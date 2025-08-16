Chọn Ford Territory 2025 bản đắt nhất hay tiết kiệm 27 triệu đồng lấy Mazda CX-5 tầm trung, bảng này sẽ giúp bạn dễ dàng lựa chọn

Phiên bản, giá bán
|Giá niêm yết
|896 triệu đồng
|869 triệu đồng
|Nguồn gốc
|Lắp ráp
|Lắp ráp
Kích thước
Kích thước tổng thể (DxRxC)
4.685 x 1.935 x 1.706 mm
4.590 x 1.845 x 1.680 mm
Chiều dài cơ sở
2.726 mm
2.700 mm
Khoảng sáng gầm xe
190 mm
200 mm
Trang bị ngoại thất
Đèn chiếu sáng
|LED, tự động bật/tắt
LED, tự động bật/tắt
Đèn LED chạy ban ngày
|Có
Có
|Đèn hậu
|LED
|LED
|Gạt mưa
|Tự động
Tự động
|Kích thước mâm / lốp
|19 inch / 235/50R19
|19 inch / 225/55R19
Tiện nghi nội thất
Chất liệu ghế
|Da
|Da Nappa
|Ghế lái
|Chỉnh điện, thông gió
Chỉnh điện, nhớ vị trí
|Ghế phụ
Chỉnh điện, thông gió
|Chỉnh điện
|Đồng hồ sau vô lăng
|12,3 inch điện tử toàn phần
|7 inch kết hợp analog
Màn hình giải trí
|12,3 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây
|8 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto
Âm thanh
|8 loa
|10 loa Bose
|Điều hòa
|Tự động 2 vùng, lọc không khí
|Tự động 2 vùng
|Phanh đỗ
|Điện tử, tự động giữ
Điện tử, tự động giữ
|HUD
|-
|Có
|Cửa sổ trời
|Có, toàn cảnh
|Có
|Gương chiếu hậu trong
|Chống chói tự động, tích hợp màn hình điện tử hiển thị camera sau
|Chống chói tự động
Khả năng vận hành
|Loại động cơ
|1.5L tăng áp
|2.0L hút khí tự nhiên
Công suất tối đa
|158 mã lực
|154 mã lực
Công suất tối đa
|248 Nm
|200 Nm
Hộp số
|Tự động 7 cấp ly hợp kép
Tự động 6 cấp
Hệ dẫn động
Cầu trước
Cầu trước
Công nghệ an toàn
|Cân bằng điện tử
|Có
Có
|Hỗ trợ khởi hành ngang dốc
Có
Có
|Hỗ trợ đổ đèo
Có
|-
|Cảm biến va chạm
|Trước + sau
Trước + sau
|Cảnh báo áp suất lốp
Có
|-
|Cảnh báo điểm mù
Có
Có
|Ga tự động
Có, thích ứng
Có, thích ứng
|Cảnh báo lệch làn / Hỗ trợ giữ làn
Có
Có
|Cảnh báo va chạm sớm / Hỗ trợ phanh khẩn cấp
Có
Có
|Camera
|360 độ
|360 độ
Mazda CX-5 và Ford Territory đều được xem là những lựa chọn tiêu biểu trong hạng mục "Xe cho Gia đình 600 triệu - 1 tỷ đồng" của Car Choice Awards năm nay. Cả hai mẫu xe không chỉ đáp ứng nhu cầu về không gian rộng rãi và tiện nghi hiện đại, mà còn sở hữu nhiều công nghệ an toàn, khả năng vận hành linh hoạt và thiết kế phù hợp với đa dạng mục đích sử dụng, từ di chuyển hằng ngày trong phố đến những chuyến đi xa cùng gia đình.
Car Choice Awards (CCA) là một trong những hệ thống giải thưởng quan trọng thuộc Better Choice Awards - giải thưởng thường niên uy tín tầm cỡ quốc gia do Công ty cổ phần VCCorp phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đồng tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính.
CCA 2025 là năm thứ tư liên tiếp giải thưởng được tổ chức. Giữ tôn chỉ không chọn tốt nhất mà chọn phù hợp nhất, CCA 2025 kỳ vọng tiếp tục đem tới những tư vấn sát sườn cho người muốn mua xe, đổi xe, lên đời xe và yêu xe tại Việt Nam. Với chủ đề "Vươn mình Bứt tốc", CCA 2025 không chỉ đề cao các mẫu xe thuần túy mà còn vinh danh, khuyến khích, cổ vũ các hãng xe và nội dung về mảng xe có sự bứt phá, trỗi dậy trong thời kỳ đầy biến động.