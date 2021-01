Chồng cặp bồ nên vợ bỏ về ngoại, tin nhắn mẹ chồng bênh vực con trai khiến tất cả choáng váng

"Em thật sự ngột ngạt quá các chị em ạ. Mẹ chồng nhắn tin chửi em đây!



Chồng em tiếp khách nhậu nhẹt, gái gú thì dung túng bảo nó đi vậy là vì tiếp khách kiếm tiền về nuôi cái đứa không biết đẻ như mày.

Xong mẹ chồng thì bảo mày không đẻ được trai thì để nó kiếm đứa khác, nhìn mày tao còn ớn là nó (em sinh non do làm việc nặng phải mổ, không kiêng được nên bụng to, rạn, xồ xề).

Em ôm con về ngoại rồi. Mẹ chồng kêu về nhưng em không muốn. Em chỉ sợ mất quyền nuôi con thôi".

Đây là những tâm sự đầy đau đớn của một người phụ nữ khi kể chuyện hôn nhân của mình. Đính kèm chính là dòng tin nhắn tàn nhẫn do mẹ chồng gửi đến.

"Mày làm mình làm mẩy đến hồi nào mới chịu thôi. Đàn ông người ta đã xuống nước rồi thì mày thôi đi. Nó gái gú vì công việc, vẫn mang tiền về nuôi mày. Nó có bỏ mày đâu mà cứ xồn xồn lên.

Ngày xưa đàn ông 5 thê 7 thiếp thì người ta bỏ chồng về nhà mẹ đẻ như mày đấy. Tết nhất rồi về còn nhà cửa công việc. Hay để tao gọi cho bố mẹ mày dạy con kiểu gì để lấy chồng xong dung túng cho ở đấy".

Dòng tin nhắn mẹ chồng gửi cho con dâu.

Đọc xong, ai cũng cảm thấy ngỡ ngàng không hiểu vì sao một người mẹ chồng, cũng là phụ nữ mà nỡ đối xử với con dâu như vậy. Trong hôn nhân, chuyện đàn ông ngoại tình là không thể chấp nhận được, vậy mà bà mẹ chồng còn cố tình ngụy biện cho con trai, chì chiết con dâu không thương tiếc. Bà thậm chí còn lấy đồng tiền để "dằn mặt" con dâu. Miễn là con trai bà vẫn đi làm và mang tiền về cho gia đình thì vợ phải chấp nhận.

Ai nấy đều bức xúc vì hành xử vô lý, lời nói độc địa của bà mẹ chồng này. Nhiều người cho rằng cô vợ quá đen đủi khi đã lấy phải một ông chồng đầy tật xấu, làm dâu của bà mẹ chồng mù quáng. Chẳng ai dám khuyên cô vợ có nên ly hôn hay không. Thế nhưng, họ mong cô suy nghĩ thật kỹ, bởi chung sống với gia đình chồng như thế thì khó có được hạnh phúc.