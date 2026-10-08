Choáng ngợp viện dưỡng lão 5 sao đầu tiên ở Hà Nội: Căn hộ VIP có quản gia riêng 24/7, club giải trí, chăm sóc sắc đẹp và xông hơi đá quý

Công trình được xây dựng theo mô hình chăm sóc người cao tuổi của Nhật Bản, cung cấp dịch vụ nội trú cho người muốn ở lâu dài hoặc có bệnh nền, bệnh nặng; dịch vụ bán trú cho các gia đình bận rộn.

Dự án gần 800 tỷ đồng trong khuôn viên bệnh viện

Ngày 12/07/2022, Viện dưỡng lão Phương Đông Asahi - phức hợp Nghỉ dưỡng - Dưỡng lão cao cấp 5 sao đầu tiên ở Hà Nội được khởi công trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Phương Đông tại số 9 phố Viên, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Dự án trực thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tổ hợp Y tế Phương Đông, có quy mô 7.000 m² và tổng mức đầu tư gần 800 tỷ đồng.

Công trình được xây dựng theo mô hình chăm sóc người cao tuổi của Nhật Bản, cung cấp dịch vụ nội trú cho người muốn ở lâu dài hoặc có bệnh nền, bệnh nặng; dịch vụ bán trú cho các gia đình bận rộn. Công trình được thiết kế bởi doanh nghiệp Nhật Bản Raymond.

Phương Đông Asahi chính thức hoạt động từ tháng 11/2024.

﻿Công ty trách nhiệm hữu hạn Tổ hợp Y tế Phương Đông nằm trong hệ sinh thái Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông (Intracom Group) của ông Nguyễn Thanh Việt (hay còn gọi là Shark Việt).

Intracom Group thành lập ngày 21/12/2002 với 100% vốn nhà nước, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng bất động sản, năng lượng sạch, vật liệu xây dựng, thi công xây lắp và lĩnh vực y dược. Năm 2006, Công ty tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp.

Trên website, Intracom Group giới thiệu có hơn 30 công ty thành viên, hàng ngàn nhân viên và hàng trăm dự án đầu tư ở nhiều lĩnh vực, mở rộng chi nhánh sang Singapore và Nhật Bản. Công ty đã thực hiện hơn 100 dự án đầu tư, phục vụ trên 1 triệu khách hàng.

Intracom Group hiện do ông Nguyễn Thanh Việt làm Chủ tịch. Ông Việt cũng được biết đến trong vai trò nhà đầu tư tham gia chương trình Shark Tank (Thương vụ bạc tỉ Việt Nam), đã hỗ trợ vốn, kinh nghiệm kinh doanh cho nhiều startup trong và ngoài nước như CDTS, Tokai, Triip, DalatFOODIE, BluSaigon, Namaste…

Từ khu tắm khoáng dưới tầng hầm đến căn hộ có quản gia riêng

Tại tầng hầm B1, Phương Đông Asahi bố trí khu tắm khoáng Onsen, hệ thống xông hơi Jjim Jil Bang, spa và massage, nhà hàng Gasuto, hội trường Hikari và phòng giải trí Asahi Club.

Tổng diện tích khu dịch vụ Onsen và xông hơi là 1.800 m². Trong đó, khu Onsen rộng 800 m², được giới thiệu có hai bể khoáng nóng ngoài trời, sáu bể sục trong nhà, bể lu thảo dược và khu tắm sạch. Hệ thống 10 phòng xông hơi gồm các loại phòng đá muối Himalaya, đá quý, Oxy Hinoki, xông phụ khoa, phòng tuyết lạnh và hang hồng ngoại.

Lên tầng 1, mang tên Cát Tường, cơ sở bố trí nhà hàng Asahi phục vụ ẩm thực Á – Âu, bể bơi bốn mùa và phòng tập Asahi Gym. Bể bơi được website giới thiệu có diện tích 200 m².

Tầng 2, Trường Phúc, dành cho các hạng phòng phục vụ khách sử dụng dịch vụ ngoại trú. Tại đây có phòng phục hồi chức năng, vật lý trị liệu và các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp như cắt tóc, gội đầu, trang điểm.

Tầng 3, Trường Thọ, là khu vực dành cho khách hàng cần chăm sóc đặc biệt, được đội ngũ bác sĩ và nhân viên chăm sóc theo dõi tình trạng sức khỏe.

