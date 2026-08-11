Chồng cũ liên tục gây chuyện, ép tôi ở vậy cả đời để "làm gương cho 2 con": Chuyện quá đáng hơn còn ở phía sau

Cuộc sống riêng của tôi, anh không còn quyền can thiệp nữa.

Tôi 32 tuổi, ly hôn được 2 năm và có 2 cô con gái, cũng đã quen với cuộc sống của một mẹ đơn thân. Tôi đi làm, chăm con, cuối tuần đưa các con về ngoại chơi, tối đến dọn dẹp nhà cửa rồi ngủ, mọi thứ cứ đều đều như vậy.

Chỉ có một chuyện khiến tôi mãi không hiểu nổi, đó là dù đã ly hôn 2 năm, chồng cũ vẫn cho rằng anh có quyền quyết định tôi được sống thế nào.

Sau khi chia tay, chúng tôi vẫn giữ liên lạc vì 2 con. Tôi chưa bao giờ cấm anh gặp con, thậm chí những ngày anh đón con đi chơi, tôi còn chuẩn bị quần áo, đồ ăn và nhắc các con mang theo những thứ cần thiết. Tôi nghĩ chỉ cần mỗi người sống cuộc đời của mình, cùng có trách nhiệm với con là được, nhưng hình như chồng cũ không nghĩ vậy.

Khoảng nửa năm sau khi ly hôn, tôi bắt đầu có bạn bè rủ đi cà phê, ăn uống. Có lần tôi đi xem phim với một người đàn ông quen qua bạn bè, tối hôm đó điện thoại liên tục rung. Anh gọi cho tôi, sau đó nhắn tin trách móc, hỏi tôi đang ở đâu, đi với ai, người kia là ai?

Tôi không trả lời thì anh gọi tiếp. Đến hôm sau, anh còn làm ầm lên khi đến đón con, cho rằng tôi đã có 2 con mà vẫn không biết giữ ý tứ. Từ đó, cứ mỗi lần nghe ai đó nói tôi đi chơi với một người đàn ông, anh lại tìm cách gây chuyện.

Có lần tôi chỉ đi ăn tối với mấy người bạn, trong nhóm có cả nam lẫn nữ. Vậy mà anh vẫn gọi điện, nhắn tin mắng tôi. Anh cho rằng phụ nữ đã có 2 con thì phải biết sống đoan trang, không nên hẹn hò linh tinh. Thậm chí anh còn nói tôi phải ở vậy để làm gương cho 2 con gái về sự chung thủy, hy sinh.

Tôi nghe mà vừa buồn cười vừa mệt mỏi.

Ảnh minh họa

Anh đã có cuộc sống riêng, còn tôi thì sao? Chẳng lẽ vì tôi là mẹ của 2 đứa trẻ nên từ giờ đến cuối đời, tôi không được phép có tình cảm với bất kỳ ai nữa?

Anh luôn lấy các con ra làm lý do. Anh bảo nếu tôi đi bước nữa, các con sẽ nghĩ mẹ không chung thủy, rồi sau này chúng sẽ không biết trân trọng gia đình. Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện đó đơn giản như vậy. Tôi cũng không muốn các con chứng kiến một người mẹ sống vội vàng, yêu đương thiếu trách nhiệm. Nhưng tôi càng không muốn chúng lớn lên với suy nghĩ rằng một người phụ nữ sau khi ly hôn thì phải tự khóa cửa cuộc đời mình lại.

Tôi chưa vội tái hôn, tôi cũng chưa biết sau này mình có gặp được người phù hợp hay không. Nhưng nếu có, tôi muốn đó là lựa chọn của tôi, sau khi cân nhắc kỹ càng cả tương lai của mình và các con.

Chồng cũ có thể góp ý về chuyện chăm sóc con, có thể yêu cầu tôi cùng thống nhất những vấn đề liên quan đến 2 đứa trẻ. Nhưng cuộc sống riêng của tôi, anh không còn quyền can thiệp nữa.

Tôi chỉ đang không biết phải nói thế nào để anh hiểu rằng ly hôn không có nghĩa là tôi trở thành người phụ nữ phải sống theo những quy tắc anh đặt ra. Và nếu anh cứ tiếp tục làm ầm lên mỗi khi tôi có bạn bè hay hẹn hò, tôi nên đáp trả như thế nào?