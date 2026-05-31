Choáng với phòng trọ của nam thanh niên nghiện ma túy: Rác thải chất đống, từng trộn phân mèo với ma túy rồi sử dụng

Minh Ngọc
|

Mới đây, Đội 5 - Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM đã bắt giữ đối tượng K. (sinh năm 1997) để điều tra về hành vi liên quan đến sử dụng ma túy.

Trong đợt cao điểm 45 ngày đêm ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn TP. HCM, Đội 5 - Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP. HCM đã phát hiện và bắt giữ đối tượng K. (sinh năm 1997) để điều tra về hành vi sử dụng ma túy.

Hình ảnh được cơ quan chức năng ghi nhận tại nơi ở của K. khiến nhiều người không khỏi sửng sốt, ám ảnh. Nam thanh niên xuất hiện với vẻ ngoài tiều tụy, mái tóc dài bù xù, ria mép lởm chởm, gương mặt thất thần và ánh mắt lờ đờ.

Đối tượng K. bị cơ quan chức năng bắt giữ tại hiện trường.

Đáng chú ý hơn cả là tình trạng căn phòng trọ mà đối tượng sinh sống. Không gian bên trong ngập trong rác thải sinh hoạt, từ chai nhựa, túi nilon đến các hộp đựng thức ăn đã qua sử dụng. Quanh khu vực giường ngủ, đồ đạc bị vứt bừa bộn, mất vệ sinh nghiêm trọng. Nhìn thôi thì cũng đã “bốc mùi” online. Theo ghi nhận của lực lượng chức năng, phân mèo xuất hiện ở nhiều vị trí trong phòng.

Làm việc với cơ quan công an, K. khai nhận từng có hành vi trộn ma túy với phân mèo để sử dụng. Thông tin này khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng về mức độ lệ thuộc và những hệ lụy mà ma túy có thể gây ra đối với sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của người sử dụng.

Nhiều người không thể tin được đây là căn phòng trọ của nam thanh niên.

Theo tổ công tác, quá trình nghiện ngập kéo dài đã khiến đối tượng gần như mất hoàn toàn ý thức về vệ sinh cá nhân cũng như môi trường sống xung quanh. Hình ảnh căn phòng trọ ngổn ngang rác thải được xem là minh chứng rõ nét cho sự xuống cấp nghiêm trọng về sức khỏe, nhận thức và chất lượng cuộc sống của người nghiện ma túy.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

