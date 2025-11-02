Chồng H'Hen Niê cứ làm sao ấy

Từ ngày H’Hen Niê kết hôn, công chúng gần như mặc định sẽ được theo dõi song song thêm một nhân vật nữa chính là Tuấn Khôi - chồng của nàng hậu. Công việc chính của Tuấn Khôi là nhiếp ảnh gia kiêm đạo diễn chuyên sản xuất TVC. Dù không phải gương mặt thường xuyên xuất hiện hay tham gia hoạt động nghệ thuật nổi bật nhưng lần nào Tuấn Khôi cũng khiến MXH phải bàn tán, tranh luận vì những hành động của mình.

H'Hen Niê và chồng Tuấn Khôi

Chồng của H’Hen Niê mỗi khi đăng gì trên MXH, dù không phải scandal hay phát ngôn gây sốc nhưng anh lại khiến cư dân mạng “réo gọi” vì loạt động thái… khó diễn tả.

Mới đây nhất, Tuấn Khôi gây tranh cãi khi đăng tải clip pha cà phê bằng sữa của vợ rồi mời bạn bè uống. Theo đó, anh lấy sữa mẹ thừa của vợ để pha cùng với cà phê. Khi mời 4-5 người trong ekip, có người uống xong phải nhăn mặt nói cafe sữa có vị như thuốc bắc. Tuấn Khôi đăng clip này trên trang cá nhân chính thức để "tạo content" đùa vui nhưng phần đông khán giả cho rằng việc làm này thiếu tinh tế, phản cảm.

Sau những phản ứng dữ dội từ netizen, Tuấn Khôi mới xóa video và lên tiếng xin lỗi. Anh gửi lời xin lỗi công khai vì sự thiếu cân nhắc của bản thân và hứa sẽ rút kinh nghiệm trọng thời gian tới.

Tuấn Khôi bày tỏ: “Mình xem đó là một khoảnh khắc nghịch ngợm giữa những người anh em của mình và bản thân mình cũng chơi rất thân với những người anh em này, không nghĩ sẽ khiến nhiều người hiểu khác”.

Nhận nhiều phản ứng không tích cực. Tuấn Khôi phải lên tiếng xin lỗi vì "trò đùa" của mình

Mặc dù vậy, phía dưới bài đăng của Tuấn Khôi, cư dân mạng tiếp tục để lại nhiều bình luận phản đối. Họ đặt ra câu hỏi: Liệu những người bạn kia có biết mình bị chơi khăm hay không? Vì sao đăng công khai mặt của bạn bè lên gắn với nội dung nhạy cảm như thế?

Đây không phải lần đầu tiên, Tuấn Khôi có hành động khó hiểu và gây tranh cãi như vậy trên MXH.

Trước đó, thời điểm H’Hen Niê mới sinh em bé, Tuấn Khôi đã chia sẻ hình ảnh cầm bỉm của con gái trên trang cá nhân. Anh cho biết bản thân rất hạnh phúc khi thấy con đi vệ sinh đúng giờ, đồng thời vui vẻ thay bỉm cho con.

Dĩ nhiên, hình ảnh này của Tuấn Khôi cũng trở thành chủ để tranh luận. Có người cho rằng anh chu đáo nhưng cũng có không ít người cảm thấy chồng nàng hậu… nhảm nhí, thậm chí vô duyên.

Hình ảnh Tuấn Khôi khoe bỉm của con lên MXH cũng từng vấp nhiều tranh cãi

Hay trong một lần khác, Tuấn Khôi mặc váy hồng đầy nữ tính, đội tóc giả dài thướt tha liên tiếp thực hiện động tác xoay váy, tạo dáng nữ tính để trêu vợ. Trong khi H’Hen Niê thì cảm thấy đấy là điều vui vẻ, hài hước thì phần đông cộng đồng mạng lại cảm thấy nam nhiếp ảnh gia “cứ sao sao”.

Bởi những trò đùa, “mảng miếng” tạo content, cố gây cười của Tuấn Khôi bị cho là EQ thấp, không đạt mục đích hài hước mà còn khiến nhiều người xem khó chịu. Dân tình cho rằng dù biết những gì vợ chồng H’Hen Niê đăng tải chỉ đơn thuần là những tình huống trong cuộc sống của họ. Tuy nhiên, Tuấn Khôi đang có xu hướng thể hiện quá thoải mái trong đời tư, bất kể điều đó có thể bị hiểu theo cách nào.

Việc anh mặc váy của vợ, đội tóc giả để tạo sự hài hước cho nàng hậu cũng khiến netizen thắc mắc: "Chồng H'Hen Niê sao vậy?".

Cũng phải thừa nhận rằng, H’Hen Niê là người phụ nữ được công chúng đặc biệt yêu quý không chỉ vì cô là Hoa hậu mà vì cách cô sống giản dị, biết giữ giới hạn giữa công việc và đời tư. Hình ảnh ấy được xây dựng bền bỉ trong suốt nhiều năm, truyền nhiều cảm hứng đến người hâm mộ. Do đó, việc chồng của H’Hen có những hành động “nhảm nhí” khiến công chúng bày tỏ sự khó hiểu.

Không ai đòi hỏi “chồng của hoa hậu” phải sống khép kín hay mất tự do. Nhưng ở vị trí của Tuấn Khôi, điều công chúng mong muốn chỉ là sự tinh tế. Đôi khi, sự bình thường lại là cách bảo vệ người mình thương hiệu quả nhất. Bởi chỉ cần một lần “vô tư quá đà”, hình ảnh người phụ nữ bên cạnh cũng bị ảnh hưởng theo.

Có thể Tuấn Khôi chỉ nghĩ muốn lan tỏa niềm vui, muốn thể hiện tình yêu và sự tự hào về gia đình. Nhưng nhiều người cho rằng có vẻ như anh chưa tìm được điểm phù hợp, cân bằng giữa việc chia sẻ vui vẻ đời thường và phô bày quá mức, kém duyên trên MXH.