HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Người phụ nữ tử vong sau va chạm với xe phục vụ tang lễ

Phan Huy |

Vụ tai nạn xảy ra tại xã Đô Lương, Nghệ An khiến một người phụ nữ không qua khỏi, cháu nhỏ đi cùng bị thương nhẹ.

Sáng 10/4, một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại nút giao có đèn tín hiệu trên Quốc lộ 7A, đoạn gần cầu Đô Lương (thuộc xóm Lưu Diên Lưu Sơn, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An), khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ các nhân chứng, vào khoảng thời điểm trên, tại ngã tư giao nhau giữa Quốc lộ 7A với đường Phan Bội Châu và tuyến đường chợ Sỏi – Lưu Sơn đã xảy ra va chạm giữa một xe khách làm nhiệm vụ tang lễ và một xe máy điện. Hậu quả khiến người phụ nữ điều khiển xe máy điện tử vong thương tâm.

Hiện trường vụ tai nạn

Một người dân có mặt tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, người phụ nữ khoảng 60 tuổi (trú xóm Lưu Thịnh Lưu Sơn, xã Đô Lương) chở theo một cháu nhỏ vừa từ cửa hàng tạp hóa ven đường đi ra Quốc lộ 7A thì bất ngờ va chạm với xe tang đang lưu thông trên tuyến.

Cú va chạm mạnh khiến người bà tử vong tại chỗ, trong khi cháu nhỏ ngồi phía sau may mắn chỉ bị thương. Theo ghi nhận đến khoảng 10h58 cùng ngày, hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư này vẫn hoạt động bình thường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo người dân xóm Lưu Diên Lưu Sơn, khu vực xảy ra tai nạn là điểm giao cắt của nhiều tuyến đường, nằm sát cầu Đô Lương – nơi có độ dốc và lưu lượng phương tiện qua lại đông. Khu vực này thời gian qua đã từng xảy ra không ít vụ va chạm giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.


Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Triều Tiên phóng tên lửa mang đầu đạn chùm, Hàn Quốc 'đứng ngồi không yên' yêu cầu họp khẩn

Triều Tiên phóng tên lửa mang đầu đạn chùm, Hàn Quốc 'đứng ngồi không yên' yêu cầu họp khẩn

01:25
Cảnh "mưa tên lửa" Israel gửi xuống Lebanon: Hơn 250 người chết, Iran lập tức đe dọa trả đũa

Cảnh "mưa tên lửa" Israel gửi xuống Lebanon: Hơn 250 người chết, Iran lập tức đe dọa trả đũa

01:01
Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

00:56
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

01:08
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

01:18
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại