Chợ “nhà giàu” của người Hoa sáng vía Thần Tài: Không phải vàng hay cá lóc, người dân nườm nượp xếp hàng mua một loại bánh "đại phát đại tài"

Sáng mùng 10 tháng Giêng âm lịch (tức ngày 26/2), khu chợ Phùng Hưng, còn gọi là chợ Thủ Đô, nằm ở góc đường Phùng Hưng - Nguyễn Trãi, phường Chợ Lớn, TP.HCM, rộn ràng từ sớm. Được mệnh danh là “chợ nhà giàu” của cộng đồng người Hoa, nơi đây bước vào một trong những ngày buôn bán sôi động nhất năm: ngày vía Thần Tài.

Clip: Di Anh





Dọ đường vào chợ, sắc đỏ và vàng phủ kín các sạp hàng. Những khay bánh xếp tầng cao, trang trí cầu kỳ, nổi bật với hình thỏi vàng, đào tiên, hoa mai… thu hút đông đảo người dân đến chọn mua.

Không khí tấp nập, người ra vào liên tục, tay xách nách mang lễ vật chuẩn bị cúng Thần Tài, cầu mong một năm làm ăn hanh thông, tài lộc đủ đầy

Các loại bánh truyền thống của người Hoa như bánh tổ, bánh phát tài, thọ đào, đại phát, bánh bao Thần Tài… được bày biện bắt mắt, rực rỡ sắc màu. Đây là những món bánh mang ý nghĩa cát tường, thường được chọn dâng cúng trong dịp đặc biệt này.

Theo lời một tiểu thương lâu năm, chợ Phùng Hưng từ lâu đã nổi tiếng với các mặt hàng chất lượng: “Đây là chợ Phùng Hưng, chợ Thủ Đô, chợ nhà giàu, nổi tiếng là đồ ngon. Cua tôm, bánh, gà luộc. Mấy bánh nổi tiếng của người Hoa bán đắt hàng lắm.”

Chị Phụng, một tiểu thương trong chợ, vừa thoăn thoắt bán bánh vừa chia sẻ: “Hôm nay là ngày vía Thần Tài mà, đầu năm bán đắt hàng lắm, bán không có kịp em ơi.”

Một tiểu thương bán bánh cho biết thêm: “Chợ cũng tạm, không đông như năm ngoái nhưng cũng trộm vía. Mấy bánh 5 cánh, 4 cánh cũng đại phát đại tài. Những khách mua quen mà khách mới cũng có nữa, cũng ổn định. Bánh nóng bánh mới mỗi ngày.”

Người dân di chuyển kín con đường vào chợ

Những món khác như gà luộc cũng đặc biệt đắt hàng

Thay vì hoa hồng thường thấy, mỗi con gà đều ngậm một quả táo đỏ

Các loại bánh truyền thống khác của người Hoa cũng được bày bán nhiều. Đặc biệt là bánh trôi - biểu trưng của sự viên mãn

Tất cả đều mang tông vàng chủ đạo, tượng trưng cho tiền tài, phú quý

Theo tín ngưỡng dân gian phương Đông, Thần Tài là vị thần cai quản tiền bạc và của cải, được nhiều gia đình, đặc biệt là những người kinh doanh buôn bán, thờ phụng. Dân gian quan niệm mùng 10 tháng Giêng là dịp Thần Tài “về trời”, vì vậy người dân chuẩn bị lễ vật chu đáo để cúng vía, mong cầu tài lộc, may mắn và thuận lợi trong làm ăn suốt cả năm.

Giữa nhịp sống đô thị hối hả, chợ Phùng Hưng ngày vía Thần Tài vẫn giữ được nét rộn ràng đặc trưng của cộng đồng người Hoa tại TP.HCM