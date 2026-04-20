Chồng gửi bức ảnh con đang đi học, vợ xem xong cười đau ruột: “Anh sao vậy anh Hậu?”

Bảo Tín |

Có một kiểu “áp lực” rất lạ khi con bắt đầu đi học.

Mới đây, một bà mẹ chia sẻ đoạn tin nhắn với chồng khiến dân mạng vừa buồn cười vừa thấy… quen quen. Người chồng gửi hình ảnh camera lớp học, khoanh tròn con mình đang ngồi một mình trên ghế, kèm theo dòng nhắn: "Nhìn thương con. Cứ ngồi đấy một mình".

Ở phía bên kia màn hình, người vợ chỉ biết bật cười: “Ý là ai cũng ngồi một mình mà anh Hậu?”. Một tình huống nhỏ, nhưng phản chiếu rất rõ tâm lý của nhiều ông bố bà mẹ khi con lần đầu đi học. Chỉ cần thấy con không cười tươi, không nói chuyện với bạn, hay đơn giản là… ngồi một mình đúng vị trí của mình, cũng đủ khiến người lớn xót xa.

Đúng là khi con mới đi học, không chỉ mẹ, mà bố cũng "xót con" theo cách của riêng mình.

Thực ra, lớp học mầm non nào cũng vậy. Mỗi bé một chiếc ghế, một khoảng không gian riêng. Việc ngồi một mình là hoàn toàn bình thường. Nhưng khi đặt vào lăng kính của cha mẹ, đặc biệt là những người lần đầu cho con đi học mọi thứ lại trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Dưới phần bình luận, nhiều phụ huynh hài hước: "Anh sao vậy anh Hậu"; "Cho anh Hậu đi học cùng con rồi con ngồi trong lòng anh Hậu cho anh Hậu đỡ xót con nhé"; "Đúng là các ông bố sản xuất theo lô"...

Có bà mẹ kể, có những ngày cô phải “chạy theo cảm xúc” của chồng: sáng cho con vào lớp lúc 8 giờ, 9 giờ bố đã giục đón về. Chiều 3 giờ lại nhắc ra đón sớm. Lý do chỉ vì… xem camera thấy con "ngồi một mình". Đến mức, chị đùa rằng áp lực quá cho con nghỉ luôn.

Đúng là khi con mới đi học, không chỉ mẹ mà bố cũng "xót con" theo cách của riêng mình. Điều đáng nói là, trẻ con không cảm nhận thế giới theo cách của người lớn. Với các bé, việc ngồi một mình không đồng nghĩa với cô đơn. Đó có thể chỉ là lúc con đang quan sát, đang làm quen, hoặc đơn giản là… chưa kịp thân với bạn bên cạnh.

Những ngày đầu đi học luôn là giai đoạn chuyển tiếp. Không phải đứa trẻ nào cũng lập tức hòa nhập, cũng không cần thiết phải cười đùa ngay lập tức. Có những em cần thời gian để thích nghi, để tìm cảm giác an toàn trong môi trường mới. Nếu người lớn vì quá lo lắng mà can thiệp quá sớm như đón về giữa chừng, thay đổi lịch học liên tục đôi khi lại khiến quá trình thích nghi của con bị gián đoạn.

Câu chuyện “anh Hậu” khiến nhiều người bật cười, nhưng cũng là một lời nhắc nhẹ nhàng: tình thương nếu đi kèm với nỗi lo quá mức, rất dễ trở thành áp lực. Nuôi con chưa bao giờ là hành trình của riêng ai. Khi mẹ học cách buông một chút để con tự lập thì bố cũng cần học cách… tin tưởng nhiều hơn. Con rồi sẽ ổn thôi, bố mẹ nhé!

Dự án 920 tỷ đồng của Hà Nội đang tăng tốc về đích trước thời điểm đặc biệt năm nay

Dự án 920 tỷ đồng của Hà Nội đang tăng tốc về đích trước thời điểm đặc biệt năm nay

01:12
"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

00:58
Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

01:05
Toyota Yaris Cross 2026 ra mắt: Mặt tiền như Corolla Cross và động cơ hybrid mạnh mẽ

Toyota Yaris Cross 2026 ra mắt: Mặt tiền như Corolla Cross và động cơ hybrid mạnh mẽ

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

01:20
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
