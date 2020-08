Chồng cũ tham gia biểu tình đòi trả tự do cho Britney Spears

Hồi đầu tuần, luật sư của Britney, Samuel D. Ingham III, đã đệ đơn xin thay đổi quyền bảo hộ đối với giọng ca “Baby, One More Time” do cáo buộc cha cô, ông James Spears, lợi dụng quyền này để kiểm soát cuộc sống của cô và trục lợi. Phiên toà giải quyết đơn kiến nghị của phía Britney được diễn ra vào sáng ngày 19/8.

Trả lời phỏng vấn bên ngoài phiên toà, Jason cho biết quyền bảo hộ của cha Britney đã kiểm soát quá mức cuộc sống cá nhân của cô và biểu tượng nhạc Pop muốn việc này kết thúc.

“Cô ấy đã sẵn sàng để chuyện này kết thúc, nó đang kìm hãm cô ấy lại”, Jason nói.

“Tôi thật sự vô cùng đau lòng vì chuyện này đã làm ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa Britney và các con và còn với cả những người như tôi và bạn bè cô ấy nữa. Britney muốn đi chơi cùng mọi người nhưng cô ấy không thể […] Cô ấy phải làm rất nhiều việc. Nói là đi nghỉ một tuần, nhưng tất cả mọi hành động của Britney đều bị giám sát. Cô ấy không thể làm bất cứ điều gì mình muốn.”

Jason Alexander, "người chồng 55 giờ" của Britney Spears được thấy tham dự cuộc biểu tình đòi trả tự do cho cựu công chúa nhạc Pop bên ngoài phiên toà xử lý đơn khiếu nại từ phía Britney ngày 19/8.

Jason Alexander và Britney Spears là những người bạn thân thiết từ thuở thơ ấu. Hai người làm đám cưới tại Las Vegas năm 2004 nhưng ly hôn ngay sau đó 55 tiếng. Giải thích về quyết định bất ngờ này, chủ nhân hit Toxic nói rằng cô đã thiếu hiểu biết về hành động của mình nên đã đi đến lựa chọn vội vàng.

Phiên điều trần ngày hôm qua khép lại mà không có thay đổi gì được thực hiện. Trang TMZ đưa tin, phiên toà chỉ đơn giản là một cuộc trao đổi về tình trạng hiện tại của Britney và sẽ không có gì thay đổi về mặt pháp lý cho đến khi có những bằng chứng và tài liệu xác thực được nộp lên toà án.

Jason và Britney kết hôn năm 2004 nhưng ly hôn ngay sau 55 tiếng. Cuộc hôn nhân của cặp đôi được mệnh danh là "ngắn ngủi nhất lịch sử Hollywood".

Quyền bảo hộ được giao cho cha ruột của Britney, ông James Spears,từ năm 2007, do toà cho rằng cô không có đủ sức khoẻ tinh thần để tự quyết định mọi việc.

Cô bị cấm tự do bầu cử, tài chính, yêu đương, thậm chí là sở hữu điện thoại nếu không có sự cho phép của ông Spears. Dù được pháp luật bảo hộ nhưng ông James phải đối mặt với sự công kích từ người hâm mộ công chúa nhạc Pop. Phong trào #FreeBritney (tạm dịch: trả tự do cho Britney) được khởi xướng nhằm chống lại ông James.

Nhiều người nổi tiếng như Ruby Rose, Miley Cyrus, Paris Hilton, Ariel Winter và Rose McGowan đều ủng hộ #FreeBritney. Đáng nói hơn, Lynn Spears, mẹ ruột của Britney, cũng tham gia phong trào này.