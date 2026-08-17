Chọn mua xe ô tô cũ trong tầm ngân sách 400 triệu đồng

Một số mẫu xe ô tô cũ trong tầm giá 400 triệu đồng nhỏ gọn, tiện dụng, thiết kế thời trang.

Video: Những mẫu xe ô tô cũ đáng mua trong tầm 400 triệu đồng.

Honda Jazz 2018: Giá từ 345 - 390 triệu đồng

Honda Jazz chính thức bán ra tại Việt Nam vào đầu năm 2018. Dòng xe này đã qua sử dụng hiện có mức giá dao động từ 345 đến 390 triệu đồng. Jazz sở hữu thiết kế bầu bĩnh, kích thước 4.034 x 1.694 x 1.524 mm và nhiều màu sắc nổi bật.

Dù có kích thước nhỏ gọn, Honda Jazz tối ưu hóa không gian nội thất với khả năng gập ghế linh hoạt, giúp việc chứa đồ trở nên dễ dàng hơn.

Xe được trang bị động cơ i-VTEC 1.5L, công suất 118 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm, kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT, mang lại cảm giác thoải mái khi di chuyển trong phố và đủ mạnh mẽ trên đường trường.

Suzuki Swift 2018: Giá từ 395 - 410 triệu đồng

Suzuki Swift đời xe 2018 hiện có giá bán từ 395 đến 410 triệu đồng, nhỉnh hơn một chút so với Honda Jazz. Mẫu xe này có kiểu dáng nhỏ gọn, trẻ trung và cá tính với kích thước 3.845 x 1.735 x 1.495 mm.

Trang bị tiện nghi trên Suzuki Swift đủ để người dùng dễ dàng làm quen ngay từ lần đầu lái thử.

Xe sử dụng động cơ xăng K12M dung tích 1.2L, công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, kết hợp với hộp số vô cấp CVT, giúp xe vận hành mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu. Bán kính quay đầu tối thiểu chỉ 4,8m, giúp xe dễ dàng luồn lách trong đô thị.

Hiện tại, Suzuki Swift vẫn chưa có thế hệ mới, chỉ được nâng cấp nhẹ vào năm 2021, nên kiểu dáng và tiện nghi của phiên bản 2018 không có sự khác biệt lớn so với phiên bản mới.

Mazda2 2018: Giá từ 345 - 390 triệu đồng

Mazda2 nằm trong phân khúc xe cỡ B với thiết kế tối giản và thu hút. Đời xe 2018 hiện nay có giá bán từ 345 đến 390 triệu đồng.

Kích thước của Mazda2 là 4.060 x 1.695 x 1.495 mm, lớn hơn một chút so với Honda Jazz và Suzuki Swift, nhưng bán kính quay đầu chỉ 4,7m, giúp khả năng xoay xở linh hoạt.

Xe có nhiều tùy chọn màu sắc ngoại thất, lên tới 9 màu. Nội thất được thiết kế tinh giản, với ghế ngồi da hai tông màu và các tính năng hiện đại.

Mazda2 trang bị động cơ 1.5L, công suất 109 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp.

Dù không sử dụng hộp số vô cấp, Mazda2 được đánh giá là mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu nhất phân khúc, chỉ tiêu tốn 4,62 lít/100km. Trang bị an toàn trên xe cũng rất phong phú.