Chồng là giám đốc, tôi lại chẳng được phép xuất hiện bên anh: Đến khi thấy những tấm ảnh cũ, tôi chết lặng cả người

Rồi một lần tôi vô tình nhìn thấy album ảnh cũ trong điện thoại của anh, tôi mới thực sự chạnh lòng.

Tôi là vợ sau của chồng, anh hiện là giám đốc một công ty khá lớn, công việc bận rộn, các mối quan hệ xã hội cũng nhiều. Tôi hiểu điều đó nên từ trước đến nay chưa bao giờ đòi hỏi anh phải luôn quan tâm chiều chuộng tôi. Nhưng có một chuyện khiến tôi càng nghĩ càng buồn, đó là gần như tất cả những buổi tiệc mà công ty cho phép nhân viên đưa vợ hoặc chồng đi cùng, anh đều không bao giờ đưa tôi theo.

Tiệc tất niên của công ty, tôi ở nhà. Những chuyến du lịch hè dành cho nhân viên và người thân, tôi cũng không có mặt. Ngay cả những buổi họp mặt bạn bè thân thiết của anh, nếu có gia đình đi cùng, anh vẫn thường tìm cách đi một mình. Ban đầu tôi nghĩ chắc do anh ngại tôi mệt, hoặc những buổi đó toàn chuyện công việc nên tôi không thích hợp. Nhưng rồi một lần tôi vô tình nhìn thấy album ảnh cũ trong điện thoại của anh, tôi mới thực sự chạnh lòng.

Trong những bức ảnh ấy, vợ cũ của anh xuất hiện rất nhiều. Hai người đứng cạnh nhau trong tiệc tất niên, cùng nâng ly với nhân viên. Có ảnh họ đi du lịch cùng công ty, vợ cũ của anh cười rất tự nhiên, khoác tay anh trước mặt mọi người. Có cả những buổi họp mặt bạn bè, cô ấy ngồi giữa nhóm người quen của anh, dường như chẳng có chút xa lạ nào.

Ảnh minh họa

Tôi nhìn những bức ảnh ấy mà trong lòng cứ nghèn nghẹn. Tôi không ghen với quá khứ của anh, bởi ai cũng từng có một cuộc đời trước khi bước vào cuộc hôn nhân hiện tại. Điều làm tôi buồn là tại sao ngày trước anh có thể thoải mái đưa vợ đi cùng, còn bây giờ tôi lại giống như một người không nên xuất hiện trong cuộc sống xã hội của anh.

Tôi đã hỏi anh. Tôi không trách móc, chỉ muốn biết vì sao anh lại đối xử với tôi như vậy. Anh im lặng một lúc rồi nói trước kia khác, bây giờ khác. Ngày trước anh còn trẻ, chưa có địa vị như hiện tại nên những chuyện ấy với anh rất bình thường. Còn bây giờ, anh là người đứng đầu một công ty, mỗi lần xuất hiện đều có người để ý. Anh muốn giữ hình ảnh kín đáo, trầm ổn hơn.

Anh còn nói một điều khiến tôi suy nghĩ mãi. Sau một lần đổ vỡ, anh không còn muốn đem chuyện gia đình ra cho người khác nhìn thấy hay bàn luận. Anh cho rằng hạnh phúc càng kín càng dễ giữ.

Tôi hiểu lý lẽ ấy, nhưng hiểu không có nghĩa là tôi không tổn thương. Tôi không cần anh phải khoe tôi với thiên hạ. Tôi chỉ mong mình được xuất hiện bên cạnh chồng một cách bình thường, giống như cách người vợ vẫn đứng bên chồng trong những dịp quan trọng.

Có những lúc tôi tự hỏi, liệu sự kín đáo của anh thật sự là để bảo vệ cuộc hôn nhân này, hay chỉ là vì anh không muốn người khác biết rằng phía sau một người đàn ông thành đạt như anh còn có một người vợ như tôi?