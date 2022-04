Người cầm dao rượt đuổi du khách ở Mộc Châu là chồng lễ tân khách sạn

Sự việc trên xảy ra ngày 9/4. Theo đó du khách Trung Anh ở Hà Nội, cho biết nhóm của anh gồm nhiều gia đình đến Mộc Châu và đã đặt cọc 50% số tiền tại khách sạn trên đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Mộc Châu.

Tuy nhiên khi check-in, nhân viên cho biết phòng của họ đặt đã có người ở và đề nghị họ chuyển phòng khác. Sau kiểm tra, nhận thấy vệ sinh ở phòng mới kém chất lượng, khách đòi lấy lại phòng đã đặt song không được đồng ý. Hai bên xảy ra tranh cãi và sau đó, một người đàn ông đã vào bếp lấy dao rượt đuổi bạn anh Trung Anh, khiến người này phải chạy ra xe ô tô lái đi.

Anh Trung Anh chia sẻ với VnExpress: "Chúng tôi báo công an thị trấn và có mặt tại khách sạn trên để viết tường trình. Gia đình bạn tôi còn các con nhỏ cũng chứng kiến vụ việc. Đây thực sự là trải nghiệm kinh hoàng".

Khi yêu cầu trích xuất camera trong khách sạn, nhân viên nói đã bị hỏng.



Anh Trung Anh cho biết nhóm ở lại Mộc Châu tới ngày 11/4.

Do bức xúc và muốn cảnh báo du khách nên anh đăng tải vụ việc trên lên mạng xã hội với nội dung: Nhân viên khách sạn Sao Xanh Mộc Châu cầm dao rượt đuổi khách. Bài viết nhận hơn 2.000 lượt yêu thích và hàng trăm bình luận.



Liên quan đến sự việc trên, sáng 11/4, trả lời phỏng vấn báo VietNamNet, ông Long Trung Tâm, Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu cho biết: UBND huyện Mộc Châu, Sơn La đã có báo cáo ban đầu gửi tới UBND tỉnh Sơn La về sự việc du khách tố nhân viên khách sạn Sao Xanh Mộc Châu (thị trấn Mộc Châu, Sơn La) cầm dao rượt đuổi du khách.

Theo điều tra bước đầu, người có hành vi cầm dao rượt đuổi khách không phải nhân viên khách sạn này.



Qua xác minh, 12h trưa ngày 9/4, một người tên Đinh Thị Bích Chính có đặt hai phòng tại khách sạn Sao Xanh. 15h chiều ngày 9/4, một thành viên trong đoàn chị Chính đã đến nhận một trong hai phòng trên. Đến đêm ngày 9/4, anh Thái và anh Vũ Văn Thành (Bắc Ninh) đến nhận phòng còn lại.

Tuy nhiên, do quá trình sắp xếp phòng nhầm nên lễ tân là chị Phan Thị Thu Thảo (Mộc Châu, Sơn La) đã bố trí phòng đó cho đoàn khách khác. Chị Thảo đề nghị sắp xếp cho anh Thái một phòng khác nhưng do chất lượng phòng kém hơn nên anh Thái không đồng ý. Hai bên không thỏa thuận được nên xảy ra cãi vã, to tiếng.

Trong quá trình đó, anh Lê Ngọc Sáng - chồng của chị Phan Thị Thu Thảo đến khách sạn. Khi thấy vợ và nhóm khách cự cãi qua lại, dù không biết nguyên nhân nhưng để bảo vệ vợ, anh Sáng đã có lời nói to tiếng với anh Bùi Thành Thái. Do tức giận, anh Sáng đi vào khu vực bếp của khách sạn và lấy 1 con dao, đuổi đánh anh Thái.

Khi thấy bị cầm dao rượt đuổi, anh Thái đã bỏ chạy ra khu vực sân. Do được mọi người kịp thời can ngăn nên sự việc không khiến ai bị thương tích.

"Chồng tôi từ Hà Nội lên thăm vợ vài ngày. Khi thấy tôi và nhóm khách lời qua tiếng lại, chồng tôi muốn bảo vệ vợ nên đã cự cãi với khách, sau đó vào bếp cầm dao ra. Tuy nhiên đây chỉ là hành động bột phát với mục đích đuổi khách đi chứ không có hành động "đuổi chém", thậm chí "đuổi chém khách hai lần" như trong các bài đăng trên mạng xã hội. Tôi cũng đã viết tường trình điều này với cơ quan công an", PV báo Dân trí ghi lời trần tình của chị Phan Thị Thu Thảo.



