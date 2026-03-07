Chồng quân nhân đã hỏi cưới Hòa Minzy, yêu thương con riêng của vợ như con ruột

Hòa Minzy vừa khiến người hâm mộ “dậy sóng” khi lần đầu công khai chuyện tình cảm với bạn trai là một quân nhân. Không chỉ xác nhận mối quan hệ, nữ ca sĩ còn tiết lộ hai gia đình đã gặp gỡ, làm lễ hỏi và chính thức coi nhau như người một nhà. Chia sẻ của giọng ca sinh năm 1995 nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Những hình ảnh đời thường bên chồng quân nhân vừa được Hòa Minzy hé lộ

Hòa Minzy cho hay: "Văn Cương - Thị Hoà. Cương sinh ngày 30/5/1995 - Hoà sinh ngày 31/5/1995. Cùng tháng cùng năm… và cách nhau chỉ có 1 ngày.

Nhà em trồng lúa trồng khoai, nhà anh trồng vải trồng rau đầy vườn. Chúng em ở Bắc Ninh - Bắc Giang nay đã về lại làm một. Chúng em yêu nước và cùng yêu nhau.

Em vui, vì anh và bố mẹ đã kịp qua hỏi cưới em khi ông nội còn sống! Để ông biết cháu gái ông cũng được trân trọng nhường nào. Ông rất thương anh, bố mẹ rất thương anh, Bo rất thương anh và em biết gia đình fans hâm mộ của em cũng sẽ thương anh thôi.

Chồng Hòa Minzy và mẹ cô

Xin lỗi fans vì giờ mới có thông báo chính thức tới mọi người. Xin lỗi anh, vì đã để anh chờ lâu! Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn chờ em mở lòng và đã bỏ cái mong muốn cá nhân, âm thầm ở phía sau để nhường cho em thời gian tập trung công việc.

Bên cạnh anh thực sự em yên tâm và phát triển công việc rực rỡ. Giờ anh có thể nói với bạn bè, người vợ mà anh hay kể tên là Hoà được rồi”.

Bạn trai của Hòa Minzy tên là Văn Cương, hiện là một quân nhân. Gia đình anh làm nông nghiệp, trồng vải, rau và nhiều loại nông sản. Nam quân nhân được nhận xét là người kín tiếng, sống giản dị và luôn đứng phía sau ủng hộ bạn gái trong công việc.

Mối quan hệ của cặp đôi đã kéo dài một thời gian trước khi được công khai. Trong giai đoạn Hòa Minzy tập trung cho sự nghiệp và chăm sóc con trai, Văn Cương luôn âm thầm đồng hành, không xuất hiện trước truyền thông để tôn trọng mong muốn riêng của nữ ca sĩ.

Bé Bo - con trai riêng của Hòa Minzy rất yêu mến Văn Cương

Điều khiến khán giả chú ý là tình cảm của anh dành cho bé Bo. Trong nhiều hình ảnh được chia sẻ, nam quân nhân chơi đùa và chăm sóc cậu bé rất tự nhiên. Chính Hòa Minzy cũng tiết lộ con trai cô rất quý mến anh, xem anh như một thành viên thân thiết của gia đình.

Sau khi thông tin được đăng tải, đông đảo người hâm mộ đã gửi lời chúc phúc tới nữ ca sĩ. Nhiều người cho rằng Hòa Minzy xứng đáng tìm được bến đỗ bình yên sau những biến cố tình cảm trước đây.