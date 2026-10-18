Chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt: Vì sao gần 29 tấn táo đỏ khiến Tôn Bằng vướng vòng lao lý?

Tôn Bằng, chồng cũ của TikToker Hằng Du Mục, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” sau khi bị xác định sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh táo đỏ khi chưa được chủ sở hữu cho phép.

Ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế - PC03) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với SUN YUPENG (Tôn Bằng, sinh năm 1976, quốc tịch Trung Quốc) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, quy định tại khoản 2 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

SUN YUPENG (Tôn Bằng, sinh năm 1976, quốc tịch Trung Quốc) bị bắt - Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhãn hiệu “Hằng Du Mục” đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký cho ông Nguyễn Công Hảo, Giám đốc Công ty TNHH Hằng Du Mục. Ông Hảo giao nhãn hiệu này cho con gái là Nguyễn Thị Thái Hằng (TikToker Hằng Du Mục) sử dụng trong hoạt động kinh doanh, bán hàng qua TikTok.

Từ năm 2022, Tôn Bằng cùng vợ cũ là Nguyễn Thị Thái Hằng nhập khẩu và kinh doanh sản phẩm táo đỏ. Theo cơ quan điều tra, Tôn Bằng biết nhãn hiệu “Hằng Du Mục” thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Công Hảo, đồng thời không được tự ý chuyển giao, chuyển nhượng hoặc ủy quyền cho bên thứ ba sản xuất, sử dụng nhãn hiệu ngoài phạm vi được cho phép.

Sản phẩm táo đỏ mang nhãn hiệu “Hằng Du Mục” - Ảnh: Công an cung cấp

Tuy nhiên, sau khi ly hôn với Hằng Du Mục, Tôn Bằng bị xác định đã thành lập Công ty Dịch Dương để kinh doanh riêng sản phẩm táo đỏ mang nhãn hiệu “Hằng Du Mục” mà chưa được ông Nguyễn Công Hảo cho phép.

Quá trình khám xét kho hàng của Công ty Dịch Dương tại số 45 Tân Sơn, phường Tân Sơn, TP.HCM, nơi Tôn Bằng làm người đại diện theo pháp luật, công an phát hiện 28.794 kg táo đỏ mang nhãn hiệu “Hằng Du Mục”, có xuất xứ Trung Quốc. Số hàng này không có hóa đơn, chứng từ được xuất trình tại thời điểm kiểm tra, với trị giá ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng.

Hàng hóa trong kho hàng của SUN YUPENG (Tôn Bằng) - Ảnh: Công an cung cấp

Vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đối với Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, Điều 226 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định cụ thể như sau: 1. Người nào cố ý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại Việt Nam, thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: a) Có tổ chức; b) Phạm tội 02 lần trở lên; c) Thu lợi bất chính 300.000.000 đồng trở lên; d) Gây thiệt hại cho chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý 500.000.000 đồng trở lên; đ) Hàng hóa vi phạm trị giá 500.000.000 đồng trở lên. 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: a) Pháp nhân thương mại thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều này, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng; b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 02 năm; c) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.