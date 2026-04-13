Chồng cầu thủ của mỹ nhân showbiz lộ ảnh ngoại tình với gái lạ ở bar, hôn nhân không thể cứu vãn

Tại Hàn Quốc, nhắc đến cặp đôi cầu thủ - mỹ nhân đình đám giới giải trí và thể thao, công chúng sẽ kể tên Jiyeon (T-ara) và cầu thủ bóng chày Hwang Jae Gyun. Mối quan hệ lãng mạn, ngọt ngào của họ từng được bao người ngưỡng mộ. Ấy vậy mà chỉ sau 2 năm chung sống, vợ chồng Jiyeon đã đường ai nấy đi. Một trong những nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ chính là Hwang Jae Gyun ngoại tình.

Chồng lộ ảnh ngoại tình và cuộc hôn nhân không đẹp như mơ của Jiyeon

Tháng 2/2022, Jiyeon đăng hình công khai bạn trai hơn 6 tuổi, đồng thời thông báo rằng cô sẽ kết hôn. Thông tin em út T-ara sắp lên xe hoa khiến khán giả toàn châu Á bất ngờ bởi cô và Hwang Jae Gyun không để lộ bằng chứng hẹn hò trước đó. Đến tháng 12/2022, hôn lễ lãng mạn của cặp đôi đã được tổ chức tại khách sạn hạng sang, quy tụ dàn khách mời toàn sao hạng A từ showbiz đến thể thao như IU, T-ara, Lee Hongki (F.T. Island), Siwon - Donghae (Super Junior), các cầu thủ bóng chày nổi tiếng...

Sau khi kết hôn, họ chuyển đến căn hộ trị giá 6,7 tỷ won (123 tỷ đồng) tại Seoul (Hàn Quốc) để xây dựng tổ ấm. Hwang Jae Gyun vô cùng yêu chiều bà xã, không ép buộc Jiyeon phải làm việc nhà, nấu ăn hay chăm sóc cho anh. Thay vào đó, cầu thủ bóng chày muốn bạn đời tập trung vào công việc, tận hưởng cuộc sống. Không chỉ vậy , Hwang Jae Gyun còn viết tên của 2 vợ chồng lên giày thi đấu để bày tỏ tình yêu với Jiyeon, chuẩn bị sẵn giày cho em bé tương lai của họ. Tất cả khởi đầu như mơ này khiến ai cũng tin rằng Jiyeon sẽ cuộc hôn nhân hạnh phúc, viên mãn.

Với sự yêu chiều của Hwang Jae Gyun dành cho Jiyeon, ai cũng từng nghĩ em út nhóm T-ara đã tìm được tình yêu đích thực. Ảnh: Nate.

Thế nhưng chuyện tình ngọt ngào này cũng chẳng kéo dài lâu. Tháng 6/2024, tin đồn hôn nhân của Hwang Jae Gyun và Jiyeon đổ vỡ nổ ra sau khi cầu thủ bòng chày hứng "bão" chỉ trích vì xô xát với đối thủ tại sân vận động. Khi đó, bình luận viên Lee Kwang Gil khẳng định Hwang Jae Gyun sa sút phong độ và mất kiểm soát cảm xúc do đã ly hôn với cô vợ nổi tiếng. Cùng thời điểm, Jiyeon cũng bất ngờ thông báo tạm ngừng hoạt động kênh YouTube cá nhân.

Giữa tâm bão tin đồn, đại diện của Jiyeon nhanh chóng lên tiếng bác bỏ nghi vấn nói trên. Sau đó, bình luận viên Lee Kwang Gil cho biết anh đã gọi điện xin lỗi Hwang Jae Gyun vì chia sẻ thông tin sai lệch, chưa được kiểm chứng về cuộc hôn nhân của nam cầu thủ này và Jiyeon.

Cuộc hôn nhân Jiyeon và Hwang Jae Gyun lộ dấu hiệu bất ổn từ tháng 6/2024. Ảnh: Nate.

Tuy nhiên, khi nghi vấn trục trặc hôn nhân còn chưa lắng xuống thì đến đầu tháng 9/2024, Hwang Jae Gyun bị bắt gặp uống rượu với phụ nữ lạ ở quán bar, từ nửa đêm cho đến 6 giờ sáng hôm sau. "Hwang Jae Gyun là cầu thủ kỳ cựu, thường xuyên được ra sân của đội KT Wiz. Đang ở giữa mùa giải, cầu thủ có thể chè chén vậy sao? Quan trọng hơn hết là anh ấy là 1 người đàn ông đã có vợ. Việc Hwang Jae Gyun đi uống rượu với người phụ nữ khác đến sáng thật đáng ngờ. Jiyeon không tìm anh ấy sao?" , cư dân mạng đặt câu hỏi.

