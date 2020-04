Chồng mua quà Giáng sinh cho vợ, về đến nhà, anh sững sờ trước món đồ vợ tặng cho mình

Từ món quà đặc biệt của người vợ

Nước Mỹ, vào những năm đầu thế kỷ 20.

Della và Jim là một cặp vợ chồng trẻ sống trong một căn hộ cho thuê khiêm tốn với giá 8 đô la/tuần. Trước đây, khi được trả 30 đô la/tuần, cuộc sống của họ cũng không đến nỗi nào. Nhưng vì số tiền này đã bị giảm xuống chỉ còn 2/3, nên mọi chi tiêu trong nhà cần phải thắt chặt hết sức có thể.

Mai đã là Giáng sinh, Della muốn mua cho người chồng yêu quý, nhưng đếm đi đếm lại, tất cả số tiền trong nhà cũng chỉ còn 1 đô la 87 xu. Đó là những đồng tiền mà cô phải đi mặc cả với không biết bao nhiêu người bán rau, bán thịt cho đến khi đỏ hết cả 2 má vì xấu hổ mới tiết kiệm được.

Thế nhưng, 1 đô la 87 xu thì mua được cái gì chứ?

Della đi lại trước gương, xoay xoay người, gỡ chiếc kẹp tóc, để mái tóc mượt mà, óng ả như dòng suối và dài quá đầu gối của cô buông xõa xuống hoàn toàn. Trong đời Jim, mái tóc của Della và chiếc đồng hồ cầm tay được truyền lại từ thời ông nội của anh chính là 2 tài sản mà anh trân quý nhất, anh sẽ không đánh đổi chúng lấy bất kỳ thứ gì.

Chiếc đồng hồ tuyệt đẹp, được buộc bằng một cái dây da đã cũ sờn, khiến cho nó phần nào bị giảm đi giá trị. "Giá mà mình có thể tặng cho anh ấy một cái dây xích sang trọng, đẹp như cái mà mình đã từng nhìn thấy trong cửa hàng thì tốt biết mấy", Della thầm nghĩ.



Rồi không chần chừ giây phút nào, cô quyết tâm đứng dậy, đi tới cửa hàng của bà Sofronie, một người chuyên mua tóc. "Hai mươi đô", bà Sofronie ra giá một cách quả quyết sau khi dùng tay nâng mái tóc, đánh giá chất lượng và độ dài của nó.

Cầm 20 đô la, Della không ngần ngại đến ngay cửa hàng mà cô đã từng đi qua không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng cô cũng tìm thấy chiếc dây xích ấy. Nó giống hệt như Jim: Không ồn ào, nhưng đầy cuốn hút và quý giá. Chiếc đồng hồ đeo tay của Jim mà đeo chiếc dây xích này vào thì đúng là một tác phẩm hoàn mỹ khiến ai cũng phải ghen tị.

Đúng như Della dự đoán, chiếc dây xích có giá không hề rẻ: 21 đô, vậy là cô chỉ còn có 87 xu cầm về nhà. Nhưng cô hài lòng và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Della dùng một chiếc bàn là để uốn tóc, và sau 40 phút, cô đã có một mái đầu ngắn, xoăn nhẹ, đáng yêu như một cô bé học sinh trung học, song cô vẫn lo lắng rằng Jim sẽ không thích kiểu tóc mới này của cô. Cô cầu Chúa để mong chồng mình sẽ vẫn thấy mình xinh đẹp.

Đến điều bất ngờ Giáng sinh từ người chồng

Jim về đến nhà. Trông anh có vẻ căng thẳng. Sau khi bước vào nhà, nhìn thấy người vợ yêu quý của mình với mái đầu mới, anh sững lại. Biểu cảm của anh không phải sự tức giận, cũng không hẳn là sự ngạc nhiên, mà có chút gì đó xen lẫn sự thảng thốt.

Della chạy đến giải thích, rằng tóc của cô nhanh dài lắm, chẳng mấy chốc sẽ lại dài như cũ thôi, chỉ vì cô muốn mua cho anh một món quà Giáng sinh đặc biệt, thứ mà cô đã thầm nghĩ đến từ rất lâu rồi. Cô lo lắng hỏi Jim rằng với cái mái tóc-ngớ-ngẩn này thì anh có còn yêu cô nữa không.

Jim cởi áo khoác, rút từ trong túi ra một chiếc hộp và đặt nó lên bàn, rồi từ từ nói: "Em đừng hiểu lầm. Chẳng kiểu đầu hay loại dầu gội đầu nào có thể khiến anh bớt yêu em dù chỉ một chút. Chỉ là, anh thất vọng. Em hãy mở món quà Giáng sinh anh mua cho em ra thì sẽ hiểu thôi".

Della vừa mừng vừa linh cảm được một điều gì đó khiến cô thấy tò mò và hồi hộp. Cô bước đến chiếc bàn, mở cái hộp ra.

Bên trong là một bộ lược xinh đẹp mà cô đã ngắm nghía không biết bao nhiêu lần trong một cửa hàng ở Broadway. Những cái lược được làm từ mai rùa, ở rìa lại được đính đá quý cầu kỳ, chỉ nhìn thôi đã khiến cô mê mẩn, thầm ước ao được chải mái tóc óng ả như dòng suối của mình 1 lần.

Chúng đẹp, nhưng đắt, cô biết vậy và chẳng bao giờ dám nghĩ đến việc sẽ sở hữu chúng. Vậy mà giờ đây, khi cô đã có được bộ lược quý này, thì mái tóc ấy đã chẳng còn nữa. "Tóc em sẽ nhanh dài thôi", Della lấp liếm rồi đi lấy món quà mình mua cho Jim, thầm nghĩ hẳn anh ấy sẽ nguôi giận khi nhìn thấy sợi dây xích tuyệt đẹp này.

"Đẹp không, Jim? Em đã chạy khắp thành phố mới mua được đấy. Giờ thì chắc mỗi ngày anh phải nhìn đồng hồ đến cả trăm lần mất thôi. Đưa đồng hồ của anh cho em, em muốn xem khi gắn sợi xích này vào thì trông nó sẽ ra sao", Della hồ hởi đưa món quà cho chồng.

Jim ôm vợ vào lòng, mỉm cười rồi bảo vợ: "Thôi, chúng ta hãy gạt các món quà Giáng sinh sang một bên đã nhé. Chúng quá đẹp để dùng cho hiện tại. Anh đã bán chiếc đồng hồ để mua bộ lược cho em. Giờ anh đoán chắc chúng ta đi ăn tối được rồi ấy nhỉ".

(Theo Short Stories - Dựa theo truyện ngắn The gift of the Magi của nhà văn Mỹ O. Henry)