Chọn Mazda CX-5 vừa ra mắt hay Honda HR-V đều bản 'base' giá 699 triệu đồng: Kích thước, tiện nghi đánh đổi công nghệ an toàn

Khôi Nguyên |

Cùng niêm yết 699 triệu đồng, Mazda CX-5 Deluxe và Honda HR-V G buộc người dùng phải đánh đổi. Một bên sở hữu không gian rộng cùng khung gầm hạng C, bên còn lại bù đắp hạn chế kích thước bằng gói công nghệ an toàn chủ động thông minh.

Giá bán

Thông sốMazda CX-5 DeluxeHonda HR-V G
Giá niêm yết699 triệu đồng699 triệu đồng

Kích thước, khối lượng

Thông sốMazda CX-5 DeluxeHonda HR-V G
Kích thước tổng thể (mm)4.590 x 1.845 x 1.6804.347 x 1.790 x 1.590
Chiều dài cơ sở (mm)2.7002.610
Khoảng sáng gầm xe (mm)200196
Bán kính vòng quay tối thiểu (m)5,55,5
Khối lượng không tải (kg)1.5501.262
Khối lượng toàn tải (kg)2.0001.740
Dung tích thùng nhiên liệu (L)5640

Trang bị ngoại thất

Trang bịMazda CX-5 DeluxeHonda HR-V G
Cụm đèn trướcLED ProjectorLED chóa phản xạ
Đèn chạy ban ngàyLEDLED
Đèn trước tự động Bật/Tắt
Tự động cân bằng góc chiếu-
Gương chiếu hậu ngoàiGập điện/chỉnh điện

Gập điện/chỉnh điện

Chức năng gạt mưa tự động-
Cụm đèn sauLEDLED
Cửa sổ trời--
Đường kính mâm xe19 inch17 inch

Tiện nghi nội thất

Trang bịMazda CX-5 DeluxeHonda HR-V G
Chất liệu nội thấtDaDa
Ghế lái điều chỉnhĐiện
Màn hình giải trí8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto

8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto

Số loa66
Phanh tay điện tử & Giữ phanh tự động
Khởi động bằng nút bấm
Điều hòa tự độngCó (2 vùng)Có (1 vùng)
Cửa gió hàng ghế sau
Chất liệu tay láiBọc daUrethane

Khả năng vận hành

Thông sốMazda CX-5 DeluxeHonda HR-V G
Kiểu động cơSkyActiv-G 2.0L1.5L DOHC i-VTEC
Công suất tối đa (Hp/rpm)154 / 6.000119 / 6.600
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm)200 / 4.000145 / 4.300
Hộp sốTự động 6 cấpCVT
Thay đổi chế độ lái
Hệ thống ngắt động cơ (i-Stop)-
Hệ thống treo sauLiên kết đa điểmGiằng xoắn

Công nghệ an toàn

Trang bịMazda CX-5 DeluxeHonda HR-V G
Số túi khí64
Hệ thống ABS, EBD, BA
Cân bằng điện tử
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc
Camera lùi
Cảm biến va chạm Trước & SauSau
Phanh giảm thiểu va chạm -
Kiểm soát hành trình thích ứng -
Giảm thiểu chệch làn đường-
Hỗ trợ giữ làn đường-
Đèn pha thích ứng tự động -
Thông báo xe phía trước khởi hành -
