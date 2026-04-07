Chồng cũ của Cardi B vừa bị bắn ngay sau khi chụp hình với fan, tình trạng hiện tại ra sao?

Chiều 7/4, tờ Pagesix đưa tin, nam ca sĩ kiêm rapper đình đám người Mỹ Offset (chồng cũ của Cardi B) vừa được đưa tới bệnh viện cấp cứu sau khi bị đối tượng lạ dùng súng bắn. Vụ việc đau lòng xảy ra ở khu vực chờ lấy xe gần khách sạn & sòng bạc Seminole Hard Rock ở Hollywood, Florida ngay sau khi nam ca sĩ sinh năm 1991 chụp ảnh cùng người hâm mộ.

Người đại diện của Offset vừa lên tiếng xác nhận sự việc với phóng viên Page Six, và hé lộ thêm về tình trạng của nam nghệ sĩ ở thời điểm hiện tại: “Chúng tôi xác nhận thông tin Offset bị bắn và anh ấy hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Tình trạng của nam ca sĩ hiện đã ổn định. Nhưng anh ấy vẫn đang được theo dõi chặt chẽ bởi các nhân viên y tế”.

Offset bị bắn ngay gần khách sạn & sòng bạc Seminole Hard Rock ở Hollywood, Florida. Ảnh: Pagesix

Hình ảnh từ hiện trường vụ việc vừa được công bố, khiến công chúng không khỏi rùng mình. Ảnh: X

Cảnh sát cũng mới thông tin về vụ việc của Offset: “Chúng tôi đã nắm được thông tin liên quan tới vụ việc. Sự việc đáng tiếc xảy ra tại khu vực chờ lấy xe sau 7 giờ tối thứ Hai (theo giờ Mỹ) ở bên ngoài khách sạn & sòng bạc Seminole Hard Rock. Vụ nổ súng khiến 1 cá nhân (Offset) bị thương nhưng anh ấy hiện không nguy hiểm đến tính mạng. Nạn nhân cũng đã được đưa đến bệnh viện Memorial Regional để được điều trị kịp thời”.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng hé lộ 1 vài thông tin đáng chú ý về quá trình điều tra vụ án: “Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường ngay sau vụ nổ súng và tình hình đã nhanh chóng được kiểm soát. 2 đối tượng liên quan tới vụ việc đã bị cảnh sát tạm giữ để phục vụ cho công tác điều tra. Chúng tôi hiện vẫn đang tích cực tiến hành điều tra vụ án. Hiện trường hiện đã trở về trạng thái bình thường như lúc ban đầu và không còn tiềm ẩn bất kỳ mối đe dọa nào đối với công chúng. Các hoạt động kinh doanh tại khu vực xảy ra vụ nổ súng vẫn đang diễn ra bình thường”.

Tính đến thời điểm hiện tại, danh tính của kẻ nổ súng và động cơ của người này vẫn chưa được công bố trên các phương tiện truyền thông.

Offset có tên thật là Kiari Kendrell Cephus, sinh năm 1991, là nam rapper kiêm ca sĩ đình đám người Mỹ. Anh là 1 trong 3 thành viên của nhóm nhạc hip hop có tên Migos. Nam nghệ sĩ từng có cuộc hôn nhân kéo dài 7 năm với Cardi B. Tới tháng 8/2024, Cardi B đã đệ đơn ly hôn Offset sau ồn ào ngoại tình. Hiện cặp đôi 1 thời vẫn chưa hoàn tất mọi thủ tục ly dị. Ảnh: Pagesix

Trước đó, 1 người đồng đội của Offset trong nhóm Migos là nam rapper Takeoff đã bị bắn tử vong hồi tháng 11/2022 tại sân chơi bowling ở Houston, Texas. Theo truyền thông Mỹ đưa tin, vụ nổ súng xảy ra trong 1 bữa tiệc riêng tư ở khu vui chơi 810 Billiards & Bowling. Thời điểm đó, Takeoff đang chơi xúc xắc cùng rapper Quavo - 1 thành viên khác của nhóm Migos. Các nhân chứng cho biết hung thủ đã bắn vào đầu Takeoff khiến nam nghệ sĩ xấu số tử vong ngay tại hiện trường. 2 người khác cũng bị trúng đạn, được đưa đi cấp cứu bằng xe cá nhân ngay sau khi vụ việc kinh hoàng xảy ra.

Quavo may mắn không bị thương nhưng đã bị sang chấn tâm lý sau bi kịch thương tâm. Trong video do 1 nhân chứng quay lại, Quavo đã chạy tới ôm Takeoff và hét lên để nhờ mọi người xung quanh mau chóng tới giúp đỡ người đồng đội bị trúng đạn. Nhưng Takeoff đã không qua khỏi ngay sau đó.