Choáng với rạp cưới Đức Huy và MC Mù Tạt: Rồng phượng khổng lồ, đèn phủ kín, quy mô nhất nhì làng bóng đá

Sáng 13.3, tuyển thủ ĐT Việt Nam Phạm Đức Huy gây sốt mạng xã hội đang khi đăng tải video quá trình hoàn thiện rạp cưới cực kỳ hoành tráng tại quê nhà. Đây được cho là nơi tổ chức lễ cưới của anh với MC Huyền Trang Mù Tạt, khiến dân mạng không khỏi trầm trồ vì độ đầu tư.

Theo hình ảnh được chia sẻ, khu vực tổ chức đám cưới đang được dựng rạp với quy mô rất lớn. Phía ngoài cổng nổi bật với mô hình rồng vàng khổng lồ, được lắp đặt cầu kỳ, tạo cảm giác bề thế ngay từ lối vào. Công nhân và đội trang trí vẫn đang gấp rút hoàn thiện các chi tiết cuối cùng để kịp ngày trọng đại.

Bên trong rạp cưới, hệ thống ánh sáng LED được giăng kín trần, tạo hiệu ứng lấp lánh như bầu trời sao. Sân khấu trung tâm cũng được dựng hoành tráng với không gian rộng, đủ để tiếp đón lượng khách đông đảo. Nhiều người nhận xét rằng quy mô rạp cưới này có thể thuộc hàng “khủng” nhất trong các đám cưới của cầu thủ Việt.

Bên trong rạp cưới của Đức Huy (Ảnh: Đặng Thái Sơn)

Trên mạng xã hội, đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý. Không ít bình luận bày tỏ sự bất ngờ trước mức độ đầu tư của gia đình chú rể: “Rạp cưới mà tưởng như sân khấu sự kiện lớn", “Quy mô thế này chắc phải cả làng đến dự", “Đúng chuẩn đám cưới cầu thủ nổi tiếng"...

Như đã biết, Đức Huy và Huyền Trang Mù Tạt là cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm trong thời gian qua. Sau khi công khai chuyện tình cảm và chuẩn bị về chung một nhà, thông tin về đám cưới của hai người càng khiến người hâm mộ tò mò.

Đặc biệt, với sự nổi tiếng của chú rể trong làng bóng đá và cô dâu là gương mặt quen thuộc trên truyền hình, đám cưới của Đức Huy - Huyền Trang Mù Tạt được dự đoán sẽ quy tụ đông đảo bạn bè, cầu thủ và người nổi tiếng.

Đám cưới Đức Huy và Mù Tạt sẽ diễn ra vào 14/3 (Ảnh: Linh Lê Chí)

Hiện tại, công tác trang trí vẫn đang được hoàn thiện những bước cuối. Nhưng chỉ qua những hình ảnh đầu tiên, nhiều người đã nhận định rằng đây có thể là một trong những rạp cưới hoành tráng bậc nhất của làng bóng đá Việt - nơi chuẩn bị chào đón MC Huyền Trang Mù Tạt chính thức về làm dâu.