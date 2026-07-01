Chồng của đồng nghiệp ngoại tình, cô gái sững sờ khi chạm mặt "người thứ ba"

Hôm ấy tôi đi cùng Thư, chỉ nghĩ rằng nếu mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát thì còn có người đỡ đần cô ấy.

Tôi tên Lê, năm nay 30 tuổi. Gần đây, Thư - đồng nghiệp của tôi, phát hiện chồng ngoại tình. Mấy ngày liền, cô ấy gần như không thể tập trung làm việc, lúc nào mắt cũng đỏ hoe. Đến khi biết chắc chồng hẹn gặp người phụ nữ kia ở một khách sạn, Thư gọi cho tôi, giọng run run: "Đi cùng em nhé. Em sợ không đủ can đảm."

Tôi không nghĩ nhiều, chỉ muốn có mặt để nếu mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát thì còn có người đỡ đần Thư. Hai chị em đứng chờ dưới sảnh gần một tiếng đồng hồ. Khoảng thời gian ấy dài đến nghẹt thở. Thư liên tục nhìn điện thoại, còn tôi chỉ biết động viên cô ấy bình tĩnh.

Rồi cánh cửa khách sạn mở ra. Một người đàn ông và một người phụ nữ khoác tay nhau bước xuống. Thư nhận ra chồng ngay lập tức, kéo tay tôi chạy đến phía 2 người kia. Còn tôi thì chết lặng khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ đi bên cạnh. Đó là chị Mai – chị chồng của tôi.

Tôi đứng như chôn chân tại chỗ. Trong đầu là hàng trăm câu hỏi. Tôi có nhìn nhầm không? Sao lại có thể là chị ấy?

Thư nhìn thấy cảnh đó thì chỉ biết khóc nghẹn. Chồng cô ấy cúi gằm mặt, không chối cãi. Còn chị Mai, vừa nhìn thấy tôi thì sắc mặt tái đi. Chị ấy không thanh minh, cũng không biện minh. Điều duy nhất chị nói là: "Chị xin lỗi...".

Ảnh minh họa

Tôi đưa Thư về trước. Cả quãng đường, cô ấy chỉ khóc. Tôi không biết phải nói gì ngoài việc ôm lấy vai bạn. Có những nỗi đau, người ngoài không thể san sẻ được.

Tối hôm đó, chị Mai chủ động sang gặp tôi. Chị ngồi rất lâu mới cất lời. Chị nói bản thân đã sai, biết rõ người đàn ông kia có gia đình nhưng vẫn không đủ tỉnh táo để dừng lại. Chị bảo càng lún sâu càng thấy bế tắc, muốn chấm dứt nhưng lại không đủ dũng khí. Tôi nhìn chị rất lâu rồi nói: "Điều quan trọng nhất bây giờ không phải giải thích với em. Người chị cần đối diện là gia đình Thư."

Tôi bảo chị rằng, sai thì phải nhận. Một lời xin lỗi không thể xóa đi tổn thương, nhưng ít nhất cũng thể hiện sự tôn trọng với người đã bị mình làm đau. Tôi cũng khuyên chị dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa, bởi nếu tiếp tục, sẽ còn nhiều người phải chịu tổn thương hơn nữa.

Chị Mai đồng ý. Chị nói sẽ chấm dứt mối quan hệ đó và trực tiếp gửi lời xin lỗi chân thành đến gia đình Thư.

Đến bây giờ, mỗi lần nghĩ lại, tôi vẫn thấy lòng nặng trĩu. Nhưng sau tất cả, tôi nhẹ nhõm phần nào vì đã giúp chị Mai đủ dũng cảm đối diện với hậu quả mình gây ra. Chỉ khi dám nhận sai, dám sửa sai và biết dừng lại đúng lúc, người ta mới có cơ hội giữ lại những điều quý giá còn sót lại trong cuộc đời mình.

Tâm sự của độc giả!