Chọn nghề cho con: Cha mẹ cần làm gì để thống nhất với con cái?

Đây cũng là vấn đề nhức đầu nhất của cha mẹ khi định hướng nghề cho con. Sau đây là một số bí quyết và tư vấn sẽ giúp cho phụ huynh và các con cùng nhau giải quyết và lựa chọn được nghề nghiệp tốt nhất cho cả hai bên.

Thống nhất cách làm chung

Nhằm đảm bảo kết quả hướng nghiệp tốt, cha mẹ và các con cần thống nhất có một quy trình hướng nghiệp hiệu quả. Các quan điểm tìm việc hot, việc mà gia đình có những lợi thế như quan hệ hay cơ sở kinh doanh có sẵn đều là những cách hướng nghiệp thông dụng.

Tuy nhiên những cách hướng nghiệp đó không phải lúc nào cũng có hiệu quả tốt nhất. Do vậy, cha mẹ và các con nên áp dụng quy trình hướng nghiệp căn bản như bắt đầu xác định tính cách, năng lực, sở thích nghề nghiệp, nguồn lực gia đình, lựa chọn nghề, ngành, các cấp bậc học, chọn trường thi.

Khi cha mẹ và các con các con thống nhất quy trình và công cụ hướng nghiệp chung chắc chắn kết quả sẽ làm hài lòng cả hai phía.

Tìm hiểu về ngành nghề

Nhằm hướng nghiệp tốt, nguồn thông tin cần được nghiên cứu đầy đủ để ra quyết định đúng đắn. Các thông tin bao gồm từ báo chí chung hay báo chí chuyên ngành. Gia đình có thể tham khảo các nguồn tài liệu trên internet.

Thông tin từ các thầy cô giáo cấp ba hoặc từ các trường đại học, các buổi hướng nghiệp tại trường, trên online hoặc các ngành hội tuyển sinh rất quan trọng. Ngoài ra, gia đình nếu có điều kiện có thể tìm hiểu từ các chuyên gia tư vấn độc lập hoặc những người bạn có kinh nghiệm trong hướng nghiệp. Khi có các thông tin đầy đủ và khách quan sẽ giúp các khác biệt là nhỏ nhất.

Thông tin ngành nghề là thông tin quan trọng nhất. Khi tìm hiểu thông tin về ngành nghề, chúng ta cần chú ý nhu cầu hiện tại, tương lai, các yêu cầu về kỹ năng, kiến thức, thái độ. Đặc biệt, các góc khuất nghề nghiệp cần được tìm hiểu và thông tin đầy đủ tới các con và gia đình. Nghề nào cũng có những vinh quang và khó nhọc.

Các thông tin về ngành nghề có thể tìm trên các website chuyên về tuyển dụng. Ví dụ con muốn chọn nghề kế toán có thể giúp con tìm hiểu các yêu cầu tuyển dụng về kế toán nhằm đánh giá sơ bộ khả năng phù hợp.

Những thông tin từ các cá nhân đang làm trong nghề sẽ là nguồn thông tin chính xác và cập nhật nhất. Các thông tin về nghề cũng có thể được tìm hiểu từ các chuyên viên nhân sự, tuyển dụng tại các công ty trong ngành.

Ngoài ra, các thông tin về nghề cũng có thể tìm từ các chương trình phát triển nghề nghiệp của các trường đại học hay các ngày hội việc làm cho sinh viên những năm cuối.

Một nguồn thông tin quan trọng cuối cùng về nghề chính là các sinh viên đang học năm cuối trong chuyên ngành và các giảng viên đại học chuyên ngành. Trong rất nhiều trường hợp, các thông tin chính xác về nghề giúp cho cha mẹ và các con thấy ra những ngộ nhận và hiểu chưa đúng về nghề lựa chọn.

Tiến hành chọn lựa và so sánh

Trong cuộc sống không thể nào có sự toàn vẹn. Nếu một lựa chọn nghề nghiệp không phù hợp sau hai hay ba năm làm việc, có thể các con sẽ thất bại. Khi đó nỗi buồn sẽ nhân đôi vì bản thân nghề nghiệp các con không đạt được cùng với ước muốn của bố mẹ không hoàn thành. Cả hai phía cần phải giảm đòi hỏi toàn vẹn từ phía bên kia trong lựa chọn nghề nghiệp để có được giải pháp toàn vẹn thỏa mãn cho cả hai bên cha mẹ và các con.

Trong trường hợp các khác biệt trong chọn nghề giữa cha mẹ và các con khác nhau xa, gia đình nên đưa ra ba chọn lựa. Chọn lựa một do cha mẹ đề nghị, chọn lựa hai do các con đề nghị và chọn lựa ba do cả hai bên cha mẹ và các con tán thành.

Căn cứ vào ba chọn lựa nghề nghiệp đó, cả gia đình áp dụng quy trình hướng nghiệp, công cụ từ các nguồn thông tin ngành nghề như đã nói ở trên. Sau đó cả gia đình sẽ ngồi lại cùng nhau đánh giá những mặt mạnh và yếu của từng chọn lựa nhằm rút ra giải pháp tốt nhất cho nghề nghiệp các con .

Các lựa chọn nghề nghiệp của các con có thể điều chỉnh hay bản thân các con thay đổi trong quá trình học đại học và ra đi làm. Do vậy những dị biệt trong lựa chọn nghề nghiệp tại lớp 12 vẫn có thể khắc phục tại những giai đoạn sau. Hướng nghiệp và phát triển nghề nghiệp cần được thực hiện từ cấp ba, đại học và 3 năm đầu tiên đi làm.

Tôn trọng sự lựa chọn của con

Tương lai của các con cần phải được các con quyết định. Trong trường hợp chấp nhận những nghề cha mẹ áp đặt, sau này do không phù hợp về năng lực, sở thích các con không thể thăng tiến tốt thậm chí thất bại trong nghề nghiệp, kết quả còn tồi hơn rất nhiều cho cả cha mẹ và gia đình.

Nghề nào nghiệp nào cũng thành công nếu như cá nhân có cố gắng và chiến đấu vì nó. Thay vì áp đặt một nghề nghiệp phù hợp theo ý mình, cha mẹ nên giáo dục và lập trình tư duy thành công cho các con nhằm hướng tới thành công trong mọi nghề nghiệp các con đam mê.

Để giải quyết hiệu quả, gia đình – cha mẹ và các con cần hiểu và nắm vững quy trình hướng nghiệp chung, thông tin về nghề nghiệp, trợ giúp từ các trường đại học , từ các chương trình tư vấn mùa thi từ các báo và các trường đại học, các kinh nghiệm và chia sẻ của các chuyên gia tư vấn nghề nghiệp cộng đồng. Quan trọng hơn nữa thông qua phổ biết internet và mạng xã hội, các thông tin về nghề nghiệp có rất nhiều và chi tiết.