Chọn Mazda CX-5 vừa ra mắt hay Honda HR-V đều bản 'base' giá 699 triệu đồng: Kích thước, tiện nghi đánh đổi công nghệ an toàn

Giá bán
|Thông số
|Mazda CX-5 Deluxe
|Honda HR-V G
|Giá niêm yết
|699 triệu đồng
|699 triệu đồng
Kích thước, khối lượng
|Thông số
|Mazda CX-5 Deluxe
|Honda HR-V G
|Kích thước tổng thể (mm)
|4.590 x 1.845 x 1.680
|4.347 x 1.790 x 1.590
|Chiều dài cơ sở (mm)
|2.700
|2.610
|Khoảng sáng gầm xe (mm)
|200
|196
|Bán kính vòng quay tối thiểu (m)
|5,5
|5,5
|Khối lượng không tải (kg)
|1.550
|1.262
|Khối lượng toàn tải (kg)
|2.000
|1.740
|Dung tích thùng nhiên liệu (L)
|56
|40
Trang bị ngoại thất
|Trang bị
|Mazda CX-5 Deluxe
|Honda HR-V G
|Cụm đèn trước
|LED Projector
|LED chóa phản xạ
|Đèn chạy ban ngày
|LED
|LED
|Đèn trước tự động Bật/Tắt
|Có
|Có
|Tự động cân bằng góc chiếu
|Có
|-
|Gương chiếu hậu ngoài
|Gập điện/chỉnh điện
Gập điện/chỉnh điện
|Chức năng gạt mưa tự động
|Có
|-
|Cụm đèn sau
|LED
|LED
|Cửa sổ trời
|-
|-
|Đường kính mâm xe
|19 inch
|17 inch
Tiện nghi nội thất
|Trang bị
|Mazda CX-5 Deluxe
|Honda HR-V G
|Chất liệu nội thất
|Da
|Da
|Ghế lái điều chỉnh
|Điện
|Cơ
|Màn hình giải trí
|8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto
8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto
|Số loa
|6
|6
|Phanh tay điện tử & Giữ phanh tự động
|Có
|Có
|Khởi động bằng nút bấm
|Có
|Có
|Điều hòa tự động
|Có (2 vùng)
|Có (1 vùng)
|Cửa gió hàng ghế sau
|Có
|Có
|Chất liệu tay lái
|Bọc da
|Urethane
Khả năng vận hành
|Thông số
|Mazda CX-5 Deluxe
|Honda HR-V G
|Kiểu động cơ
|SkyActiv-G 2.0L
|1.5L DOHC i-VTEC
|Công suất tối đa (Hp/rpm)
|154 / 6.000
|119 / 6.600
|Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm)
|200 / 4.000
|145 / 4.300
|Hộp số
|Tự động 6 cấp
|CVT
|Thay đổi chế độ lái
|Có
|Có
|Hệ thống ngắt động cơ (i-Stop)
|Có
|-
|Hệ thống treo sau
|Liên kết đa điểm
|Giằng xoắn
Công nghệ an toàn
|Trang bị
|Mazda CX-5 Deluxe
|Honda HR-V G
|Số túi khí
|6
|4
|Hệ thống ABS, EBD, BA
|Có
|Có
|Cân bằng điện tử
|Có
|Có
|Hỗ trợ khởi hành ngang dốc
|Có
|Có
|Camera lùi
|Có
|Có
|Cảm biến va chạm Trước & Sau
|Có
|Sau
|Phanh giảm thiểu va chạm
|-
|Có
|Kiểm soát hành trình thích ứng
|-
|Có
|Giảm thiểu chệch làn đường
|-
|Có
|Hỗ trợ giữ làn đường
|-
|Có
|Đèn pha thích ứng tự động
|-
|Có
|Thông báo xe phía trước khởi hành
|-
|Có