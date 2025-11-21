Đi xe máy chở trẻ em theo cách này có thể bị phạt lên đến 14 triệu đồng
Từ Nghị định 168/2024/NĐ-CP: Người điều khiển xe máy chở trẻ em chưa đúng quy định có thể bị phạt tới 14 triệu đồng. Tìm hiểu ngay các lỗi thường gặp và cách chở trẻ an toàn để tránh bị xử lý.
