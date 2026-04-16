Chó lạ hung hãn tấn công 3 phụ nữ đi tập thể dục

Thu Hiền |

Một con chó lạ bất ngờ lao vào tấn công 3 phụ nữ đang tập thể dục tại phường Vinh Lộc (Nghệ An), khiến 2 người phải nhập viện. Con vật hiện chưa được tìm thấy, gây lo ngại trong khu dân cư.

Ngày 14/4, một vụ việc gây lo ngại đã xảy ra tại phường Vinh Lộc (Nghệ An) khi một con chó hung dữ bất ngờ lao vào tấn công nhiều người dân đang tập thể dục.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, bà N.T.N. (trú phường Vinh Lộc) cùng một số người hàng xóm đang đi bộ trên đường Trần Trùng Quang thì bị con chó lạ bất ngờ xông tới cắn. Bà N. bị thương ở cánh tay trái, phải nhập viện Quân y 4 để xử lý vết thương. Dù đã được khâu, băng bó, nhưng nạn nhân vẫn chưa hết hoảng loạn sau sự việc.

Video: Chó lạ hung hãn tấn công liên tiếp 3 phụ nữ đi tập thể dục ở Nghệ An.

Một nhân chứng cho biết, khi đang chờ bạn khóa cửa để đi tập thể dục, bà N. bất ngờ bị con chó tấn công, ngã xuống đường và đập đầu. Không dừng lại, con vật tiếp tục lao vào một phụ nữ khác khiến người này bị cào trúng chân.

Diễn biến từ camera an ninh cho thấy, một phụ nữ khác đi cùng nhóm bạn cũng trở thành nạn nhân. Người này bị chó cắn vào vùng mông và ngực, chỉ thoát nạn khi có một người đàn ông đi xe đạp kịp thời can thiệp.

Ông Lê Đăng Phúc, Tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở khối Mỹ Hạ, phường Vinh Lộc cho biết, lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát, trích xuất camera để truy tìm con chó nhưng đến nay vẫn chưa xác định được nguồn gốc. Theo thống kê ban đầu, có 3 người bị tấn công, trong đó 2 người phải nhập viện điều trị.

Chó lạ hung hãn tấn công 3 phụ nữ tập thể dục tại Nghệ An gây hoang mang - Ảnh 1.

Bà N. phải nhập viện với nhiều vết thương ở cánh tay.

Điều đáng lo ngại là hiện chưa rõ con chó thuộc về ai, cũng như chưa xác định được nguy cơ mắc bệnh dại. Sự việc khiến nhiều người dân trong khu vực lo lắng, hạn chế ra ngoài vào sáng sớm, thậm chí phải mang theo gậy để phòng thân.

Lãnh đạo UBND phường Vinh Lộc cho biết sẽ kiểm tra, xác minh cụ thể vụ việc và triển khai các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Chó lạ hung hãn tấn công 3 phụ nữ đi tập thể dục - Ảnh 2.

