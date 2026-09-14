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Chở khách thu 100 nghìn đồng, tài xế đối mặt khoản phạt gấp 130 lần

Nguyễn Thắng
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Chỉ nhận chở một hành khách với tiền công 100.000 đồng, tài xế ở Bắc Ninh bị lập biên bản và dự kiến phạt 13 triệu đồng, bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh, trước đó, trên đường tỉnh 398D, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 (Tổ CSGT địa bàn Việt Yên) kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 98B-108.xx do anh Nguyễn V.V.M. (trú tại TDP Ninh Khánh, phường Nếnh), điều khiển. Anh M. cũng là chủ phương tiện.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT xác định chiếc xe không đăng ký kinh doanh vận tải hành khách nhưng đã chở một hành khách từ KCN Quang Châu đến KCN Vân Trung và thu 100.000 đồng tiền công.

- Ảnh 1.

Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Ninh kiểm tra xe của anh M.

Tổ công tác sau đó lập biên bản đối với anh M. về hành vi “Người điều khiển xe ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người có thu tiền”. Với hành vi này, tài xế dự kiến bị phạt 13 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

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Tags

Bắc Ninh

cảnh sát giao thông

Giấy phép lái xe

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