Tôi vẫn trả lời bình thường, nhưng trong lòng cứ thấy lạ.

Hôm trước được ngày 2 đứa sang nội tôi vừa nằm xem điện thoại vừa buột miệng nói thèm ăn đồ Thái. Chồng nghe vậy liền bảo: “Thế mai anh đi làm về rồi đi ăn”.

Đến giờ tan làm, anh nhắn tôi tự đi trước vì đường đang đông, anh sẽ đi thẳng từ công ty đến nhà hàng. Tôi cũng không nghĩ nhiều, thay đồ rồi gọi xe đến trước, chọn một bàn gần cửa sổ và gọi món chờ anh.

Khoảng mười phút sau, chồng tôi bước vào cùng một người đàn ông. Vừa nhìn thấy người đó, tôi đã nhận ra ngay. Đó là Quân, người yêu cũ của tôi hồi còn học đại học.

Tôi không biết anh đã gặp Quân từ lúc nào. Chồng tôi giới thiệu rất tự nhiên rằng hai người quen nhau qua lần anh mang xe đi sửa, sau đó thỉnh thoảng vẫn nói chuyện. Quân cũng vui vẻ chào tôi, hỏi vài câu về công việc và gia đình như thể chúng tôi chỉ là những người quen lâu ngày gặp lại.

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Tôi vẫn trả lời bình thường, nhưng trong lòng cứ thấy lạ. Tôi không ngại gặp người cũ, bởi chuyện tình cảm ngày trước đã qua rất lâu. Điều khiến tôi khó xử là tôi không hề biết mình sẽ ăn tối cùng anh ấy, trong khi chồng lại coi đó là chuyện hết sức bình thường.

Hai người đàn ông nói chuyện khá hợp. Họ bàn về xe cộ, công việc, rồi chuyển sang chuyện gia đình. Tôi ngồi nghe, thỉnh thoảng góp vài câu, nhưng phần lớn thời gian chỉ tập trung ăn. Có những lúc tôi muốn nói chuyện riêng với chồng, nhưng anh lại quay sang hỏi Quân một chuyện khác.

Đang ăn, Quân kể vợ chồng anh đã nhiều lần làm IVF nhưng vẫn chưa có con. Anh nói chuyện khá bình thản, chỉ bảo hai người vẫn đang cố gắng, khi nào có tin vui thì sẽ báo mọi người.

Chồng tôi nghe vậy liền cười, quay sang khoe rất hồn nhiên: “Chả bù cho H. nhà anh, ba năm đẻ phát hai đứa”.

Tôi đang gắp thức ăn thì khựng lại. Quân cũng cười, nhưng nụ cười hơi gượng. Tôi biết tính chồng, anh vốn vô tư, đôi khi nói chuyện không để ý người nghe sẽ cảm thấy thế nào.

Tôi chỉ nhẹ nhàng chuyển sang hỏi Quân về công việc của vợ anh, rồi tiếp tục ăn. Bữa đó không có chuyện gì lớn xảy ra, mọi người vẫn chào nhau vui vẻ lúc ra về.

Trên đường về, tôi nói với chồng rằng lần sau nếu có hẹn người quen đi cùng, anh báo trước cho tôi một tiếng. Tôi không phản đối việc gặp người cũ, nhưng tôi muốn được chuẩn bị tâm lý, nhất là khi người đó từng có một khoảng thời gian đặc biệt trong đời mình.

Chồng nghe xong mới bảo anh nghĩ chuyện đã qua lâu rồi, gặp nhau ăn bữa cơm cũng chẳng có gì đáng ngại. Tôi nói đúng là không có gì đáng ngại, chỉ là tôi không muốn bất ngờ trở thành người ngồi giữa một cuộc gặp mà mình không hề biết trước.

Có lẽ với anh, đó chỉ là một bữa ăn bình thường. Nhưng với tôi, đôi khi sự thoải mái trong một mối quan hệ không nằm ở việc mọi chuyện đều có thể bỏ qua, mà ở chỗ người bên cạnh có nghĩ đến cảm giác của mình trước khi quyết định hay không. Tôi có bị suy nghĩ quá không?