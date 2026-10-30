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Chọn Ford Mustang Mach-E hay Mercedes-Benz CLA cùng giá gần 1,6 tỷ đồng tại Việt Nam: Có đổi gầm cao, máy khỏe lấy nội thất thể thao, 'ngập' màn hình?

Đức Khôi
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Ford Mustang Mach-E và Mercedes-Benz CLA EV là hai lựa chọn xe điện khác hẳn tính cách: một bên mạnh mẽ, rộng rãi kiểu SUV, một bên gọn gàng, sạc nhanh và nhiều công nghệ hơn.

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Ford Mustang Mach-E

Mercedes-Benz CLA

Mercedes-Benz

Ford

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