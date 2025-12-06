Chồng cũ Binh Tinh xác nhận đã có “hạnh phúc mới”, sống chung khoảng 2 tháng nay

Câu chuyện Bình Tinh và ca sĩ Nhật Minh chia tay sau gần 20 năm gắn bó vẫn đang được khán giả quan tâm. Báo Vietnamnet mới cũng đây đưa tin, Nhật Minh tiếp tục phản hồi về việc chia tay Bình Tinh. Theo đó, nam ca sĩ nói: “Tôi và Bình Tinh hiện giờ không còn gì nữa. Chúng tôi sống riêng, ai cũng có hạnh phúc riêng hết rồi", anh nói.

Ca sĩ Nhật Minh cũng xác nhận, anh đã có bạn gái khoảng 2 tháng nay và đang sống chung. Anh yêu người này thật lòng nên cần phải lên tiếng rõ ràng về chuyện với Bình Tinh để tránh những hiểu lầm không đáng có. Ca sĩ Nhật Minh cũng đề nghị cộng đồng mạng không tranh cãi để tránh gây tổn thương cho cả 3 người.

Bình Tinh và Nhật Minh đã ly hôn.

Cặp đôi có chung một cô con gái dù chưa làm đám cưới.

Cách đây vài ngày, ca sĩ Nhật Minh lộ hình ảnh thân mật với một cô gái lạ, trong khi anh được biết đến là bạn đời của Bình Tinh gần 20 năm qua. Cả hai có một cô con gái chúng dù chưa làm đám cưới. Điều này khiến nam ca sĩ bị cộng đồng mạng chỉ trích, nhận nhiều bình luận tiêu cực.

Sau khi hình ảnh được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ, nam ca sĩ đã lên tiếng xác nhận ly hôn với Bình Tinh. Tờ tạp chí Tri Thức – News trích lời ca sĩ Nhật Minh nói: "Mình và Bình Tinh ly hôn rồi, mong mọi chuyện tốt đẹp. Mọi người đừng công kích đôi bên nữa, xin lỗi vì đã làm phiền mấy ngày qua".

Nam ca sĩ cũng bày tỏ thêm rằng: “Chuyện tình cảm của tôi và Bình Tinh đã kết thúc rồi. Hai đứa chính thức không còn ở với nhau nữa. Chúng tôi chia tay yên bình, văn minh để cùng nhau nuôi con.

Chúng tôi không ở chung nhưng vẫn là bạn bè với nhau. Xin mọi người đừng công kích cả hai vì chúng tôi cũng không muốn nói nhiều về vấn đề này”.

Nhật Minh xác nhận anh đã chung sống với bạn gái mới khoảng 2 tháng nay.

Báo Ngôi Sao đưa tin, vợ chồng Bình Tinh hẹn hò từ năm 2000 khi ở độ tuổi đôi mươi nhưng giấu kín mối quan hệ. Mãi tới năm 2018, cặp đôi mới công khai mối quan hệ tình cảm trong dịp nam ca sĩ ra mắt phim ca nhạc Oan gia ngang trái. Thời điểm đó, nữ nghệ tiết lộ việc hai người đã ăn ở như vợ chồng suốt 12 năm, có con chung là bé Bella dù chưa làm đám cưới.

Trong chương trình Mảnh ghép hoàn hảo năm 2019, Bình Tinh từng xúc động chia sẻ về Nhật Minh: "Cho tới bây giờ tôi vẫn gọi người ấy là bạn đời chứ không gọi là chồng, tôi không làm đám cưới, đó là quyết định của tôi.

Tôi cảm nhận được khi tôi là bạn đời, là người yêu thì trong mắt anh ấy tôi vẫn là cô gái rất mới mẻ, mặc dù cả hai có với nhau một cô con gái rồi. Tôi không biết ngành khác như thế nào, còn trong cải lương thì khi khán giả biết mình có chồng, số lượng khán giả bị hạn chế".

Tờ Đời sống & Pháp luật cũng trích lời Bình Tinh chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của mình rằng: “Tôi cũng là trụ cột chính kiếm tiền, gánh vác về kinh tế trong gia đình. Ngược lại, chồng tôi mới là người đứng phía sau hỗ trợ cho tôi, ở nhà chăm sóc con cái và lo toan chuyện nhà cửa. Chính nhờ có một hậu phương vững chắc nên tôi luôn yên tâm để làm nghề.

Tôi không biết nấu ăn, nấu một nồi cơm ra sao tôi còn chưa từng làm được mặc dù đã cố gắng hết sức. May mắn thay, có gia đình và chồng hiểu nên luôn hỗ trợ tôi. Chồng tôi luôn bảo, "em không nấu được cho anh ăn thì anh nấu em ăn vậy".