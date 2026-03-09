HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chọn Peugeot 2008 bản rẻ nhất vừa ra mắt hay Mazda CX-5 cùng tầm giá khoảng 780 triệu đồng: Kích thước khác biệt, công nghệ gần tương đương

Khôi Nguyên |

Mặc dù ở phân khúc dưới, Peugeot 2008 lại có giá khởi điểm cao hơn hẳn Mazda CX-5. Tuy nhiên, bản

Giá bán

Mẫu xe/phiên bảnGiá niêm yết (VNĐ)
Peugeot 2008 Iconic779.000.000
Mazda CX-5 2.0L Luxury789.000.000

Kích thước, khối lượng

Chọn Peugeot 2008 bản rẻ nhất vừa ra mắt hay Mazda CX-5 cùng tầm giá khoảng 780 triệu đồng: Kích thước khác biệt, công nghệ gần tương đương- Ảnh 1.
Chọn Peugeot 2008 bản rẻ nhất vừa ra mắt hay Mazda CX-5 cùng tầm giá khoảng 780 triệu đồng: Kích thước khác biệt, công nghệ gần tương đương- Ảnh 2.

Peugeot 2008 IconicMazda CX-5 2.0L Luxury
Kích thước tổng thể (mm)4300 x 1785 x 15804590 x 1845 x 1680
Chiều dài cơ sở (mm)26052700
Bán kính quay vòng tối thiểu (mm)54005500
Khoảng sáng gầm xe (mm)185200
Khối lượng không tải (kg)12251550
Khối lượng toàn tải (kg)17302000
Thể tích khoang hành lý (L)434442
Dung tích thùng nhiên liệu (L)4456
Số chỗ ngồi55
Nguồn gốcLắp ráp trong nước

Lắp ráp trong nước

Trang bị ngoại thất


Peugeot 2008 IconicMazda CX-5 2.0L Luxury
Cụm đèn chiếu sáng phía trướcLEDLED
Đèn chiếu sáng tự động bật/tắt
Đèn chiếu sáng tự động chiếu xa/chiếu gần
Đèn ban ngày LED
Cụm đèn sauLEDLED
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện
Gạt mưa tự động

Tiện nghi nội thất

Chọn Peugeot 2008 bản rẻ nhất vừa ra mắt hay Mazda CX-5 cùng tầm giá khoảng 780 triệu đồng: Kích thước khác biệt, công nghệ gần tương đương- Ảnh 3.
Chọn Peugeot 2008 bản rẻ nhất vừa ra mắt hay Mazda CX-5 cùng tầm giá khoảng 780 triệu đồng: Kích thước khác biệt, công nghệ gần tương đương- Ảnh 4.

Peugeot 2008 IconicMazda CX-5 2.0L Luxury
Vô lăng bọc daCó (D-Cut trên dưới)
Chất liệu ghếDa nâu hoặc da đenDa
Ghế người lái chỉnh điện
Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ
Gương chống chóiChỉnh cơChỉnh điện
Màn hình đồng hồ đa thông tin3.5 inch + analog7 inch + analog
Màn hình giải trí trung tâm10 inch8 inch
Kết nối Apple Carplay/Android Auto
Hệ thống điều hòa tự động
Số vùng khí hậu điều hòa12
Cửa gió cho hàng ghế sau
Chìa khóa thông minh & Khởi động nút bấm
Hệ thống âm thanh6 loa6 loa
Phanh đỗ điện tử
Đèn trang trí nội thất-
Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX

Khả năng vận hành


Peugeot 2008 IconicMazda CX-5 2.0L Luxury
Kiểu động cơTăng ápHút khí tự nhiên
Dung tích xi lanh (cc)11991998
Công suất cực đại (hp / rpm)133 / 4000-6000154 / 6000
Mô men xoắn cực đại (Nm / rpm)230 / 1750-3500200 / 4000
Hộp sốTự động 6 cấpTự động 6 cấp
Dẫn độngCầu trướcCầu trước
Hệ thống treo trướcKiểu MacPhersonKiểu MacPherson
Hệ thống treo sauThanh xoắnLiên kết đa điểm
Hệ thống phanh (Trước/Sau)Đĩa / ĐĩaĐĩa / Đĩa
Thông số lốp215/60 R17225/55 R19
Mâm xeHợp kim 17 inchHợp kim 19 inch

Công nghệ an toàn

Chọn Peugeot 2008 bản rẻ nhất vừa ra mắt hay Mazda CX-5 cùng tầm giá khoảng 780 triệu đồng: Kích thước khác biệt, công nghệ gần tương đương- Ảnh 5.
Chọn Peugeot 2008 bản rẻ nhất vừa ra mắt hay Mazda CX-5 cùng tầm giá khoảng 780 triệu đồng: Kích thước khác biệt, công nghệ gần tương đương- Ảnh 6.
Trang bịNew Peugeot 2008 IconicMazda CX-5 2.0L Luxury
Số túi khí66
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS
Hệ thống phân phối lực phanh EBD
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA
Hệ thống cân bằng điện tử
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA
Cảm biến hỗ trợ đỗ xeTrước & SauTrước & Sau
Hệ thống cảnh báo điểm mù
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường
Hệ thống hỗ trợ phanh chủ độngCó (Trước và sau)
Hệ thống điều khiển hành trìnhMRCC Stop & Go
Camera lùiCó (Giả lập 360 độ)
3 mẫu xe số tiết kiệm xăng nhất Việt Nam hiện nay: "Ăn xăng như ngửi", đều đến từ một hãng


Tags

Mazda CX-5

Mazda

Peugeot 2008

Peugeot

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại