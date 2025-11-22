Chơi siêu xe lãi khủng là có thật: Chiếc Lamborghini cũ được bán lại với giá quy đổi 445 tỷ đồng, gấp 4 lần giá mua

Chiếc Lamborghini Veneno đang được rao bán với giá 16,9 triệu USD (tương đương 445 tỷ đồng), vượt xa giá niêm yết ban đầu và cả các kết quả đấu giá trước đây. Với mức giá này, Veneno không còn là một chiếc siêu xe hiếm nữa mà đã tiến thẳng vào nhóm siêu độc.

Đây là chiếc Lamborghini cũ đắt nhất thế giới. Ảnh: Hotcars

Veneno ra đời như món quà kỷ niệm 50 năm của Lamborghini dành cho chính mình. Hãng chỉ sản xuất bốn chiếc coupe, trong đó một chiếc vẫn ở lại nhà máy, ba chiếc còn lại thuộc sở hữu các khách hàng tư nhân. Chiếc xe đang rao bán là một trong ba chiếc đó, được sản xuất theo tiêu chuẩn Bắc Mỹ và giữ trong tình trạng gần như mới, hiếm khi xuất hiện ngoài triển lãm hay màn hình.

Ngoại thất của Veneno trông như một chiếc xe đua vừa thoát khỏi hầm gió. Mọi chi tiết đều sắc sảo và dữ dằn nhưng đều có chức năng dẫn khí làm mát động cơ hoặc tạo lực ép xuống mặt đường. Cản trước sâu, cánh gió bên hông, cánh gió sau khổng lồ và bộ khuếch tán sau đồ sộ giúp xe ổn định ở tốc độ cao. Chiếc xe này được sơn màu tùy chỉnh Ad Personam độc đáo thay vì màu xám kỷ niệm thông thường, tạo điểm nhấn nổi bật trong nhóm Veneno vốn đã rất nhỏ. Bộ mâm Iperione màu bạc, 19 inch phía trước và 20 inch phía sau, đi kèm lốp Pirelli P Zero. Hệ thống phanh gốm carbon với cùm phanh màu đen hoàn toàn phục vụ hiệu năng, không cầu kỳ phô trương.

Giá bán lại của chiếc Veneno khiến giới mê xe không khỏi kinh ngạc. Ảnh: Hotcars

Bên trong lớp vỏ hầm hố, Veneno vẫn chia sẻ nền tảng với Aventador nhưng được nâng cấp tối đa. Xe dùng động cơ V12 6,5 lít hút khí tự nhiên, tạo công suất khoảng 750 mã lực. Hộp số ISR bảy cấp một ly hợp truyền lực đến bốn bánh, mang đến những cú sang số mạnh mẽ, cảm giác lái phấn khích. Xe tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong khoảng 2,8 giây và có tốc độ tối đa khoảng 356 km/h. Khung monocoque bằng sợi carbon giúp giảm trọng lượng, kết hợp hệ thống treo pushrod với giảm xóc đặt trong mang lại cảm giác lái giống xe đua thực thụ.

Động cơ Veneno có nhiều điểm tương đồng với "người anh em" Aventador. Ảnh: Hotcars

Nội thất của Veneno thô mộc nhưng tập trung tối đa cho người lái. Cabin kết hợp Alcantara và da cao cấp, trần và cột được bọc da, vô lăng có chi tiết suede để tăng độ bám. Bộ khung carbon phơi nhiều sợi carbon nhắc nhở rằng chiếc xe này kế thừa trực tiếp công nghệ đua xe của Lamborghini. Ghế xe “tiêu chuẩn” theo định nghĩa của Veneno, thiết kế để giữ người lái chắc chắn, có thể điều chỉnh thủ công và lưng ghế điện. Xe còn được trang bị điểm cố định ghế trẻ em Isofix, một chi tiết bất ngờ nhưng mang lại một chút tiện ích gia đình cho một siêu xe tốc độ cao.

Bên trong chiếc Lamborghini Veneno được bảo quản cẩn thận. Ảnh: Hotcars

Giá bán khổng lồ này không phải ngẫu nhiên. Khi ra mắt, Veneno đã có giá gần 4 triệu USD, một con số khiến nhiều người ngạc nhiên. Từ đó đến nay, các mẫu xe đặc biệt được chế tạo thủ công của Lamborghini đều tăng giá trị, nhưng Veneno luôn đứng ở đỉnh cao nhất. Các dòng giới hạn khác như Sián hay Countach tái sinh cũng có giá cao nhưng vẫn chưa vượt mốc 16,9 triệu USD. Màu sơn độc, số lượng sản xuất cực nhỏ, tiêu chuẩn Bắc Mỹ và gần như chưa đi nhiều giúp chiếc Veneno này trở thành một món sưu tập độc nhất vô nhị.