Hình ảnh tiệc tùng của Hwang Jae Gyun khiến dân tình nghi vấn cuộc hôn nhân giữa anh và Jiyeon thực sự đổ vỡ. Vì vậy, chồng nữ ca sĩ mới buông thả bản thân, vui vẻ với đối tượng khác giới mà không quan tâm đến cảm nhận của vợ. Về phía Jiyeon, nguồn tin thân cận chia sẻ nữ idol đã chịu đả kích lớn khi chồng lộ ảnh tiệc tùng bên gái lạ giữa lúc ly thân. Hành động này cho thấy Hwang Jae Gyun không ý định hàn gắn với bà xã nổi tiếng. " Thật khó để nói về chuyện riêng tư của cô ấy. Tôi nghĩ Jiyeon sẽ rất đau khổ khi nhìn thấy hình ảnh đó của chồng. Nếu có thể tôi không muốn cô ấy xem bức ảnh đó", nguồn tin nói.

Hình ảnh chồng Jiyeon tiệc tùng thâu đêm bên bạn bè và 1 cô gái lạ mặt gây xôn xao cõi mạng. Ảnh: KoreaBoo.

Người quen của Jiyeon ẩn ý xác nhận việc cầu thủ bóng chày Hwang Jae Gyun phản bội vợ trong lúc hôn nhân trục trặc. Hành vi vụng trộm của chồng khiến Jiyeon đau khổ. Ảnh: Nate.

Và cuối cùng thì chuyện gì đến cũng đã đến. Vào ngày 5/10/2025, Jiyeon và chồng cầu thủ xác nhận đã đệ đơn ly hôn sau 2 năm chung sống. Lý do là cặp đôi không thể vượt sự khác biệt của nhau để bước tiếp. Nhưng dù lý do thực sự có là gì thì netizen cũng không khỏi xót xa cho 1 trong những nữ thần đẹp nhất Kpop mà lại có đường tình duyên quá lận đận, kết hôn mới 2 năm đã đổ vỡ và còn bị chồng "cắm sừng".

Cuối cùng, Jiyeon quyết định ly hôn Hwang Jae Gyun sau 2 năm chung sống. Ảnh: Nate.

Cuộc sống hiện tại của Jiyeon và Hwang Jae Gyun

Ngay sau thông báo ly hôn, Jiyeon lập tức xóa sạch toàn bộ hình ảnh và video của chồng cũ Hwang Jae Gyun trên Instagram và YouTube cá nhân. Động thái của Jiyeon cho thấy cô sẵn sàng dứt tình, bỏ lại phía sau những vết xước của chuyện tình cảm, bước ra cuộc hôn nhân không hạnh phúc như tưởng tượng để trở về trạng thái độc thân.

Jiyeon của hiện tại vẫn duy trì phong độ nhan sắc xinh đẹp vượt trội, không già đi theo năm tháng và đang “reset” lại cuộc đời theo cách dốc toàn lực cho sự nghiệp, tận hưởng cuộc sống phú bà. Cô liên tục góp mặt trong các dự án phim mới, đồng thời chăm chỉ đi fanmeeting khắp nơi để gặp gỡ những người hâm mộ vẫn luôn yêu thương, đồng hành với cô trên chặng đường nghệ thuật.

Jiyeon vô cùng xinh đẹp, trẻ trung, yêu đời sau khi bỏ lại phía sau những vết xước của chuyện tình cảm. Ảnh: Instagram.

Về phía Hwang Jae Gyun, cầu thủ bóng chày này bị dân tình ghét bỏ, chỉ trích là "đồ hèn không đáng mặt đàn ông", "trai tồi giới thể thao". Nguyên nhân là không chỉ cắm sừng Jiyeon mà Hwang Jae Gyun còn từng để vợ cũ 1 mình đương đầu với cơn bão công kích sau khi bản thân gây ra vụ bạo lực trên sân đấu. Khi đó, Hwang Jae Gyun đã khóa tài khoản để tránh “bão tẩy chay” khiến Jiyeon lãnh đủ cơn thịnh nộ.

Đầu năm 2026, Hwang Jae Gyun tuyên bố giải nghệ vì phong độ ngày càng đi xuống. Là chủ sở hữu của 1 trung tâm thể hình, sân golf và quán cafe, Hwang Jae Gyun chẳng cần lo lắng về chuyện tiền nong sau khi dừng thi đấu thể thao. Trên 1 show truyền hình, cựu cầu thủ sinh năm 1987 này cho biết anh đang muốn tìm tình yêu mới, tái hôn và sinh con như ước nguyện.

Chồng cũ của em út T-ara đã giải nghệ và đang tìm kiếm hạnh phúc mới. Ảnh: X.

Nguồn: Nate, KoreaBoo