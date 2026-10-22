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Chọn BYD Sealion 5 hay Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross cùng tầm giá 650 triệu đồng tại Việt Nam: Muốn ngồi rộng, tiết kiệm xăng phải đánh đổi công nghệ

Đức Khôi
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Chọn Sealion 5 Essential được công suất, không gian và quãng chạy điện, nhưng đổi lại ít tiện nghi. Xforce nhiều trang bị hơn, Yaris Cross tiết kiệm nhưng nhỏ hơn.

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