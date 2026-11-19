Từng được xếp đầu danh sách "đám cưới thế kỷ" của showbiz Hàn, cuộc hôn nhân Hàn - Trung giữa Chae Rim và Cao Tử Kỳ khép lại năm 2020. 6 năm sau, người cha vừa lên show thực tế giải thích vì sao anh chỉ gặp con trai đúng 2 lần trong 6 năm, còn người mẹ đã chọn một cuộc sống rất khác ở đảo Jeju.

"Lần đầu gặp, con mới vài tháng tuổi. Lần sau, con đã 6 tuổi"

Cao Tử Kỳ đang tham gia "Ái đích tu học lữ hành 2" của Mango TV cùng bạn gái Tôn Hiểu Đồng. Trong tập mới, anh đọc một câu hỏi của dân mạng: "Nghe nói anh chưa từng đi thăm con trai, hãy làm một người bố có trách nhiệm nhé". Nam diễn viên thừa nhận có một khoảng thời gian anh không đi thăm con. Anh cho rằng chuyện đó không phải mình anh quyết định được. Lúc tin ly hôn nổ ra cũng là lúc dịch bệnh bùng phát, liên lạc giữa hai người bị đứt quãng. Anh vẫn nhắn tin hỏi han, hỏi cả tình hình của con, nhưng rất lâu không nhận được hồi âm.

Cao Tử Kỳ trả lời câu hỏi "chưa từng đi thăm con" trong "Ái đích tu học lữ hành 2". Ảnh: Weibo

Sau này anh mới biết Chae Rim ở nước ngoài và gần như không dùng mạng xã hội, nên hai người chuyển sang liên lạc qua email. Có điều, email trở thành một cuộc "chạy tiếp sức" rất chậm. Theo lời Cao Tử Kỳ, có thư Chae Rim gửi sau 3 tháng, anh lại mất thêm 2-3 tháng mới đọc, và chiều ngược lại cũng thế. Khi MC Dịch Lập Cạnh tỏ ra khó hiểu vì sao email lại chậm đến vậy, anh giải thích mình gần như không mở hộp thư. Có những email, kể cả trong quãng thời gian mẹ anh qua đời, phải 5-6 tháng sau anh mới thấy.

Anh kể email giữa anh và Chae Rim thường phải 2-3 tháng mới được đọc. Ảnh: Weibo

Kỷ niệm về lần gặp đầu tiên được Cao Tử Kỳ kể với nụ cười. Khi đó con trai mới vài tháng tuổi. Sáng hôm anh chào để rời đi, bé vẫn cười, và dù chưa biết anh là ai, cứ nghe giọng anh là bé cười. Lần gặp tiếp theo, con đã 6 tuổi.

Bây giờ anh đi thăm con không theo lịch cố định, nhưng không phải lần nào cũng quay video hay đăng Weibo kiểu "tôi đến thăm món quà của mình". Với anh, việc đó "không cần thiết", chỉ cần nhìn con lớn lên là đủ. Ngồi bên cạnh, Tôn Hiểu Đồng lặng lẽ lấy khăn lau nước mắt. Trên Weibo, chương trình tóm lại tâm sự của anh: chuyện tình cảm với Chae Rim đã đi đến điểm cuối, nhưng đứa trẻ là món quà đặc biệt quý giá mà quãng thời gian ấy để lại cho cả hai.

Tôn Hiểu Đồng lặng lẽ lau nước mắt khi nghe bạn trai tâm sự. Ảnh: Weibo

Phía Chae Rim: chủ động nối lại liên lạc vì con nói nhớ bố

Mốc "6 tuổi" mà Cao Tử Kỳ nhắc đến khớp với những gì Chae Rim từng công khai. Tháng 4/2024, nữ diễn viên đăng loạt ảnh con trai Min Woo vui chơi cùng bố ở một công viên giải trí trên đảo Jeju, kèm lời nhắn "đừng hiểu lầm gì khác" để chặn tin đồn tái hợp, theo TV Report và OSEN. Lúc đó Min Woo, sinh cuối năm 2017, vừa tròn 6 tuổi.

Tháng 4/2024, Chae Rim đăng ảnh Cao Tử Kỳ đưa con trai đi chơi công viên giải trí ở Jeju (trái). Ảnh: Instagram NV

Lên show "Solo-raseo" (SBS Plus và E Channel) vào tháng 11/2024, Chae Rim kể chính cô là người nhắn tin cho chồng cũ trước, sau 7 năm, vì con trai nói nhớ bố và muốn gặp bố. Theo Segye Ilbo, cô coi con là ưu tiên số một, nỗi buồn của bản thân có thể gác lại. Với cô, cuộc hôn nhân đã kết thúc, nhưng với con, người bố là mối quan hệ không bao giờ chấm dứt. Hôm gặp lại, Cao Tử Kỳ cảm ơn cô vì đã nuôi con tốt. Còn Min Woo về nhà thì hỏi mẹ vì sao bố là người Trung Quốc và vì sao bố mẹ không sống cùng nhau.

