Chồng dẫn nhóm người bịt mặt "đón con" giữa phố, nữ Tiến sĩ Thanh Hoa chật vật với chuỗi ngày tìm kiếm con trong vô vọng

Suốt hơn 200 ngày, mỗi tối trước khi đi ngủ, Diệp Đình vẫn giữ nguyên chiếc áo khoác nhỏ mà con trai mặc hôm bị đưa đi.

Cô đặt nó bên cạnh gối ngủ, vuốt nhẹ phần tay áo rồi tự nói chuyện với con trong bóng tối.

“Có những đêm tôi chỉ ôm chiếc áo đó mà khóc đến sáng…” , người mẹ nghẹn ngào kể.

Hơn nửa năm trước, con trai 2 tuổi của cô bị một nhóm người bịt mặt lao tới giành đi ngay giữa đường phố Bắc Kinh - Trung Quốc. Điều khiến cô đau đớn nhất là người đứng sau vụ việc ấy không phải người xa lạ, mà chính là cha ruột của đứa trẻ.

Cuộc “cướp con” giữa phố đông khiến nhiều người bàng hoàng

Một buổi chiều tháng 10/2025, ông bà ngoại đang đưa cháu trai đi dạo tại quận Triều Dương (Bắc Kinh - Trung Quốc) thì bất ngờ bị một nhóm khoảng 7 người đeo khẩu trang, đội mũ áp sát.

Mọi chuyện diễn ra cực nhanh.

Một vài người lao tới giữ chặt ông bà ngoại, xô đẩy khiến họ bị thương nhẹ. Một người khác nhanh chóng bế đứa trẻ lên xe điện. Ngoài cổng khu dân cư đã có người đứng chờ sẵn để mở cửa cho cả nhóm rời đi.

Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong ít phút.

Khi xem lại camera an ninh, Diệp Đình run rẩy nhận ra tất cả dường như đã được lên kế hoạch từ trước. Và người được cho là chủ mưu chính là chồng cô, cha của đứa trẻ.

Sau khi sự việc xảy ra, người mẹ lập tức trình báo cảnh sát. Người chồng họ Lưu sau đó bị tòa án tại Bắc Kinh tạm giữ 15 ngày.

Nhưng đứa trẻ thì đã biến mất.

Từ cuộc hôn nhân chóng vánh đến những tháng ngày cô độc

Diệp Đình không phải hình mẫu người phụ nữ yếu đuối.

Ngoài 30 tuổi, cô là tiến sĩ tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, từng du học Mỹ trước khi trở về Trung Quốc làm việc. Cô quen chồng qua mai mối. Chỉ sau hơn 4 tháng tìm hiểu, cả hai quyết định kết hôn vào năm 2019.

Nhưng ngay từ đầu, cuộc hôn nhân ấy đã không giống những gì cô từng tưởng tượng.

Theo lời người vợ, chồng từng thẳng thắn nói với cô rằng: “Đừng kỳ vọng quá nhiều vào hôn nhân.”

Sau này nghĩ lại, cô mới hiểu có lẽ mọi dấu hiệu đã xuất hiện từ rất sớm.

Trong suốt thai kỳ, cô gần như một mình chống chọi mọi thứ. Vì thai yếu, mỗi ngày cô đều phải tiêm thuốc giữ thai vào bụng. Những mũi tiêm kéo dài đến mức bụng bầm tím, nổi cục cứng, thậm chí không còn chỗ để tiêm nữa.

Nhưng người chồng chưa từng cùng cô đi khám thai lấy một lần.

“Tôi từng nói với anh ấy rằng mình phải tiêm vào bụng mỗi ngày, nhưng anh ấy gần như chẳng có phản ứng gì.”

Không cãi vã, không quan tâm, không đồng hành. Cứ thế cuộc hôn nhân ấy dần trở thành sự im lặng kéo dài.

Ly thân rồi trở thành “người mẹ dải ruy băng tím”

Sau nhiều mâu thuẫn, hai người ly thân vào năm 2024.

Theo lời Diệp Đình, kể từ đó, chồng và gia đình chồng thường xuyên đến tận nhà gây áp lực. Có thời điểm chỉ trong hơn 2 tháng, người chồng xuất hiện trước cửa nhà tới 27 lần.

Ông bà nội đứng quay video, còn anh ta lớn tiếng chỉ trích, xúc phạm vợ ngay ngoài hành lang chung cư.

Nhưng điều khủng khiếp nhất vẫn xảy ra vào ngày đứa trẻ bị đưa đi.

Kể từ hôm ấy, cô trở thành một trong những “bà mẹ dải ruy băng tím” (cách gọi dành cho những người mẹ bị buộc phải xa con và phải rong ruổi khắp nơi để tìm con) , cầu cứu cảnh sát, tòa án, hội phụ nữ.

Suốt hơn 200 ngày, cô gần như không có nổi một giấc ngủ trọn vẹn.

“Trên giường vẫn còn gối của con, thanh chắn giường của con, cả chiếc áo khoác con mặc hôm bị đưa đi…”

“Tôi phải cầm tay áo đó nói chuyện với con thì mới ngủ được.”



Cuộc gặp sau hơn nửa năm xa cách

Mãi gần đây, cô mới được gặp lại con trai tại Nam Xương. Nhưng ngay cả cuộc gặp ấy cũng không hề dễ dàng.

Theo lời người mẹ, phía chồng đưa ra hàng loạt điều kiện cô phải vào phòng một mình, chỉ được gặp trong thời gian giới hạn, đồng thời phải ký thỏa thuận và rút một số yêu cầu pháp lý thì mới tiếp tục được nói chuyện về việc thăm con.

Dù vậy, cô vẫn chấp nhận.

Bởi với một người mẹ đã hơn 200 ngày không được ôm con vào lòng, chỉ cần được nhìn thấy con thôi cũng đã là điều quá xa xỉ.

“Tôi không muốn tranh giành thêm điều gì nữa. Tôi chỉ hy vọng bố của con có thể ngồi xuống nói chuyện một cách bình tĩnh vì tương lai của đứa trẻ.”

Hiện vụ ly hôn và tranh chấp quyền nuôi con giữa hai người vẫn đang được tòa án Trung Quốc giải quyết.

Nguồn: Sohu