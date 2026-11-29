Chung sống 11 năm, có với nhau ba mặt con, tôi chưa từng nghĩ chồng sẽ nghi ngờ mình phản bội. Nhưng điều khiến tôi đau lòng hơn cả là khi sự thật sáng tỏ, anh vẫn tưởng một lời xin lỗi có thể khiến mọi chuyện trở lại như xưa.

Hôm chồng đặt ba túi đựng mẫu tóc của các con lên bàn, tôi đang rửa dâu trong bếp.

“Mai đưa cả ba đứa đi xét nghiệm ADN”, anh nói, giọng thản nhiên như thông báo một lịch hẹn.

Tôi đứng sững, vòi nước vẫn chảy.

“Anh nghiêm túc đấy à?”

“Không làm rõ thì anh không yên tâm.”

Tôi tên Vân, 36 tuổi, làm hành chính cho một doanh nghiệp. Vợ chồng cưới nhau 11 năm, có con gái sáu tuổi và hai con trai sinh đôi bốn tuổi.

Ngày các con chào đời, chồng tôi từng hạnh phúc đến mất ngủ. Vậy mà khi chúng lớn dần, anh bắt đầu so từng nét mặt, lục ảnh thời nhỏ của mình ra đối chiếu.

Tôi tưởng anh đùa. Cho đến một lần chị chồng sang chơi, nhìn hai đứa cháu rồi bảo:

“Đẹp trai thật, nhưng chẳng giống bố chút nào.”

Từ đó, câu chuyện ấy xuất hiện ngày càng nhiều trong nhà.

Tối trước hôm đi xét nghiệm, tôi thấy chị chồng nhắn cho anh: “Lần này phải làm rõ, đừng để người ta qua mặt mãi”.

Tôi hỏi, anh chỉ đáp:

“Chị ấy lo cho anh.”

Tôi không tranh cãi. Đêm đó, tôi mở ngăn kéo, nhìn lại giấy khai sinh của ba đứa trẻ. Mỗi lần tôi sinh, anh đều có mặt. Anh ký giấy tờ, bế con, cùng tôi đặt tên. Giờ anh muốn dùng một tờ kết quả để xác nhận lại tất cả.

Sáng hôm sau, con gái hỏi đi đâu, anh bảo đi giải quyết chút việc. Con bé ôm theo thỏ bông, hai đứa em ríu rít chạy sau.

Tại nơi xét nghiệm, khi được hỏi có đồng ý không, tôi tự tay ký giấy.

Chồng nhìn tôi:

“Em không thấy anh quá đáng à?”

“Anh muốn biết thật sao?”

Anh im lặng.

Đúng lúc ấy, chị chồng gọi đến. Điện thoại bật loa ngoài, tôi nghe rõ:

“Ba đứa chứ có phải ít đâu. Sau này còn nhà cửa, tài sản, phải tính cho kỹ.”

Tôi quay sang chồng. Hóa ra khi tôi còn đang cố hiểu vì sao anh nghi ngờ, anh và gia đình đã nghĩ đến cả chuyện chia tài sản.

Những ngày chờ kết quả, mẹ chồng sang nhà, nói trước mặt tôi:

“Làm rõ cũng tốt. Bây giờ phụ nữ đi làm, quan hệ rộng, ai biết được.”

Chồng không ngăn mẹ.

Sau đó, anh còn đưa tôi một bản dự tính phân chia tài sản, phòng trường hợp kết quả “có vấn đề”.

Tôi hỏi:

“Còn các con?”

“Thì theo em. Trước giờ em vẫn chăm chúng nó mà.”

Anh trả lời nhanh đến mức tôi lạnh người.

Nhưng chuyện khiến tôi không thể nhịn nữa lại xảy ra ở trường mẫu giáo. Con gái của chị chồng kể với bạn rằng cậu đang kiểm tra xem ba đứa trẻ có phải con ruột hay không.

Chiều ấy, con gái hỏi tôi:

“Mẹ ơi, bố không muốn nuôi chúng con nữa à?”

Tôi cố trấn an:

“Đây là chuyện người lớn, con đừng lo.”

Con bé nhìn tôi:

“Nhưng người bị kiểm tra là con mà.”

Tối đó, tôi hỏi chồng có nghĩ đến cảm giác của con không. Anh vẫn nói: “Có kết quả là xong”.

Tôi hỏi lại:

“Có kết quả rồi, con sẽ quên được những lời đã nghe sao?”

Anh không trả lời.

Vài ngày sau, chúng tôi đến nhận kết quả.

Cả ba đứa trẻ đều là con ruột của chồng tôi.

Anh đọc đi đọc lại, rồi quay sang nói:

“Đều là con anh.”

“Tôi biết”, tôi đáp.

Trong lúc trao đổi, nhân viên tại cơ sở xét nghiệm nhắc đến việc chị gái anh từng hỏi thủ tục xét nghiệm huyết thống từ hai năm trước.

Chồng sững sờ. Anh cứ nghĩ mọi nghi ngờ mới bắt đầu gần đây.

Người nhân viên hỏi:

“Anh quyết định xét nghiệm vì chính anh có căn cứ nghi ngờ, hay vì thường xuyên nghe người khác nói?”

Anh ngồi im.

Ra ngoài, anh lập tức gọi chị gái. Bị hỏi dồn, chị cuối cùng cũng nhắc đến tài sản bố chồng để lại.

Trước khi mất, ông có ý định dành một phần nhà đất, tiền tiết kiệm cho chồng tôi và các cháu. Chị chồng giữ giấy tờ, biết chuyện nên bắt đầu tính toán, rồi liên tục gieo vào đầu em trai ý nghĩ các con không cùng huyết thống.

Tôi không biết chị mong điều gì sẽ xảy ra. Nhưng những câu nói tưởng như “lo cho em” đã khiến gia đình tôi ra nông nỗi này.

Chồng trách chị. Chị đáp:

“Chị chỉ nhắc thôi. Đi xét nghiệm là do em quyết định.”

Lần này, tôi thấy chị nói đúng một điều: Người quyết định nghi ngờ vợ con vẫn là anh.

Chồng xin lỗi. Tôi nói mình cần thời gian.

Anh mua quà cho con, chủ động đưa đón, làm việc nhà. Nhưng một bữa tối, con gái bỗng hỏi:

“Bây giờ bố biết con là con bố rồi à?”

Anh đặt đũa xuống, không biết đáp thế nào.

Sau đó, chị chồng đến xin lỗi, vẫn kèm câu “chị cũng vì em trai”. Tôi không muốn nghe thêm. Chồng bảo chị đã nhận sai, sao tôi còn lạnh nhạt.

Tôi hỏi anh:

“Nếu là anh bị xúc phạm như vậy, anh có thể vui vẻ ngay không?”

Từ đó, anh không giục tôi bỏ qua nữa.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhưng tôi không còn kể với chồng mọi chuyện như trước. Có lúc anh hỏi chúng tôi có thể trở lại ngày xưa không. Tôi thực lòng chưa biết.

Ba tờ xét nghiệm đã cho anh câu trả lời về các con. Còn tôi vẫn phải tự trả lời một câu hỏi khác: Liệu mình có thể tin tưởng người đàn ông đã dễ dàng nghi ngờ cả gia đình chỉ vì những lời người khác nói hay không?