Chồng đổi việc, lương cao lại nhàn nhưng mỗi lần anh về nhà lại mang theo những dấu vết khiến tôi bất an

Tôi hiểu và cũng cố tin nhưng từ hôm đó, mỗi lần anh nói phải đi qua đêm, tôi lại thấy trong lòng nặng trĩu.

Trước đây, chồng tôi lái xe tải. Công việc tuy vất vả nhưng tôi biết rõ anh đi đâu, làm gì. Có những chuyến hàng phải chạy xa vài ngày, anh cũng báo trước cho tôi, đến nơi lại gọi điện. Tôi không thích nghề của chồng vì cực nhọc nên cũng nhiều lần khuyên anh tìm việc khác.

Gần đây, anh xin được vào làm lái xe riêng cho một sếp lớn. Nghe anh kể, mức lương cao hơn hẳn công việc cũ, chế độ cũng tốt, xe sang, công việc nhẹ nhàng hơn lái xe tải rất nhiều. Ban đầu tôi còn mừng vì nghĩ chồng cuối cùng cũng tìm được một công việc ổn định, đỡ phải rong ruổi đường dài.

Nhưng rồi tôi bắt đầu thấy thời gian anh dành cho gia đình ít dần.

Trước kia anh thường về nhà vào buổi tối, dù muộn cũng chỉ muộn một chút. Từ ngày làm lái xe riêng, anh đi từ sáng sớm, có hôm gần nửa đêm mới về. Có những hôm tôi chờ mãi không thấy, gọi điện thì anh bảo phải tháp tùng sếp, sếp ở đâu thì tài xế ở đó, không thể tự ý bỏ về.

Tôi hiểu tính chất công việc nên cố gắng không suy nghĩ nhiều. Nhưng càng về sau, những chuyến đi qua đêm càng xuất hiện thường xuyên. Có lần anh báo phải theo sếp đi tỉnh, đến sáng hôm sau mới về. Lần khác anh nói sếp có cuộc gặp đối tác kéo dài, anh phải chờ ở ngoài.

Ảnh minh họa

Tôi bắt đầu thấy bất an. Đỉnh điểm là một tối anh về nhà, tôi bất chợt ngửi thấy một mùi nước hoa rất lạ. Không phải loại tôi từng dùng, cũng không giống mùi của anh. Lúc anh thay đồ ra để đi tắm, tôi nhặt quần áo đi giặt thì phát hiện trên cổ áo còn có một vệt son môi rất nhạt. Tôi đứng im mất vài giây, trong đầu lập tức xuất hiện đủ thứ suy nghĩ mà chính tôi cũng không muốn nghĩ tới.

Tôi hỏi thì anh giải thích rằng tối đó anh đưa sếp đi tiếp đối tác. Sếp uống khá nhiều, sau đó anh phải vào phòng đưa sếp ra ngoài, nên có lẽ bị dính mùi nước hoa của mấy cô tiếp viên trong quán. Anh còn bảo tôi đừng suy nghĩ linh tinh, công việc lái xe riêng đôi khi phải tiếp xúc với những môi trường như vậy.

Tôi hiểu và cũng cố tin nhưng từ hôm đó, mỗi lần anh nói phải đi qua đêm, tôi lại thấy trong lòng nặng trĩu.

Tôi đã đề nghị anh nghỉ việc, quay lại tìm một công việc khác, thu nhập thấp hơn cũng được. Tôi sợ một công việc có quá nhiều cuộc tiếp khách, những chuyến đi bất chợt và những mối quan hệ mà tôi không thể biết rõ sẽ khiến gia đình mình gặp chuyện.

Nhưng anh không đồng ý. Anh nói mức lương hiện tại rất tốt, công việc cũng nhàn hơn trước, lại có cơ hội tiếp xúc với nhiều người, nếu bỏ thì chưa chắc tìm được việc tương tự.

Tôi không biết mùi nước hoa ấy thực sự chỉ là một chuyện tình cờ hay là dấu hiệu của một điều gì khác. Tôi có nên cương quyết ép chồng xin việc khác hay phải tin tưởng vào anh?