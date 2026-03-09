Chọn Peugeot 2008 bản rẻ nhất vừa ra mắt hay Mazda CX-5 cùng tầm giá khoảng 780 triệu đồng: Kích thước khác biệt, công nghệ gần tương đương

Giá bán
|Mẫu xe/phiên bản
|Giá niêm yết (VNĐ)
|Peugeot 2008 Iconic
|779.000.000
|Mazda CX-5 2.0L Luxury
|789.000.000
Kích thước, khối lượng
|Peugeot 2008 Iconic
|Mazda CX-5 2.0L Luxury
|Kích thước tổng thể (mm)
|4300 x 1785 x 1580
|4590 x 1845 x 1680
|Chiều dài cơ sở (mm)
|2605
|2700
|Bán kính quay vòng tối thiểu (mm)
|5400
|5500
|Khoảng sáng gầm xe (mm)
|185
|200
|Khối lượng không tải (kg)
|1225
|1550
|Khối lượng toàn tải (kg)
|1730
|2000
|Thể tích khoang hành lý (L)
|434
|442
|Dung tích thùng nhiên liệu (L)
|44
|56
|Số chỗ ngồi
|5
|5
|Nguồn gốc
|Lắp ráp trong nước
Trang bị ngoại thất
|Peugeot 2008 Iconic
|Mazda CX-5 2.0L Luxury
|Cụm đèn chiếu sáng phía trước
|LED
|LED
|Đèn chiếu sáng tự động bật/tắt
|Có
|Có
|Đèn chiếu sáng tự động chiếu xa/chiếu gần
|Có
|Có
|Đèn ban ngày LED
|Có
|Có
|Cụm đèn sau
|LED
|LED
|Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện
|Có
|Có
|Gạt mưa tự động
|Có
|Có
Tiện nghi nội thất
|Peugeot 2008 Iconic
|Mazda CX-5 2.0L Luxury
|Vô lăng bọc da
|Có (D-Cut trên dưới)
|Có
|Chất liệu ghế
|Da nâu hoặc da đen
|Da
|Ghế người lái chỉnh điện
|Có
|Có
|Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ
|Có
|Có
|Gương chống chói
|Chỉnh cơ
|Chỉnh điện
|Màn hình đồng hồ đa thông tin
|3.5 inch + analog
|7 inch + analog
|Màn hình giải trí trung tâm
|10 inch
|8 inch
|Kết nối Apple Carplay/Android Auto
|Có
|Có
|Hệ thống điều hòa tự động
|Có
|Có
|Số vùng khí hậu điều hòa
|1
|2
|Cửa gió cho hàng ghế sau
|Có
|Có
|Chìa khóa thông minh & Khởi động nút bấm
|Có
|Có
|Hệ thống âm thanh
|6 loa
|6 loa
|Phanh đỗ điện tử
|Có
|Có
|Đèn trang trí nội thất
|Có
|-
|Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX
|Có
|Có
Khả năng vận hành
|Peugeot 2008 Iconic
|Mazda CX-5 2.0L Luxury
|Kiểu động cơ
|Tăng áp
|Hút khí tự nhiên
|Dung tích xi lanh (cc)
|1199
|1998
|Công suất cực đại (hp / rpm)
|133 / 4000-6000
|154 / 6000
|Mô men xoắn cực đại (Nm / rpm)
|230 / 1750-3500
|200 / 4000
|Hộp số
|Tự động 6 cấp
|Tự động 6 cấp
|Dẫn động
|Cầu trước
|Cầu trước
|Hệ thống treo trước
|Kiểu MacPherson
|Kiểu MacPherson
|Hệ thống treo sau
|Thanh xoắn
|Liên kết đa điểm
|Hệ thống phanh (Trước/Sau)
|Đĩa / Đĩa
|Đĩa / Đĩa
|Thông số lốp
|215/60 R17
|225/55 R19
|Mâm xe
|Hợp kim 17 inch
|Hợp kim 19 inch
Công nghệ an toàn
|Trang bị
|New Peugeot 2008 Iconic
|Mazda CX-5 2.0L Luxury
|Số túi khí
|6
|6
|Hệ thống chống bó cứng phanh ABS
|Có
|Có
|Hệ thống phân phối lực phanh EBD
|Có
|Có
|Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA
|Có
|Có
|Hệ thống cân bằng điện tử
|Có
|Có
|Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA
|Có
|Có
|Cảm biến hỗ trợ đỗ xe
|Trước & Sau
|Trước & Sau
|Hệ thống cảnh báo điểm mù
|Có
|Có
|Hệ thống cảnh báo lệch làn đường
|Có
|Có
|Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường
|Có
|Có
|Hệ thống hỗ trợ phanh chủ động
|Có
|Có (Trước và sau)
|Hệ thống điều khiển hành trình
|Có
|MRCC Stop & Go
|Camera lùi
|Có (Giả lập 360 độ)
|Có