Chơi lớn tặng 40 nồi cơm điện ngày 20/10, các nam sinh khiến đám con gái bật ngửa vì thứ nhận được ở bên trong

Mùa 20/10 năm nay bỗng trở nên sôi động hơn với vô vàn ý tưởng độc đáo, cool ngầu mà hội nam sinh ưu ái dành tặng riêng cho hội chị em lớp mình. Quả thực mỗi lần đến những ngày đặc biệt ý nghĩa như thế này, các chàng trai lại được một phen chạy ngược chạy xuôi, lao tâm khổ tứ vì một nửa xinh đẹp của thế giới.

Nhưng phải công nhận một khi tụi nam sinh trong lớp đã cất công chuẩn bị thì thành quả không phải dạng vừa đâu, thậm chí dân tình còn bao phen trầm trồ vì độ chịu chơi của các chàng. Minh chứng là mới đây để chào mừng ngày 20/10, một nhóm nam sinh đã đăng tải loạt ảnh thể hiện độ ga lăng, tinh tế hết nấc của mình.

Ban đầu còn tưởng đâu hội chị em sẽ được tặng mỗi người một nồi cơm điện siêu xịn nhưng các bạn nhầm to rồi nhé, món quà bí mật ngày 20/10 năm nay mới thực sự bá đạo và "khác người".

Món quà 20/10 chất như nước cất đây rồi!

Liên hệ với nhóm bạn ga lăng nhất năm của lớp 12C Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, được biết trong khi lớp có tới 39 nữ sinh thì chỉ vỏn vẹn có 3 học sinh nam là: Nguyễn Hữu Việt, Nguyễn Bá An, Phạm Trọng Hoàng. Nhóm nam sinh chia sẻ: "Do trong lớp số lượng học sinh nam khá ít nên bọn mình đã cố gắng chuẩn bị mọi thứ với mục đích tiết kiệm nhưng vẫn tạo ra tiếng cười, tạo sự mới mẻ cho nhà trường."

Tranh thủ các giờ ra chơi và sau giờ học nhóm nam sinh này đã bàn bạc với nhau để đưa ra ý tưởng độc đáo, sáng tạo nhất với mong muốn tạo ra sự khác biệt mà vẫn vui vẻ, không đặt nặng vấn đề quà cáp cầu kỳ. Tuy nhiên cái hộp đựng nồi cơm điện siêu to khổng lồ kia là "một cú lừa" ngoạn mục mang tính chất hình thức khiến cả trường và các bạn nữ không khỏi ngạc nhiên, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Đây là lần đầu tiên lớp có 3 bạn nam mạnh dạn bê một khối quà siêu to khổng lồ như vậy vào trường. Trước đó bọn mình cũng đã cố gắng tìm kiếm và may mắn vì thu lượm được số lượng hộp nhiều quá sức tưởng tượng.", một bạn trong nhóm kể.

Món quà siêu to khổng lồ làm rúng động toàn trường.

Thật tình cờ 3 chàng trai đã tìm kiếm được 40 chiếc hộp đựng nồi cơm điện giống nhau y hệt. Tất cả công các đoạn nhanh chóng hoàn thành trong hai buổi chiều từ chuẩn bị quà, mua hộp đến đóng gói, mua thêm bánh kẹo, hoa quả, đồ ăn vặt,…

Được biết hội nam sinh này mới chuyển qua lớp 12C để phục vụ cho mục đích ôn thi Đại học, tuy vậy các bạn ấy rất được chào đón ở môi trường mới. Cũng vì lý do này mà 3 chàng trai muốn tạo một không khí vui vẻ, tươi mới cho lớp học.

Từ giờ học, giờ kiểm tra cho đến những khi ra chơi tụ tập, ăn uống, tám chuyện trong lớp luôn đầy ắp tiếng cười, thậm chí là hò hét, ầm ĩ suốt ngày. Mọi người đều đơn giản cũng như quen dần với tính cách của nhau nên rất dễ dàng hoà hợp.

"Lúc chúng mình mang quà bước vào cổng trường, mọi người không chỉ ngạc nhiên mà còn khá phấn khích. Về phía các bạn nữ ai nấy đều bất ngờ, còn cảm ơn ríu rít, tuy món quà của chúng mình nhỏ bé nhưng nó đong đầy tình cảm. Cả hội rất vui bởi tạo ra niềm vui tiếng cười cho tất cả mọi người, đặc biệt nhận ra sự trưởng thành trong cách quan tâm đến một nửa xinh đẹp của thế giới.", nhóm bạn cho biết thêm.

Nhộn nhịp nhất vẫn chính là khi hội chị em khám phá được trùm cuối bá đạo – "1 đôi dép tổ ong màu đỏ huyền thoại", những câu hỏi cũng hết sức dễ thương "Ê, dép to quá, đổi đổi với!", "Dép lạc loài nè, đổi với mọi người ơi!",… Từ sự đầu tư bất ngờ quá sức tưởng tượng này, cả ba chàng trai đều không nghĩ rằng cô giáo chủ nhiệm và các bạn nữ lại thích món quà đến vậy. Bất ngờ hơn nữa khi biết được họ chu đáo đến mức tự tìm hiểu size dép phù hợp với từng bạn một, điều đó khiến cộng đồng mạng vô cùng ghen tỵ, ngay lập tức rần rần đòi chuyển trường.

Ba chàng trai cũng không quên nhắn gửi những lời chúc ý nghĩa và tốt đẹp nhất đến cô giáo chủ nhiệm và hội chị em trong ngày 20/10.

Sự kiện đặc biệt lần này của 12C Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đã làm rúng động nhẹ đến hội nữ sinh các lớp bên cạnh. Bạn Kim Thanh lớp 12A2 cho biết: "Khi nhìn thấy 3 bạn nam 12C, cả lớp mình ai cũng thắc mắc bạn đó khiêng thứ gì. Nhưng đến khi biết được món quà của các bạn nam quả thực rất bất ngờ vì bên ngoài có vè sang chảnh nhưng bên trong không kém lãng mạn và đầy tâm huyết."