HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chồng luôn đóng vai người giàu nhất nhóm khiến mỗi lần họp hội nhóm là tôi thấp thỏm lo lắng

Ngọc Thương
|

Câu mà anh hay nói nhất là: "Tiền thì tiêu bao nhiêu chả hết, nhưng phải làm vậy người ta mới nể".

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, nhiều gia đình có thu nhập khá ổn vẫn phải đau đầu vì chuyện tiền bạc. Không phải vì kiếm được quá ít, mà vì vợ chồng không có chung quan điểm chi tiêu. Gia đình chị Nhung là một trường hợp như vậy.

Lương 12 triệu nhưng tiêu như 120 triệu

Nhung năm nay 35 tuổi, làm kế toán với mức lương khoảng 18 triệu đồng mỗi tháng. Chồng chị là nhân viên kinh doanh, thu nhập trung bình khoảng 12 triệu đồng. Hai vợ chồng đang nuôi 2 con nhỏ, vừa trả góp căn hộ, vừa cố gắng tiết kiệm để phòng những khoản phát sinh trong tương lai. Cuộc sống không quá chật vật nhưng cũng chưa đến mức dư dả.

Điều khiến Nhung lo lắng là chồng rất sĩ diện trong các mối quan hệ. Mỗi lần họp lớp hay gặp hội bạn, anh thường giành trả tiền cà phê cho cả nhóm hoặc chủ động đóng góp nhiều hơn mọi người khi đi chơi chung. Về nhà than hết tiền nhưng hễ Nhung góp ý thì anh lại nổi nóng, cho rằng đàn ông phải rộng rãi thì người khác mới nể. Câu mà anh hay nói nhất là: "Tiền thì tiêu bao nhiêu chả hết, nhưng phải làm vậy người ta mới nể". Vấn đề là chị Nhung chẳng hiểu "nể" để làm gì, để nghe mấy câu trầm trồ khen ngợi cho mát mặt hay sao?

Thấy tiền bạc cứ thất thoát vào những khoản chi không cần thiết, chị đề nghị quản lý toàn bộ tiền lương của chồng rồi phân bổ lại cho các chi tiêu trong gia đình. Thế nhưng anh nhất quyết không đồng ý vì cho rằng đưa hết tiền cho vợ đồng nghĩa với việc mất quyền chủ động. Từ đó, chuyện tài chính trở thành mâu thuẫn lớn nhất giữa hai vợ chồng.

Ảnh minh họa

Làm sao để quản lý được tiền bạc khi chồng không muốn giao hết lương?

Nhiều người vợ gặp hoàn cảnh tương tự thường nghĩ rằng phải giữ toàn bộ tiền mới quản lý được gia đình. Thực tế, việc ép buộc thường khiến người còn lại phản ứng mạnh hơn.

Dưới đây là một số cách thực tế hơn:

1. Thống nhất tỷ lệ đóng góp thay vì giữ toàn bộ lương

Ví dụ: Thu nhập chồng: 12 triệu Thu nhập vợ: 18 triệu. Hai người có thể thống nhất mỗi tháng đóng góp một tỷ lệ cố định vào quỹ chung, chẳng hạn 70-80% thu nhập.

Phần còn lại là tiền cá nhân, mỗi người được toàn quyền sử dụng.

2. Lập tài khoản gia đình riêng

Ngay khi nhận lương, cả hai chuyển tiền vào tài khoản chung để thanh toán: Tiền nhà, tiền học của con, tiền ăn uống, tiền dự phòng

Sau khi hoàn thành các nghĩa vụ bắt buộc, số tiền còn lại mới dùng cho sở thích cá nhân.

3. Để chồng nhìn thấy con số cụ thể

Nhiều người tiêu tiền thoải mái vì chưa hình dung được tác động dài hạn. Hãy ghi lại:

Mỗi tháng chi bao nhiêu cho việc giao lưu?

Một năm mất bao nhiêu?

Khoản đó có thể đổi thành gì cho gia đình?

Khi nhìn thấy con số thực tế, nhiều người sẽ tự điều chỉnh.

4. Không biến tài chính thành cuộc chiến quyền lực

Mục tiêu của quản lý tiền không phải là ai giữ tiền, mà là gia đình đạt được mục tiêu chung. Nếu một người cảm thấy bị kiểm soát hoàn toàn, họ thường tìm cách giữ lại hoặc giấu các khoản thu nhập.

5. Thiết lập giới hạn cho các khoản "sĩ diện"

Ví dụ thống nhất trước: Tiền giao lưu bạn bè tối đa 1 triệu/tháng. Muốn chi nhiều hơn phải bàn bạc trước. Cách này giúp người chồng vẫn có không gian xã giao nhưng không ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính của gia đình.

Trong nhiều gia đình, việc quản lý tiền hiệu quả không đến từ chuyện ai cầm tiền, mà đến từ việc cả hai cùng nhìn về một mục tiêu chung. Khi mục tiêu đủ rõ ràng, những khoản chi chỉ để "người khác nể" thường sẽ tự nhiên bớt lại.

Lấy người đàn ông có 4 con riêng, mẹ kế ở Bắc Ninh chăm sóc như con ruột, 30 năm sau nhận quả ngọt
Tags

người giàu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

00:32
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại