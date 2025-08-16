HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Chọn Ford Territory 2025 bản đắt nhất hay tiết kiệm 27 triệu đồng lấy Mazda CX-5 tầm trung, bảng này sẽ giúp bạn dễ dàng lựa chọn

Khôi Nguyên |

Trong bộ đôi "đua top" doanh số, Ford Territory vừa được nâng cấp lớn. Mặc dù vậy, Mazda CX-5 vẫn là đối thủ đáng gờm về cả giá bán và trang bị đi kèm tương ứng.

Phiên bản, giá bán


Ford Territory Titanium X 1.5LMazda CX-5 2.0L Premium Exclusive
Giá niêm yết896 triệu đồng869 triệu đồng
Nguồn gốcLắp rápLắp ráp

Kích thước


Ford Territory Titanium X 1.5L

Mazda CX-5 2.0L Premium Exclusive

Kích thước tổng thể (DxRxC)

4.685 x 1.935 x 1.706 mm

4.590 x 1.845 x 1.680 mm

Chiều dài cơ sở

2.726 mm

2.700 mm

Khoảng sáng gầm xe

190 mm

200 mm

Trang bị ngoại thất

Chọn Ford Territory 2025 bản đắt nhất hay tiết kiệm 27 triệu đồng lấy Mazda CX-5 tầm trung, bảng này sẽ giúp bạn dễ dàng lựa chọn- Ảnh 1.
Chọn Ford Territory 2025 bản đắt nhất hay tiết kiệm 27 triệu đồng lấy Mazda CX-5 tầm trung, bảng này sẽ giúp bạn dễ dàng lựa chọn- Ảnh 2.


Ford Territory Titanium X 1.5L

Mazda CX-5 2.0L Premium Exclusive

Đèn chiếu sáng

LED, tự động bật/tắt

LED, tự động bật/tắt

Đèn LED chạy ban ngày

Đèn hậuLEDLED
Gạt mưaTự động

Tự động

Kích thước mâm / lốp19 inch / 235/50R1919 inch / 225/55R19

Tiện nghi nội thất

Chọn Ford Territory 2025 bản đắt nhất hay tiết kiệm 27 triệu đồng lấy Mazda CX-5 tầm trung, bảng này sẽ giúp bạn dễ dàng lựa chọn- Ảnh 3.
Chọn Ford Territory 2025 bản đắt nhất hay tiết kiệm 27 triệu đồng lấy Mazda CX-5 tầm trung, bảng này sẽ giúp bạn dễ dàng lựa chọn- Ảnh 4.


Ford Territory Titanium X 1.5L

Mazda CX-5 2.0L Premium Exclusive

Chất liệu ghế

DaDa Nappa
Ghế láiChỉnh điện, thông gió

Chỉnh điện, nhớ vị trí

Ghế phụ

Chỉnh điện, thông gió

Chỉnh điện
Đồng hồ sau vô lăng12,3 inch điện tử toàn phần7 inch kết hợp analog

Màn hình giải trí

12,3 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây8 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto

Âm thanh

8 loa10 loa Bose
Điều hòaTự động 2 vùng, lọc không khíTự động 2 vùng
Phanh đỗĐiện tử, tự động giữ

Điện tử, tự động giữ

HUD-
Cửa sổ trờiCó, toàn cảnh
Gương chiếu hậu trongChống chói tự động, tích hợp màn hình điện tử hiển thị camera sauChống chói tự động

Khả năng vận hành

Chọn Ford Territory 2025 bản đắt nhất hay tiết kiệm 27 triệu đồng lấy Mazda CX-5 tầm trung, bảng này sẽ giúp bạn dễ dàng lựa chọn- Ảnh 5.
Chọn Ford Territory 2025 bản đắt nhất hay tiết kiệm 27 triệu đồng lấy Mazda CX-5 tầm trung, bảng này sẽ giúp bạn dễ dàng lựa chọn- Ảnh 6.


Ford Territory Titanium X 1.5L

Mazda CX-5 2.0L Premium Exclusive

Loại động cơ1.5L tăng áp2.0L hút khí tự nhiên

Công suất tối đa

158 mã lực154 mã lực

Công suất tối đa

248 Nm200 Nm

Hộp số

Tự động 7 cấp ly hợp kép

Tự động 6 cấp 

Hệ dẫn động

Cầu trước

Cầu trước

Công nghệ an toàn

Chọn Ford Territory 2025 bản đắt nhất hay tiết kiệm 27 triệu đồng lấy Mazda CX-5 tầm trung, bảng này sẽ giúp bạn dễ dàng lựa chọn- Ảnh 7.
Chọn Ford Territory 2025 bản đắt nhất hay tiết kiệm 27 triệu đồng lấy Mazda CX-5 tầm trung, bảng này sẽ giúp bạn dễ dàng lựa chọn- Ảnh 8.


Ford Territory Titanium X 1.5L

Mazda CX-5 2.0L Premium Exclusive

Cân bằng điện tử

Hỗ trợ khởi hành ngang dốc

Hỗ trợ đổ đèo

-
Cảm biến va chạmTrước + sau

Trước + sau

Cảnh báo áp suất lốp

-
Cảnh báo điểm mù

Ga tự động

Có, thích ứng

Có, thích ứng

Cảnh báo lệch làn / Hỗ trợ giữ làn

Cảnh báo va chạm sớm / Hỗ trợ phanh khẩn cấp

Camera360 độ360 độ

Mazda CX-5 và Ford Territory đều được xem là những lựa chọn tiêu biểu trong hạng mục "Xe cho Gia đình 600 triệu - 1 tỷ đồng" của Car Choice Awards năm nay. Cả hai mẫu xe không chỉ đáp ứng nhu cầu về không gian rộng rãi và tiện nghi hiện đại, mà còn sở hữu nhiều công nghệ an toàn, khả năng vận hành linh hoạt và thiết kế phù hợp với đa dạng mục đích sử dụng, từ di chuyển hằng ngày trong phố đến những chuyến đi xa cùng gia đình.

Car Choice Awards (CCA) là một trong những hệ thống giải thưởng quan trọng thuộc Better Choice Awards - giải thưởng thường niên uy tín tầm cỡ quốc gia do Công ty cổ phần VCCorp phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đồng tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính.

CCA 2025 là năm thứ tư liên tiếp giải thưởng được tổ chức. Giữ tôn chỉ không chọn tốt nhất mà chọn phù hợp nhất, CCA 2025 kỳ vọng tiếp tục đem tới những tư vấn sát sườn cho người muốn mua xe, đổi xe, lên đời xe và yêu xe tại Việt Nam. Với chủ đề "Vươn mình Bứt tốc", CCA 2025 không chỉ đề cao các mẫu xe thuần túy mà còn vinh danh, khuyến khích, cổ vũ các hãng xe và nội dung về mảng xe có sự bứt phá, trỗi dậy trong thời kỳ đầy biến động.

Chọn Ford Territory 2025 bản đắt nhất hay tiết kiệm 27 triệu đồng lấy Mazda CX-5 tầm trung, bảng này sẽ giúp bạn dễ dàng lựa chọn- Ảnh 9.