Tầng 4, Trường Cửu; tầng 5, Trường Sinh; và tầng 6, Trường Minh bố trí phòng cho người cao tuổi có sức khỏe tốt, có thể tự chăm sóc và thực hiện sinh hoạt cá nhân hằng ngày. Mỗi tầng trong khối này đều có phòng khám bệnh. Theo giới thiệu của đơn vị, các tầng chăm sóc nội trú còn được bố trí hệ thống cảnh báo an toàn và khu sinh hoạt chung.

Tầng 7, Phú Quý, là khu căn hộ với diện tích lên tới 65 m². Các căn hộ có dịch vụ quản gia riêng hỗ trợ 24/7, lịch sinh hoạt và chế độ dinh dưỡng cá nhân hóa, cùng dịch vụ y tế riêng. Phòng VIP được giới thiệu có phòng khách và bếp, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người lưu trú.

Trên sân thượng Trường Xuân là khu vườn Nhật rộng 1.200 m², kết hợp khu cà phê sân vườn, phòng tâm linh Thường Chiếu và phòng yoga Bạch Hạc.

Có thư viện, công viên và nông trại cho người cao tuổi

Phương Đông Asahi có tổng cộng 176 phòng và căn hộ, với các lựa chọn từ một đến bốn giường. Phòng ở có cửa sổ lớn, đồ dùng sinh hoạt và hệ thống chuông gọi khẩn cấp tại phòng ngủ, nhà vệ sinh.

Ngoài các tiện ích được phân chia theo từng tầng, cơ sở còn có phòng sinh hoạt chung Như Ý và thư viện. Người cao tuổi có thể tham gia các câu lạc bộ thể dục, thể thao, tài năng, hội họa, thơ ca; các hoạt động yoga, hội thảo, cuộc thi và dã ngoại.

Không gian ngoài trời gồm Công viên Phương Đông rộng 25.000 m², có đường đi dạo, cây xanh, hoa và thảo dược. Cùng với vườn Nhật trên mái, đây là khu vực dành cho các hoạt động đi bộ, tập luyện, giao lưu và trò chuyện.

Nông trại Asahi rộng 2.000 m² tổ chức các hoạt động làm vườn để người cao tuổi tham gia. Các cụ có thể ươm mầm, trồng hoa, chăm sóc rau củ và thu hoạch.

Theo mô tả của Phương Đông Asahi, người cao tuổi được kiểm tra sức khỏe đầu vào, tư vấn chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt theo thể trạng, xây dựng phác đồ điều trị và theo dõi tình trạng bệnh.

Trong thời gian lưu trú, cư dân được đo chỉ số sinh tồn hằng ngày, thăm khám và tư vấn sức khỏe định kỳ theo tuần, tháng với đội ngũ y tế của Bệnh viện Đa khoa Phương Đông. Thực đơn được tư vấn theo tình trạng sức khỏe từng người; giờ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập được bố trí trong lịch sinh hoạt hằng ngày.

Hoạt động câu lạc bộ được chia thành năm nhóm chủ đề theo nhu cầu và sở thích của người cao tuổi.

Có thể ở dài ngày hoặc sáng đến, tối về

Dịch vụ nội trú được chia thành hai hình thức: ngắn ngày từ 1–29 ngày và dài ngày từ một tháng trở lên. Theo giới thiệu, dịch vụ phục vụ các gia đình bận rộn, người cao tuổi cần lưu trú tạm thời khi nhà đang sửa chữa hoặc người thân đi vắng, cũng như người cần hỗ trợ chăm sóc sau điều trị, phẫu thuật.

Ngoài lưu trú tại cơ sở, Phương Đông Asahi cung cấp dịch vụ bán trú theo hình thức sáng đón người cao tuổi đến trung tâm, chiều đưa về nhà. Khách hàng có thể đăng ký ngắn ngày từ 1–29 ngày hoặc dài ngày từ một tháng trở lên, có xe đưa đón tận nơi.

Người sử dụng gói bán trú được kiểm tra sức khỏe định kỳ với bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, tham gia câu lạc bộ, có lịch sinh hoạt và chế độ dinh dưỡng cá nhân hóa. Các tiện ích được giới thiệu trong gói này gồm tắm khoáng Onsen, xông hơi Jjim Jil Bang và bể bơi bốn mùa.

Với khách muốn trải nghiệm ngắn ngày, đơn vị cung cấp gói Hạnh Phúc trong ngày hoặc hai ngày một đêm; gói Thanh Xuân kéo dài ba ngày hai đêm, với các hoạt động câu lạc bộ, sử dụng tiện ích và dịch vụ khám sức khỏe theo nhu cầu.