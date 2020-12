Chồng đang cai nghiện, vợ vẫn đi xách thuê 7 bánh heroin

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Mộc Châu phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy. Các đối tượng cầm đầu thường không trực tiếp mang ma tuý đi giao dịch mà sử dụng “đội xách thuê” là con nghiện ma tuý, hoặc những người không có công ăn việc làm, có hoàn cảnh khó khăn, kém hiểu biết ở những bản vùng sâu, vùng xa.



Đối tượng Sồng A Su và Sồng Thị Nếnh tang vật bị thu giữ

Bên cạnh đó, các đối tượng còn lợi dụng địa thế hiểm trở của các khu vực giáp biên giới Việt - Lào để thực hiện hành vi, gây rất nhiều khó khăn trong công tác nắm tình hình. Để nắm được di biến động, quy luật cũng như phương thức thủ đoạn của các đối tượng, lực lượng Công an đã phải ăn rừng, ngủ rừng, trong các hang đá nhiều ngày trời.

Với quyết tâm triệt phá đường dây ma túy trên, ngày 20/12, Công an huyện Mộc Châu phối hợp với Công an huyện Vân Hồ, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Sơn La bắt quả tang Sồng A Su và Sồng Thị Nếnh đang vận chuyển trái phép 7 bánh heroin, 200 viên Methamphetamine cùng nhiều vật chứng liên quan khác.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận được một người không quen biết thuê vận chuyển số ma tuý trên với giá 20 triệu đồng. Được biết, chồng Sồng Thị Nếnh cũng là nạn nhân của tệ nạn ma tuý và đang được đưa đi cai nghiện tập trung. Nếnh không chịu khó làm ăn lương thiện, tiếp tục thực hiện các hành vi phạm tội, để lại 4 đứa con thơ không nơi nương tựa.