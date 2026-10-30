Chọn Ford Mustang Mach-E hay Mercedes-Benz CLA cùng giá gần 1,6 tỷ đồng tại Việt Nam: Có đổi gầm cao, máy khỏe lấy nội thất thể thao, 'ngập' màn hình?

Ford Mustang Mach-E và Mercedes-Benz CLA EV là hai lựa chọn xe điện khác hẳn tính cách: một bên mạnh mẽ, rộng rãi kiểu SUV, một bên gọn gàng, sạc nhanh và nhiều công nghệ hơn.

Theo Đời sống pháp luật Copy link Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/chon-ford-mustang-mach-e-hay-mercedes-benz-cla-cung-gia-gan-1-6-ty-dong-tai-viet-nam-co-doi-gam-cao-may-khoe-lay-noi-that-the-thao-ngap-man-hinh-a674600.html