới mua một đôi giày mới, mà mua xong còn giữ gìn rất kỹ.

Trong khi đó, Uyên vẫn giữ thói quen của mình. Cô không giấu giếm việc tiêu tiền, cũng không cảm thấy áy náy vì điều đó. Nhưng điều tôi để ý là Uyên chưa bao giờ xin tiền chồng để phục vụ cho những lần mua sắm của mình. Cô tiêu trong khả năng cô kiếm được.

Ngược lại, Cường cũng không bao giờ bắt Uyên phải sống theo cách của anh. Anh không phàn nàn khi thấy vợ mang về thêm một đôi giày hay một chiếc túi mới. Cũng không tỏ ra khó chịu hay kiểm soát.

Tài chính tách biệt

Hai người họ sống chung, nhưng tài chính gần như tách biệt. Những khoản chung như tiền nhà, tiền sinh hoạt, họ thỏa thuận rõ ràng ngay từ đầu, mỗi người góp một phần. Còn lại, ai giữ tiền người đó, không can thiệp.

Tôi từng nghĩ kiểu sống này sẽ tạo ra khoảng cách, nhưng thực tế lại ngược lại. Có lẽ vì không ai cảm thấy mình bị kiểm soát hay bị áp đặt, nên họ cũng không có lý do để khó chịu với nhau.

Điều thú vị là, dù khác biệt, họ lại bổ sung cho nhau theo một cách rất riêng. Cường giúp cuộc sống có sự ổn định, an toàn. Uyên lại mang đến sự thoải mái, nhẹ nhàng. Một người giữ lại, một người tận hưởng, nhưng không ai phủ nhận cách sống của người kia.

Nhìn họ, tôi nhận ra không phải cứ giống nhau mới sống được với nhau lâu dài. Đôi khi, sự khác biệt lại không phải là vấn đề, nếu cả hai đều hiểu ranh giới và tôn trọng lựa chọn của đối phương.

Tất nhiên, cách sống “ai có tiền người nấy tiêu” không phải lúc nào cũng phù hợp với tất cả mọi người. Với nhiều gia đình, việc gộp chung tài chính mới tạo ra sự gắn kết. Nhưng với Uyên và Cường, chính việc tách bạch lại giúp họ tránh được những xung đột không đáng có.

Tôi không dám nói cách của họ là đúng hay sai, chỉ thấy rằng sau từng ấy năm, họ vẫn sống với nhau êm đềm, không áp lực, không mệt mỏi vì những chuyện lặt vặt.

Có lẽ, trong hôn nhân, quan trọng không phải là tiêu tiền thế nào, mà là hai người có tìm được cách để cùng tồn tại mà không làm tổn thương nhau hay không.