Choáng ngợp cảnh đại công trình 10 tỷ USD của Vingroup sau vài năm nữa, sẽ chạm tay vào "kỷ lục thế giới"?

Dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ là một trong những công trình quy mô nhất hiện nay của TP.HCM do Tập đoàn Vingroup triển khai với vốn đầu tư 10 tỷ USD. Dự án trải dài hơn 13km dọc bờ biển Cần Giờ, liền kề rừng ngập mặn được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Ảnh: Báo Tiền Phong & Vingroup
Vị trí đặc biệt này giúp dự án vừa mang tính biểu tượng về đô thị hướng biển, vừa mở ra cơ hội phát triển toàn diện trong lĩnh vực du lịch, logistics, y tế, văn hóa và kinh tế xanh. Ảnh: Báo NLĐ & Vingroup
Trong bối cảnh Cần Giờ đang được định hướng trở thành trung tâm kinh tế – du lịch biển của khu vực phía Nam, dự án lấn biển này được xem là bước đi chiến lược, đánh dấu tầm nhìn “phát triển bền vững gắn với bảo tồn thiên nhiên” của thành phố. Ảnh: Vingroup
Trong đó, tòa tháp chọc trời 108 tầng cao 550m - công trình được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của TP. HCM nằm tại mũi Hải Đăng là dự án nổi bật thuộc phân khu C. Công trình 108 tầng này được định hướng trở thành trung tâm thương mại, tài chính, dịch vụ và cảnh biển của đại đô thị. Ảnh: Báo Tiền Phong & AI ChatGP
Khi hoàn thành, tòa tháp sẽ xác lập kỷ lục tòa nhà lấn biển cao nhất thế giới, đồng thời giữ vị trí số một tại Việt Nam, vươn lên dẫn đầu Đông Nam Á và lọt vào top 10 toàn cầu. Ảnh: Báo Tiền Phong & AI ChatGPT
Cùng với đó, Khu đô thị lấn biển Cần Giờ còn sở hữu Nhà hát sóng xanh Blue Wave theatre kiến trúc độc đáo bậc nhất thế giới, trải rộng trên diện tích 7ha. Ảnh: Vingroup
Đây là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc với 2 nhà hát sang trọng tổng sức chứa 5000 chỗ ngồi; cùng với đó là khu hội nghị đẳng cấp quy mô 40 phòng; khu tiệc cưới sang trọng với 8 phòng tiệc lớn; khu triển lãm 45.000m²; quảng trường Nhà hát ngoài trời với sức chứa lên tới 30.000 người. Ảnh: Báo NLĐ & AI ChatGPT
Tại đây còn có biển hồ nước mặn nhân tạo 4 mùa Paradise Lagoon, khi hoàn thành sẽ lập kỷ lục là công trình biển hồ nhân tạo lớn nhất thế giới với diện tích 433ha sử dụng nước biển tự nhiên. Ảnh: An ninh tiền tệ & Vingroup
Vì vậy, người dân tại Khu đô thị lấn biển Cần Giờ cũng có thể ngắm biển, bơi lội, tổ chức picnic… mà không cần rời thành phố. Ảnh: Báo Tiền Phong & AI ChatGPT
Ngoài ra, nơi này còn sở hữu đầy đủ các tiện ích thể thao như 2 sân golf được thiết kế bởi những tên tuổi lừng danh. Ảnh: An ninh tiền tệ & Vingroup
Với mật độ xây dựng thấp, ưu tiên mảng xanh, hồ nước và năng lượng tái tạo, khu đô thị được kỳ vọng trở thành hình mẫu của “thành phố bên rừng – đô thị bên biển” hiếm có ở Việt Nam. Ảnh: Báo Tiền Phong & AI ChatGPT
Cùng với đó, quần thể vui chơi giải trí 122 ha tại Khu đô thị Cần Giờ sẽ được tư vấn bởi những nhà thiết kế trò chơi giải trí hàng đầu thế giới. Ảnh: An ninh tiền tệ & Vingroup
Quần thể vui chơi giải trí này sẽ sở hữu hàng loạt điều "đầu tiên" như: Công viên nước Lễ hội nước Hybrid đầu tiên tại Đông Nam Á; Đường tàu lượn siêu tốc Motor lần đầu tiên tại Việt Nam; Tháp rơi kết hợp trình chiếu phim lần đầu tiên có mặt tại châu Á; Rạp phim Vortex vòi rồng 360° đầu tiên ở Đông Nam Á. Ảnh: Báo NLĐ & AI ChatGPT
Đặc biệt, khu vực này còn sở hữu Công viên “Thế giới băng giá” nuôi dưỡng hải mã, chim cánh cụt, cáo & sói Bắc Cực đầu tiên ở Việt Nam. Ảnh: An ninh tiền tệ & Vingroup
Người dân có thể trải nghiệm khu Winter Wonderland 30.000m² với núi tuyết nhân tạo cao 60 m, sân băng, khu trượt tuyết, zipline... Ảnh: Báo Lao Động & AI ChatGPT
Với vị thế lấn biển, nơi đây cũng được xây dựng Cảng tàu Quốc tế 5 sao Landmark Habour nơi đón các tàu du lịch danh tiếng Thế giới cùng các du thuyền. Ảnh: Tiền Phong & Vingroup
Như vậy, dự án đô thị lấn biển không chỉ mở rộng không gian đô thị về phía Nam mà còn góp phần tạo ra hệ sinh thái dịch vụ – du lịch – thương mại – nghiên cứu môi trường biển, hình thành một chuỗi giá trị mới gắn liền với phát triển bền vững. Ảnh: Báo NLĐ & AI ChatGPT