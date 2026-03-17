Chọn trang bị, đừng chọn Suzuki Jimny: 800 triệu cho một chiếc xe ‘thiếu đủ thứ’

Trong tầm giá hơn 700 triệu đồng, người dùng Việt có không ít lựa chọn “đầy đặn” hơn Suzuki Jimny như rộng rãi hơn, tiện nghi hơn, vận hành êm ái hơn. Đặt cạnh những cái tên như Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson, Jimny gần như lép vế nếu xét theo các tiêu chí quen thuộc. Mẫu SUV của Suzuki có nội thất đơn giản, không gian hạn chế, trang bị vừa đủ dùng, thậm chí khả năng chạy tốc độ cao cũng không phải điểm mạnh.

Nhìn theo logic thông thường, đây là một lựa chọn khó thuyết phục.

Nhưng chính sự “không hợp lý” đó lại là lý do khiến mẫu xe này có một nhóm khách hàng riêng. Theo chia sẻ từ các chuyên gia tham dự hành trình trải nghiệm Jimny, mẫu xe này chưa bao giờ hướng đến số đông. Đây không phải là chiếc xe để tối ưu nhu cầu di chuyển hằng ngày, mà là chiếc xe dành cho trải nghiệm.

Jimny không phải là lựa chọn cho số đông. Ảnh: Suzuki Việt Nam

Anh Nguyễn Hùng Đăng Khoa, người sáng lập kênh Vlog Xe, nhận định điểm cốt lõi của Jimny nằm ở cấu trúc khung gầm rời, hệ dẫn động 2 cầu và thân xe nhỏ, nhẹ. Tổ hợp này giúp chiếc xe có thể vượt qua những địa hình khó một cách nhẹ nhàng, thậm chí trong nhiều tình huống không cần đến quá nhiều kỹ thuật hay hỗ trợ điện tử. Có những cung đường mà SUV cỡ lớn phải dè chừng, Jimny vẫn có thể len lỏi và tiến lên một cách tự nhiên.

“Jimny không phải là một chiếc xe có thể đưa bạn đi rất nhanh nhưng đây là chiếc xe có thể đưa bạn đến bất cứ nơi đâu. Thậm chí là những nơi một chiếc xe bán tải có mức giá đắt gấp khoảng 5 lần không đi được thì chiếc Jimny này vẫn đi qua và thậm chí là nó đi qua một cách cực kỳ nhẹ nhàng” anh Lê Mạnh Linh, người sáng lập kênh Mê Xe, chia sẻ.

Mẫu SUV này hướng đến những người thích sự khác biệt. Ảnh: Suzuki Việt Nam

Đổi lại, người dùng phải chấp nhận một loạt “thiếu thốn” rất rõ ràng. Không gian chật khiến xe không phù hợp cho gia đình đông người. Khoang hành lý hạn chế gây bất tiện khi đi xa. Trải nghiệm trong phố có thể chưa thực sự êm ái, còn trên cao tốc, Jimny không phải chiếc xe dành cho tốc độ cao.

Nhưng chính những đánh đổi đó lại tạo nên một trải nghiệm khác biệt. Jimny buộc người lái phải thay đổi cách sử dụng xe. Jimny không sinh ra để chạy 120 km/h trên cao tốc, cũng không để tận hưởng những tiện nghi. Chiếc xe này hướng đến những hành trình tập trung và trải nghiệm lái cũng như đi đến những nơi mà các mẫu xe cùng tầm tiền không thể chinh phục.

Chiếc xe không phù hợp cho người dùng gia đình. Ảnh: Suzuki Việt Nam

Câu hỏi 800 triệu đồng có đáng cho mẫu xe này không sẽ tùy vào người mua lựa chọn mục đích mua xe là gì.