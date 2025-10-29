Chồng ca sĩ Siu Black đính chính

Trả lời Tiền Phong trưa 29/10, chồng ca sĩ Siu Black cho biết tình hình sức khỏe của vợ cơ bản đã ổn định, chuẩn bị xuất viện trong 1-2 ngày tới.

Hiện tại, Siu Black đã được chuyển sang phòng điều trị, chăm sóc thường. Nữ ca sĩ có thể ăn cháo, cơm và tự sinh hoạt cá nhân, không cần nhờ sự hỗ trợ của người thân.

“Những ngày qua thông tin thất thiệt về tình trạng sức khỏe của vợ tôi lan truyền trên mạng xã hội, ảnh hưởng rất lớn tới gia đình, gây hoang mang cho khán giả. Không có chuyện gia đình kêu gọi từ thiện, xin giúp đỡ. Họ làm vậy gây mất uy tín, danh dự của Siu Black cũng như gia đình tôi. Hơn nữa, thông tin thất thiệt còn khiến đơn vị tổ chức hủy show. Đến hiện tại, Siu Black bị hủy 4 show trước Tết. Tôi rất bức xúc”, chồng ca sĩ Siu Black nói.

Ca sĩ Siu Black bị hủy 4 show trước thông tin thất thiệt về sức khỏe.

Theo chồng Siu Black, nữ ca sĩ mắc bệnh tiểu đường, huyết áp nhiều năm nay, phải duy trì thuốc đều mỗi ngày. Vừa rồi cô nhận show ở Quảng Trị và Gia Lai, quãng đường di chuyển xa, bị say xe nên quên uống thuốc dẫn đến phải nhập viện.

“Chỉ 1-2 ngày tới là vợ tôi có thể xuất viện. Các bác sĩ còn hẹn khi ra viện phải hát 1-2 bài tặng bệnh nhân. Ngoài lưu ý về chế độ dinh dưỡng, uống thuốc đúng giờ, vợ tôi không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Nghỉ ngơi, bồi dưỡng ít ngày là cô ấy có thể hát trở lại”, chồng Siu Black nhấn mạnh.

Trước đó, thông tin ca sĩ Siu Black nhập viện trong tình trạng nguy kịch gây chú ý. Đại diện Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết khi tiếp nhận, Siu Black có tình trạng thiếu tỉnh táo sau một tuần điều trị ở quê nhà. Cô được chuyển đến trong trạng thái lơ mơ, khó nói chuyện do thiếu oxy lên não, may mắn không có dấu hiệu đột quỵ, vẫn điều trị kịp thời.

Siu Black sinh năm 1967 tại Kon Tum, được khán giả biết đến qua qua các ca khúc Ly cà phê Ban Mê, Đôi mắt Pleiku, Ngọn lửa cao nguyên, Em muốn sống bên anh trọn đời... Cô ngồi ghế nóng nhiều chương trình truyền hình như Vietnam Idol, Tiếng hát truyền hình, Ngôi sao tiếng hát truyền hình…

Một thời gian, Siu Black gần như vắng bóng vì biến cố sức khỏe và tài chính. Những năm gần đây, cô đi hát trở lại, nhận show diễn tỉnh, phòng trà và thỉnh thoảng xuất hiện trên truyền hình.