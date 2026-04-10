Chồng bàng hoàng phát hiện thi thể vợ trong đám cháy giữa đồng ở Cần Thơ

CA LINH |

Trong lúc đốt rơm ở Cần Thơ, người chồng đi kiểm tra hướng gió, khi quay lại thì bàng hoàng phát hiện thi thể vợ trong đám cháy.

Ngày 10-4, Công an TP Cần Thơ cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm liên quan việc đốt đồng.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 6-4, bà T. K. (SN 1964; ngụ phường Vị Thanh, TP Cần Thơ) cùng chồng ra đồng sau nhà để đốt rơm.

Trong lúc lửa cháy lớn, bà K. bảo chồng đi kiểm tra phía đầu gió để tránh lửa lan sang ruộng lúa của người khác, còn bà ở lại xử lý phía dưới.

Chồng bàng hoàng khi phát hiện thi thể vợ trong đám cháy tại Cần Thơ - Ảnh 1.

Khói phát sinh từ việc đốt đồng gây ô nhiễm môi trường

Do khói bụi mịt mù che khuất tầm nhìn, người chồng không quan sát thấy vợ mình. Sau khi lửa tắt, do không thấy bà K. trở về nên người chồng và gia đình ra ruộng tìm kiếm thì bàng hoàng phát hiện bà đã tử vong, thi thể có dấu hiệu bị cháy.

Nguyên nhân bước đầu được xác định là do nạn nhân bị ngạt khói dẫn đến bất tỉnh và tử vong giữa đám cháy.

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cần ưu tiên các biện pháp xử lý rơm rạ thân thiện môi trường hơn, như dùng làm chế phẩm sinh học, ủ phân bón hoặc làm thức ăn gia súc.

Nếu bắt buộc phải đốt rơm rạ, cần thực hiện an toàn như: chỉ đốt vào lúc gió nhẹ, phải có người trông giữ cẩn thận và chuẩn bị sẵn các phương tiện chữa cháy để dập lửa kịp thời. Tuyệt đối không đốt đồng vào buổi trưa nắng gắt hoặc khi có gió mạnh.

