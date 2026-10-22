Chọn BYD Sealion 5 hay Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross cùng tầm giá 650 triệu đồng tại Việt Nam: Muốn ngồi rộng, tiết kiệm xăng phải đánh đổi công nghệ
Đức Khôi |
Chọn Sealion 5 Essential được công suất, không gian và quãng chạy điện, nhưng đổi lại ít tiện nghi. Xforce nhiều trang bị hơn, Yaris Cross tiết kiệm nhưng nhỏ hơn.
Theo Đời sống pháp luật Copy link
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