Mới đây, một người phụ nữ Myanmar đi bộ suốt nhiều ngày từ Myanmar đến thủ đô Bangkok của Thái Lan để tìm chồng và con trai mất tích đã phải nhận thêm về nỗi đau bị phản bội.

Theo thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger, sau ảnh hưởng của trận động đất ở Myanmar hôm 28/3 vừa qua, một tòa nhà là nơi đặt Văn phòng Tổng kiểm toán Thái Lan ở thủ đô Bangkok đã bị đổ sụp.

Nghe tin dữ, May, một người phụ nữ Myanmar đã đi bộ từ quê nhà tới thủ đô Bangkok của Thái Lan để tìm chồng và con trai, được coi là đã mất tích trong vụ sập nhà nói trên.

May tiết lộ rằng cô đã để mẹ già và cô con gái nhỏ ở nhà và bắt đầu hành trình đến Thái Lan bằng đường bộ vào ngày 30/3. Cô đi cùng một người khác quen thuộc với tuyến đường từ Myanmar vào Thái Lan. May cho biết cô đã đi bộ qua những khu rừng và nhiều ngọn núi cho đến khi đến biên giới Thái Lan-Myanmar ở tỉnh Kanchanaburi. Cô đã trả 12.500 baht (tương đương khoảng 9,5 triệu VNĐ) để vào Vương quốc Thái Lan. Cô đã ngay lập tức liên hệ với các quan chức Thái Lan để nhận lại thi thể của chồng và con trai mình, nếu họ được tìm thấy.

Người phụ nữ chia sẻ câu chuyện với truyền thông trong nước mắt.

Đến thứ Ba, 8/4, cô May đã đến được thủ đô Bangkok. Theo May, người chồng 46 tuổi của cô là Ji Tan, con trai cô là Kyaw Tat và con gái cô đều làm việc trong tòa nhà. Người con gái đã chạy thoát nhưng chồng và con trai cô vẫn bị mắc kẹt bên trong. Đội cứu hộ Thái Lan vẫn chưa tìm thấy họ, nhưng May thừa nhận rằng cả hai có khả năng đã tử vong. Có lẽ cô chỉ có thể đưa thi thể họ về để làm lễ mai táng.

Các quan chức yêu cầu cô phải xét nghiệm ADN tại bệnh viện để xác nhận mối quan hệ của cô với các nạn nhân. Tuy nhiên, khi May sắp làm xét nghiệm, các nhân viên y tế thông báo với cô rằng một người phụ nữ khác tự nhận là vợ của Ji Tan đã đưa con gái anh ta đi xét nghiệm ADN. Tiết lộ này khiến May vô cùng đau khổ, khi đó cô mới biết về người phụ nữ Thái Lan đã cùng chung sống với chồng cô bấy lâu nay.

Trong nước mắt, người phụ nữ cho biết các con cô chưa bao giờ nhắc đến người phụ nữ Thái Lan kia. Ji Tan đã gửi tiền cho cô hàng tháng và cô chưa bao giờ nghi ngờ anh ta ngoại tình.

Kênh 8 cũng phỏng vấn người phụ nữ Thái Lan, được xác định là Whee, người đã xác nhận mối quan hệ lâu dài của cô với Ji Tan. Cô cho biết mình đã sống với Ji Tan và các con của anh trong hơn 10 năm, chăm sóc họ và không biết về May. Whee nói rằng cô cảm thấy bị tổn thương khi con gái của Ji Tan phớt lờ cô sau khi mẹ ruột đến.