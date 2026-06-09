Choáng với gu thời trang “bất chấp” thời tiết của cô nàng hot girl, CĐM nhìn mà chỉ biết ngán ngẩm

Thật khó chấp nhận cách ăn mặc "câu view" như thế này!

Phong cách "mặc như không mặc" giữa trời tuyết trắng của hot girl MXH

Sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng mạng xã hội đã tạo điều kiện cho ngày càng nhiều hot girl, KOL và người sáng tạo nội dung xuất hiện. Trong cuộc đua thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, không ít người lựa chọn đầu tư vào hình ảnh cá nhân, xây dựng phong cách riêng hoặc tạo ra những nội dung độc đáo để gây ấn tượng.

Tuy nhiên, bên cạnh những cách làm sáng tạo và tích cực, cũng có không ít trường hợp lựa chọn những chiêu trò gây sốc nhằm nhanh chóng trở nên viral. Từ những màn thử thách nguy hiểm, cách ăn mặc táo bạo cho tới các bộ ảnh được dàn dựng theo hướng gây tranh cãi, mục tiêu cuối cùng vẫn là thu hút lượt xem, lượt tương tác và sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Thế nhưng, khi mọi thứ bị đẩy đi quá xa, hiệu ứng nhận lại đôi khi không phải sự ngưỡng mộ mà là những phản ứng trái chiều. Nhiều người cho rằng việc cố tình tạo ra các nội dung gây sốc chỉ để câu view đang ngày càng trở nên phổ biến và đôi khi khiến người xem cảm thấy ngán ngẩm.

Mới đây, một hot girl mạng xã hội đã trở thành tâm điểm bàn luận khi đăng tải bộ ảnh chụp giữa khung cảnh tuyết trắng phủ kín xung quanh. Điều đáng chú ý không phải là phong cảnh đẹp như tranh vẽ mà chính là trang phục mà cô nàng lựa chọn.

Trong khi thời tiết được cho là ở mức rất lạnh với tuyết phủ dày đặc, cô gái lại diện bộ bikini màu hồng nổi bật, khoe trọn vóc dáng giữa không gian trắng xóa. Phần đầu được trang bị mũ và kính trượt tuyết nhưng trang phục chính gần như chỉ gồm bikini hai mảnh mỏng manh. Bên cạnh đó còn xuất hiện một chiếc ván trượt tuyết như nhằm hoàn thiện concept chụp ảnh mùa đông.

Không thể phủ nhận cô nàng sở hữu ngoại hình sáng, vóc dáng cân đối cùng khả năng tạo dáng chuyên nghiệp. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chú ý lại là sự tương phản quá lớn giữa thời tiết lạnh giá và cách ăn mặc có phần "mặc như không mặc" của nhân vật chính.

Bất chấp sức khỏe, nhiều chiêu trò câu view ngày càng trở nên quá đà

Thực tế, việc thực hiện các bộ ảnh theo concept độc đáo không phải điều xa lạ. Nhiều người sẵn sàng đầu tư công sức, thời gian và thậm chí chịu đựng điều kiện thời tiết khắc nghiệt để có được những khoảnh khắc ấn tượng.

Dẫu vậy, ranh giới giữa sáng tạo và gây sốc đôi khi rất mong manh. Không ít cư dân mạng cho rằng những hình ảnh như trên dễ tạo cảm giác nhân vật đang cố tình bất chấp điều kiện thời tiết để thu hút sự chú ý. Thay vì tập trung vào giá trị nghệ thuật hay thông điệp của bộ ảnh, phần lớn bình luận lại xoay quanh câu hỏi liệu việc chụp ảnh như vậy có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không.

Dễ thấy, các nội dung được xây dựng theo hướng gây tranh cãi thường có khả năng lan truyền rất nhanh. Tuy nhiên, sự nổi tiếng đạt được theo cách này thường chỉ mang tính nhất thời. Về lâu dài, người xem ngày càng khắt khe hơn và có xu hướng đánh giá cao những nội dung mang tính sáng tạo thực chất thay vì các chiêu trò gây sốc đơn thuần.

Suy cho cùng, việc xây dựng hình ảnh cá nhân vẫn cần dựa trên sự cân bằng giữa yếu tố thẩm mỹ, sáng tạo và tính hợp lý. Bởi nếu chỉ chăm chăm vào việc gây sốc để thu hút lượt xem, hiệu ứng nhận lại đôi khi không phải sự ngưỡng mộ mà chỉ là những cái lắc đầu đầy ngán ngẩm từ cộng đồng mạng.