Chae Rim kể chuyện chủ động liên lạc với chồng cũ trên show "Solo-raseo". Ảnh: SBS Plus

Cũng trong tháng 11/2024, Chae Rim từng bức xúc đăng lại một tin đồn cho rằng cô ngăn cản con gặp bố, và gọi đó là chuyện vô căn cứ. Từ sau lần gặp ở Jeju, hai bố con thường xuyên gửi cho nhau ảnh, video và tin nhắn thoại. Tháng 12/2024, Cao Tử Kỳ sang Hàn Quốc dự sinh nhật con trai, rồi đăng ảnh chụp cùng con lên Weibo vào ngày đầu năm 2025.

Từ "đám cưới thế kỷ" đến hai cuộc đời tách biệt

Theo NetEase, thời điểm ly hôn là quãng đen tối nhất của Cao Tử Kỳ. Mẹ anh bệnh nặng, cần chăm sóc lâu dài. Sự nghiệp chững lại, đầu tư thua lỗ, cảm xúc sau đổ vỡ vẫn còn nặng nề. Tôn Hiểu Đồng, cựu tiếp viên hàng không kém anh hơn chục tuổi, quen anh trong một lần đến chơi ở cửa hàng trò chơi nhập vai phá án (kịch bản sát) do anh mở. Cô ở bên anh suốt giai đoạn khó khăn đó.

Cao Tử Kỳ và bạn gái Tôn Hiểu Đồng trên sóng Mango TV. Ảnh: Weibo

Hai người yêu nhau gần 4 năm nhưng giữ kín đến mức bạn thân lâu năm của anh là nữ diễn viên Lý Thịnh cũng không hay biết. "Ái đích tu học lữ hành 2" là lần đầu Tôn Hiểu Đồng xuất hiện trước ống kính. Trong show, Cao Tử Kỳ nói một phần lý do anh muốn lập gia đình lần nữa là để thực hiện di nguyện của mẹ: trước khi mất, bà luôn dặn anh phải dựng lại một mái ấm trọn vẹn. Bố anh cũng giục hai người sớm đăng ký kết hôn.

Dù vậy, chuyện tình này trên sóng không hẳn màu hồng. Theo Sina, dịp Tết 2026 ở Thiên Đảo Hồ, Tôn Hiểu Đồng nhắc luật mạt chược cho em gái của Cao Tử Kỳ hơi nhiều lần. Anh buột miệng hỏi cô "em có thật lòng với em gái anh không". Cô thấy 3 năm vun vén bị một câu nói phủi sạch, nên đòi chia tay và một mình quay về Hàng Châu, bố anh phải nhắn tin xin lỗi thay. Chuyện anh chỉ mua một cốc trà chanh cho mình mà không hỏi bạn gái có uống không cũng bị dân mạng mổ xẻ suốt nhiều ngày.

Trái ngược với chuyện tình nhiều sóng gió của chồng cũ, Chae Rim chọn sống một mình cùng con trai và mẹ trên đảo Jeju. Năm 2021, cô tham gia show "Tôi tự nuôi con" của JTBC để kể về cuộc sống mẹ đơn thân, theo TV Report.

Tháng 7/2026, cô đăng video hỏi con trai sống ở Jeju có vui không. Min Woo chấm 99 trên 100 điểm, bị trừ 1 điểm vì cậu nhớ ra những lúc bị mẹ mắng, theo Segye Ilbo. Trong một video khác, nữ diễn viên đáp trả những lời "khuyên" cô nên tìm người mới. Cô hỏi ngược lại vì sao cứ bắt cô tìm hạnh phúc ở đàn ông, khi cô đang tự đứng trên đôi chân mình. Theo cô, đó là điều cô đã phải trả bằng năng lượng, thời gian và nước mắt mới hiểu ra.

Chae Rim sống cùng con trai và mẹ ở Jeju. Ảnh: Instagram NV

Chae Rim, sinh năm 1979, đăng quang Miss Haitai năm 1994. Cô nổi tiếng cuối thập niên 1990 với "KAIST" và "Mọi điều về Eve". Năm 2003, cô kết hôn với ca sĩ Lee Seung Hwan, rồi chia tay năm 2006. Năm 2014, cô xác nhận hẹn hò Cao Tử Kỳ, nam diễn viên sinh năm 1981 từng gây chú ý với vai Tiêu Kiếm trong "Tân Hoàn Châu Cách Cách". Hai người nảy sinh tình cảm khi đóng vai vợ chồng trong phim "Lý gia đại viện" của CCTV, theo Tenasia. Cùng năm, họ về chung một nhà. Chương trình "List of Names" của tvN từng xếp cuộc hôn nhân này đứng đầu danh sách các "đám cưới thế kỷ". Con trai Min Woo chào đời năm 2017, nhưng đến năm 2020 hai người ly hôn.

6 năm sau, mỗi người đã có cuộc sống riêng. Một người đang tính chuyện tái hôn, một người khẳng định hạnh phúc không cần đến đàn ông. Điểm chung còn lại của họ là cậu con trai mà cả hai đều gọi là "báu vật".