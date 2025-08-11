Chồng Ngô Thanh Vân hạnh phúc tột độ, làm ngay điều này sau khi con gái chào đời

Chiều 9/8, “đả nữ” Ngô Thanh Vân, cùng chồng là doanh nhân Huy Trần vui mừng chào đón con gái đầu lòng - bé Gạo.

Nữ diễn viên cho biết bé chào đời khỏe mạnh, an toàn. Cô xúc động chia sẻ: “Cảm ơn Thượng Đế và vũ trụ vì món quà tuyệt vời nhất. Từ hôm nay, thế giới của ba mẹ đã có thêm một nhịp tim mang tên Gạo”.

Vợ chồng Ngô Thanh Vân hạnh phúc đón con gái đầu lòng.

Trên trang cá nhân, Huy Trần đăng tải loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc con gái mới chào đời với niềm vui, xúc động nghẹn ngào. Trên trang cá nhân, Huy Trần bày tỏ: "Chỉ một tiếng khóc thôi, tôi đã hiểu trọn vẹn ý nghĩa của đời mình — đó là yêu thương và chở che cho hai mẹ con đến khi thế giới ngừng quay".

Nhiều người thân, bạn bè đã gửi lời chúc mừng đến vợ chồng nam doanh nhân. Trong đó, một dân mạng hỏi: "Vậy là sắp có series cơm cữ mẹ bầu đúng không ạ"?

Chồng "đả nữ" ngay lập tức đã đồng tình: "Sao mà đoán hay quá!"

Huy Trần chuẩn bị nấu series cơm cữ cho vợ.

Nhiều dân mạng thích thú trước những chia sẻ của Huy Trần. Điều này chứng tỏ tình yêu sâu đậm, sự quan tâm của anh dành cho vợ. Trước đó, nam doanh nhân thường xuyên chia sẻ những clip tự tay nấu những món ngon, bổ dưỡng để chăm chút cho vợ bầu.

Trước đó, ông xã Ngô Thanh Vân kể về vợ: " Bà bầu nhà này rất kén ăn, vừa bị ngứa da thai kỳ vừa bị nguy cơ tiểu đường thai kỳ nên các món tôi nấu cho vợ đều ít cay, ít ngọt, ít dầu, không thịt bò, không thịt gà, không hải sản và các nguyên liệu khác bà bầu cần kiêng".

Trong thời gian vợ mang thai, Huy Trần đảm nhận việc lên thực đơn hằng ngày cho Ngô Thanh Vân, tuân theo nguyên tắc “kiêng nhiều nhưng vẫn đủ dinh dưỡng và ngon miệng”. Rau củ quả được ưu tiên trong mỗi bữa ăn nhằm bổ sung vitamin và tăng lượng chất xơ.

Chồng "đả nữ" tự tay vào bếp nấu nướng các món ngon cho vợ.

Các loại tinh bột trắng như cơm, bánh mì được thay thế bằng gạo lứt, khoai lang hoặc yến mạch để tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, dầu dừa cũng được sử dụng thay cho dầu ăn thông thường, giúp bảo đảm chế độ ăn lành mạnh cho bà bầu.

Một bữa cơm gia đình điển hình của vợ chồng Ngô Thanh Vân – Huy Trần thường gồm bí ngòi baby xào tỏi, cá kho, cùng canh chua cá nấu với bông bí, hoa thiên lý, giá đỗ, đậu bắp, hoa chuối và đậu rồng, ăn kèm nước mắm. Ngoài những món đậm hương vị Nam bộ hợp khẩu vị vợ, Huy Trần còn khéo léo bổ sung vào thực đơn các món mang phong cách Âu – Á.

Nam doanh nhân tự tay chăm chút cho vợ bầu.

Anh áp dụng nguyên tắc chế biến không đường, ưu tiên thực phẩm giàu đạm và chất xơ. Khi cần tạo vị ngọt, đường được thay bằng mật ong; các loại trái cây nhiều đường như chuối, xoài… cũng được hạn chế để đảm bảo chế độ ăn lành mạnh cho bà bầu.

Ngô Thanh Vân và Huy Trần tổ chức đám cưới vào tháng 5/2022. Trong dịp kỷ niệm 1.000 ngày bên nhau, cặp đôi chia sẻ tin vui sắp đón con đầu lòng. Cặp đôi cũng lần đầu trải lòng về hành trình ba năm tìm con đầy áp lực và thử thách, với không ít lần thất bại. Ngô Thanh Vân thừa nhận có thời điểm cô rơi vào cảm giác tuyệt vọng, mất niềm tin và bất lực.

Huy Trần và Ngô Thanh Vân trải qua 3 năm tìm con đầy áp lực.

Tuy vậy, Huy Trần luôn kiên nhẫn ở bên, chăm sóc, động viên và trở thành chỗ dựa vững chắc cho vợ. Nữ diễn viên bày tỏ sự biết ơn sâu sắc vì chồng đã cùng mình vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất, giúp cô giữ vững niềm tin để chạm tới ước mơ về một mái ấm hạnh phúc.











