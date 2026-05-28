Chồng luôn đóng vai người giàu nhất nhóm khiến mỗi lần họp hội nhóm là tôi thấp thỏm lo lắng

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, nhiều gia đình có thu nhập khá ổn vẫn phải đau đầu vì chuyện tiền bạc. Không phải vì kiếm được quá ít, mà vì vợ chồng không có chung quan điểm chi tiêu. Gia đình chị Nhung là một trường hợp như vậy.

Lương 12 triệu nhưng tiêu như 120 triệu

Nhung năm nay 35 tuổi, làm kế toán với mức lương khoảng 18 triệu đồng mỗi tháng. Chồng chị là nhân viên kinh doanh, thu nhập trung bình khoảng 12 triệu đồng. Hai vợ chồng đang nuôi 2 con nhỏ, vừa trả góp căn hộ, vừa cố gắng tiết kiệm để phòng những khoản phát sinh trong tương lai. Cuộc sống không quá chật vật nhưng cũng chưa đến mức dư dả.

Điều khiến Nhung lo lắng là chồng rất sĩ diện trong các mối quan hệ. Mỗi lần họp lớp hay gặp hội bạn, anh thường giành trả tiền cà phê cho cả nhóm hoặc chủ động đóng góp nhiều hơn mọi người khi đi chơi chung. Về nhà than hết tiền nhưng hễ Nhung góp ý thì anh lại nổi nóng, cho rằng đàn ông phải rộng rãi thì người khác mới nể. Câu mà anh hay nói nhất là: "Tiền thì tiêu bao nhiêu chả hết, nhưng phải làm vậy người ta mới nể". Vấn đề là chị Nhung chẳng hiểu "nể" để làm gì, để nghe mấy câu trầm trồ khen ngợi cho mát mặt hay sao?

Thấy tiền bạc cứ thất thoát vào những khoản chi không cần thiết, chị đề nghị quản lý toàn bộ tiền lương của chồng rồi phân bổ lại cho các chi tiêu trong gia đình. Thế nhưng anh nhất quyết không đồng ý vì cho rằng đưa hết tiền cho vợ đồng nghĩa với việc mất quyền chủ động. Từ đó, chuyện tài chính trở thành mâu thuẫn lớn nhất giữa hai vợ chồng.

Làm sao để quản lý được tiền bạc khi chồng không muốn giao hết lương?

Nhiều người vợ gặp hoàn cảnh tương tự thường nghĩ rằng phải giữ toàn bộ tiền mới quản lý được gia đình. Thực tế, việc ép buộc thường khiến người còn lại phản ứng mạnh hơn.

Dưới đây là một số cách thực tế hơn:

1. Thống nhất tỷ lệ đóng góp thay vì giữ toàn bộ lương

Ví dụ: Thu nhập chồng: 12 triệu Thu nhập vợ: 18 triệu. Hai người có thể thống nhất mỗi tháng đóng góp một tỷ lệ cố định vào quỹ chung, chẳng hạn 70-80% thu nhập.

Phần còn lại là tiền cá nhân, mỗi người được toàn quyền sử dụng.

2. Lập tài khoản gia đình riêng

Ngay khi nhận lương, cả hai chuyển tiền vào tài khoản chung để thanh toán: Tiền nhà, tiền học của con, tiền ăn uống, tiền dự phòng

Sau khi hoàn thành các nghĩa vụ bắt buộc, số tiền còn lại mới dùng cho sở thích cá nhân.

3. Để chồng nhìn thấy con số cụ thể

Nhiều người tiêu tiền thoải mái vì chưa hình dung được tác động dài hạn. Hãy ghi lại:

Mỗi tháng chi bao nhiêu cho việc giao lưu?

Một năm mất bao nhiêu?

Khoản đó có thể đổi thành gì cho gia đình?

Khi nhìn thấy con số thực tế, nhiều người sẽ tự điều chỉnh.

4. Không biến tài chính thành cuộc chiến quyền lực

Mục tiêu của quản lý tiền không phải là ai giữ tiền, mà là gia đình đạt được mục tiêu chung. Nếu một người cảm thấy bị kiểm soát hoàn toàn, họ thường tìm cách giữ lại hoặc giấu các khoản thu nhập.

5. Thiết lập giới hạn cho các khoản "sĩ diện"

Ví dụ thống nhất trước: Tiền giao lưu bạn bè tối đa 1 triệu/tháng. Muốn chi nhiều hơn phải bàn bạc trước. Cách này giúp người chồng vẫn có không gian xã giao nhưng không ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính của gia đình.

Trong nhiều gia đình, việc quản lý tiền hiệu quả không đến từ chuyện ai cầm tiền, mà đến từ việc cả hai cùng nhìn về một mục tiêu chung. Khi mục tiêu đủ rõ ràng, những khoản chi chỉ để "người khác nể" thường sẽ tự nhiên bớt lại.