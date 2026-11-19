Sau vài câu hỏi thăm, chúc mừng sinh nhật vợ cũ, Cường bày tỏ muốn quay lại để con cái có gia đình đầy đủ.

Tôi năm nay 34 tuổi, đã ly hôn được 2 năm. Chúng tôi có một cô con gái 5 tuổi, hiện cháu sống cùng tôi. Sau khi chia tay, tôi từng nghĩ mình sẽ mất rất nhiều thời gian để ổn định lại cuộc sống. Nhưng rồi, vì con và vì chính bản thân, tôi dần học cách chấp nhận, mạnh mẽ bước tiếp.

Cường, chồng cũ của tôi, là người chủ động đề nghị ly hôn ngày trước. Khi còn chung sống, chúng tôi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Anh không phải người đàn ông biết quan tâm, chia sẻ với vợ. Nhiều lần tôi cảm thấy mình giống như một người độc thân đang cố gắng vun vén cho gia đình hơn là một người có chồng bên cạnh.

Sau khi ly hôn, tôi cũng không giận mà chỉ mong hai người có thể giữ mối quan hệ văn minh để cùng chăm sóc con. Dù không còn là vợ chồng, tôi chưa bao giờ ngăn cản Cường gặp gỡ hay thăm nom con gái. Tôi hiểu rằng con cần tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ, dù chúng tôi không còn sống chung dưới một mái nhà.

Thời gian gần đây, Cường bất ngờ liên lạc với tôi nhiều hơn. Ban đầu, anh chỉ hỏi han chuyện con cái, thỉnh thoảng nhắn tin hỏi tôi công việc, cuộc sống có ổn không. Sau đó, những cuộc trò chuyện dần chuyển sang chuyện cũ. Anh nhắc lại những ngày tháng hai đứa còn hạnh phúc, nói rằng đôi khi nghĩ lại, anh thấy tiếc nuối vì đã để gia đình tan vỡ.

Tôi không quá để tâm, bởi nghĩ có lẽ Cường chỉ đang muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người vì con. Cho đến đúng ngày sinh nhật tôi, anh bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà, mang theo hoa và quà.

Cường nói muốn gặp tôi để chúc mừng sinh nhật, đồng thời có chuyện quan trọng muốn chia sẻ. Sau vài câu hỏi thăm, anh thẳng thắn bày tỏ mong muốn hai đứa có thể quay lại với nhau. Anh nói con gái còn nhỏ, rất cần một gia đình đầy đủ bố mẹ. Nếu cả hai biết bỏ qua chuyện cũ, cùng thay đổi thì vẫn có thể bắt đầu lại. Nghe những lời ấy, tôi thực sự thấy nực cười, sau bao năm, anh vẫn vậy, không thay đổi.

Ảnh minh họa bằng AI

Cách đó không lâu, tôi vừa biết anh đang tìm cách tán tỉnh một cô gái khác. Trùng hợp, cô gái này là em của một người quen nên tôi có biết chuyện. Qua những chia sẻ của người quen, tôi biết Cường chủ động nhắn tin, quan tâm và tìm cách tiếp cận cô ấy.

Tôi không có ý định can thiệp vào chuyện tình cảm của chồng cũ. Chúng tôi đã ly hôn, anh có quyền tìm hiểu người mới, còn tôi cũng chẳng có lý do gì để ghen tuông hay trách móc. Nhưng buồn cười là một người vừa tán tỉnh cô gái khác, chưa biết kết quả ra sao, lại quay sang nói với vợ cũ rằng muốn tái hợp vì con.

Tôi thẳng thắn nói với Cường rằng tôi biết chuyện. Cường có vẻ bất ngờ trước những gì tôi nói. Anh giải thích rằng chuyện với cô gái kia chỉ là tìm hiểu bình thường, chưa có gì sâu sắc. Anh cũng nói thời gian qua đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra gia đình vẫn là điều quan trọng nhất.

Tôi không tranh cãi thêm. Tôi chỉ nói rằng, nếu muốn có một tình yêu hạnh phúc, điều đầu tiên con người cần có là sự chân thành. Không ai có thể xây dựng một mối quan hệ bền vững bằng những lời hứa hẹn thiếu nhất quán, càng không thể xem một người là lựa chọn để quay về khi những lựa chọn khác không thành.

Tôi cũng nói với Cường rằng con gái cần một người bố có trách nhiệm, yêu thương và đồng hành cùng con. Nhưng điều đó không có nghĩa bố mẹ nhất định phải sống chung với nhau. Tôi không muốn con lớn lên trong một gia đình có đủ bố mẹ trên danh nghĩa nhưng thiếu sự tôn trọng và tình cảm thực sự.

Sau cuộc gặp hôm ấy, Cường ra về. Món quà sinh nhật anh mang đến, tôi vẫn để nguyên, nhưng những lời đề nghị tái hợp thì tôi đã từ chối rõ ràng.

Tôi không biết Cường có thực sự hối hận về cuộc hôn nhân cũ hay chỉ đang nhất thời muốn tìm lại cảm giác thân thuộc. Nhưng với tôi, hai năm sau ly hôn là quãng thời gian đủ để hiểu mình cần gì và không muốn lặp lại điều gì.

Tôi vẫn mong con gái có một tuổi thơ hạnh phúc, được bố mẹ yêu thương và chăm sóc. Nhưng tôi tin rằng, một gia đình hạnh phúc không thể được tạo nên chỉ bằng hai chữ đoàn tụ. Bởi sau cùng, điều giữ chân một người không phải những lời níu kéo, mà là sự chân thành và tình yêu đủ lớn để người còn lại cảm thấy mình thực sự được trân trọng.

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